ज्वाज्वल इतिहासाचा घोर अपमान; सीकरीमध्ये छत्रपती शिवराय अन् राणी पद्मावतीचे फोटो थेट वॉशरुममध्ये, संतापजनक Video Viral

सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांनी हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. उत्तर प्रदेशच्या सीकरी येथे ही घटना घडली आहे. ‘मिलन बँक्वेट हॉल’ च्या बाथरूममध्ये सर्वांचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज आणि स्वाभिमानी महारानी पद्मावती यांचे फोटो लावण्यात आले आहेत. यावर अनेकांनी हॉटेलच्या मालकावर कारवाईची मागणीही नेटकऱ्यांनी केली आहे. नेटकऱ्यांच्या मते, हा जाणीवपूर्वक केलेला आपल्या हिंदू धर्माच्या अस्मितेचा आणि राष्ट्रपुरुषांचा घोर अपमान आहे. व्हिडिओमध्ये देखील मिलन बँक्वेट हॉल च्या वॉशरुममध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज आणि महाराणी पद्मावतीचे फोटो लावलेले स्पष्टपणे दिसत आहे.
व्हायरल व्हिडिओ
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड खळबळ उडाली आहे. यामुळे महाराष्ट्राच्या नागरिकांच्या आणि मेवाडच्या नागरिकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. हा अत्यंत अपमानजनक प्रकार असल्याचे लोकांनी म्हटले आहे. एका नेटकऱ्याने हॉटेल संबंधित मालकावर कारवाईची मागणी केली आहे, तर एका नेटकऱ्याने हॉटेल बंद करण्याची मागणी केली आहे. आणखी एका नेटकऱ्याने हॉटेलच्या आई-वडिलांचे फोटो लावा तिथे म्हणजे समजेल त्यांना असे म्हटले आहे, तर चौथ्या एकाने जाणूनबुजून केले असून मालकाला नागजा करुन मारा असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ नेमका कधीचा आहे हे स्पष्ट झालेले नाही. मात्र यामुळे सोशल मीडियावर मोठा वाद पेटला आहे.
