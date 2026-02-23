गावस्कर यांनी जिओ स्टारला सांगितले की, “भारतीय फलंदाजांनी ब्रेव्हिस आणि मिलर यांच्यातील भागीदारीतून शिकून हा दृष्टिकोन स्वीकारायला हवा होता. भारतीय फलंदाजांनी असे केले नाही. ते अतिआत्मविश्वासाने मैदानात उतरले, प्रत्येक चेंडूवर हल्ला केला आणि विकेट गमावल्या.” दक्षिण आफ्रिकेने खेळाच्या प्रत्येक पैलूत भारतापेक्षा श्रेष्ठत्व सिद्ध केले. दक्षिण आफ्रिकेची सुरुवात चांगली नव्हती, एकेकाळी तीन बाद २० अशी होती, पण त्यानंतर मिलर आणि ब्रेव्हिस यांनी ९७ धावांची भागीदारी केली, ज्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेला सात बाद १८७ पर्यंत पोहोचण्यास मदत झाली.
गावस्कर म्हणाले, “भारताने दक्षिण आफ्रिकेकडून काहीही शिकले नाही. भारतीय फलंदाज क्रिजवर आले आणि प्रत्येक चेंडू सीमारेषेवरून मारण्याचा प्रयत्न केला. टी-२० क्रिकेट असे खेळले जात नाही.” ते म्हणाले, “तुम्हाला विरोधी संघाकडून शिकायला हवे होते. जर त्यांनी इतक्या कठीण खेळपट्टीवर चांगले धावा केल्या असतील तर तुम्ही तुमचा अहंकार बाजूला ठेवून त्यांच्या डावाचे विश्लेषण करायला हवे होते आणि परिस्थितीनुसार फलंदाजी करायला हवी होती.” पॉवर प्लेमध्ये भारताने त्यांचे तीन अव्वल फलंदाज – इशान किशन (०), अभिषेक शर्मा (१५) आणि तिलक वर्मा (०) गमावले.
गावस्कर म्हणाले, “तिलक वर्मा हा खूप हुशार फलंदाज आहे, परंतु या सामन्यात तो ज्या पद्धतीने खेळला त्यामुळे मी निराश झालो. तिलकने क्रिजवर थोडा वेळ घालवायला हवा होता. त्याने भागीदारी बांधण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे होते.” भारताचा पुढचा सामना झिम्बाब्वेविरुद्ध असेल आणि गावस्कर म्हणाले की त्यांना अक्षर पटेलला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये पहायचे आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारताने अक्षर पटेलच्या जागी वॉशिंग्टन सुंदरला संधी दिली.
गावस्कर म्हणाले, “झिम्बाब्वेच्या संघात डावखुऱ्या फलंदाजांची कमतरता आहे, त्यामुळे मला अक्षर पटेल प्लेइंग इलेव्हनमध्ये परतावा असे वाटते. तुम्ही त्याला अर्शदीप सिंगच्या जागी समाविष्ट करू शकता. पण अर्शदीपने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध चांगली गोलंदाजी केली आणि अशा परिस्थितीत वॉशिंग्टनला बाहेर बसावे लागेल.”
