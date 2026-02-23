Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND vs SA: “भारताने आता इगो सोडायला हवा…”, तिलक वर्मावर संतापलेल्या गावस्करांनी Team India ला सुनावले खडे बोल

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पराभव झाल्यानंतर भारताने आपला अहंकार सोडून द्यावा. गावस्कर म्हणतात की प्रत्येक चेंडू सीमारेषेवरून मारण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी, भारताने पारिस्थीतीनुसार खेळावे.

Updated On: Feb 23, 2026 | 04:29 PM
Sunil Gavaskar on Team India: २०२४ च्या टी-२० विश्वचषकापासून, टीम इंडिया (Team India) वेगळ्या शैलीत खेळत आहे. पहिल्या चेंडूपासूनच आक्रमक दृष्टिकोन. पण कधीकधी ही सातत्यपूर्ण आक्रमकता काम करत नाही. आणि हेच महान फलंदाज सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) म्हणतात. गावस्करांचा असा विश्वास आहे की २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पराभव झाल्यानंतर भारताने आपला अहंकार सोडून द्यावा. गावस्कर म्हणतात की प्रत्येक चेंडू सीमारेषेवरून मारण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी, भारताने परिस्थितीनुसार खेळावे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यात भारतीय फलंदाजी अत्यंत अपयशी ठरली. भारतासमोर १८८ धावांचे लक्ष्य होते पण ते १११ धावांवरच ऑलआउट झाले आणि ७६ धावांनी पराभव पत्करावा लागला.

काय म्हणाले गावस्कर?

गावस्कर यांनी जिओ स्टारला सांगितले की, “भारतीय फलंदाजांनी ब्रेव्हिस आणि मिलर यांच्यातील भागीदारीतून शिकून हा दृष्टिकोन स्वीकारायला हवा होता. भारतीय फलंदाजांनी असे केले नाही. ते अतिआत्मविश्वासाने मैदानात उतरले, प्रत्येक चेंडूवर हल्ला केला आणि विकेट गमावल्या.” दक्षिण आफ्रिकेने खेळाच्या प्रत्येक पैलूत भारतापेक्षा श्रेष्ठत्व सिद्ध केले. दक्षिण आफ्रिकेची सुरुवात चांगली नव्हती, एकेकाळी तीन बाद २० अशी होती, पण त्यानंतर मिलर आणि ब्रेव्हिस यांनी ९७ धावांची भागीदारी केली, ज्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेला सात बाद १८७ पर्यंत पोहोचण्यास मदत झाली.

भारताविरूद्ध धमाकेदार अर्धशतक ठोकल्यानंतर डेव्हिड मिलरने रचला इतिहास, टीम इंडियाविरुद्ध केली मोठी कामगिरी

अहंकार बाजूला ठेवून…

गावस्कर म्हणाले, “भारताने दक्षिण आफ्रिकेकडून काहीही शिकले नाही. भारतीय फलंदाज क्रिजवर आले आणि प्रत्येक चेंडू सीमारेषेवरून मारण्याचा प्रयत्न केला. टी-२० क्रिकेट असे खेळले जात नाही.” ते म्हणाले, “तुम्हाला विरोधी संघाकडून शिकायला हवे होते. जर त्यांनी इतक्या कठीण खेळपट्टीवर चांगले धावा केल्या असतील तर तुम्ही तुमचा अहंकार बाजूला ठेवून त्यांच्या डावाचे विश्लेषण करायला हवे होते आणि परिस्थितीनुसार फलंदाजी करायला हवी होती.” पॉवर प्लेमध्ये भारताने त्यांचे तीन अव्वल फलंदाज – इशान किशन (०), अभिषेक शर्मा (१५) आणि तिलक वर्मा (०) गमावले.

तिलकने क्रिजवर थोडा वेळ घालवायला हवा

गावस्कर म्हणाले, “तिलक वर्मा हा खूप हुशार फलंदाज आहे, परंतु या सामन्यात तो ज्या पद्धतीने खेळला त्यामुळे मी निराश झालो. तिलकने क्रिजवर थोडा वेळ घालवायला हवा होता. त्याने भागीदारी बांधण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे होते.” भारताचा पुढचा सामना झिम्बाब्वेविरुद्ध असेल आणि गावस्कर म्हणाले की त्यांना अक्षर पटेलला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये पहायचे आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारताने अक्षर पटेलच्या जागी वॉशिंग्टन सुंदरला संधी दिली.

गावस्कर म्हणाले, “झिम्बाब्वेच्या संघात डावखुऱ्या फलंदाजांची कमतरता आहे, त्यामुळे मला अक्षर पटेल प्लेइंग इलेव्हनमध्ये परतावा असे वाटते. तुम्ही त्याला अर्शदीप सिंगच्या जागी समाविष्ट करू शकता. पण अर्शदीपने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध चांगली गोलंदाजी केली आणि अशा परिस्थितीत वॉशिंग्टनला बाहेर बसावे लागेल.”

T20 World Cup Semi Final Scenario : तीन सामन्यानंतर विश्वचषक उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत 4 संघ आघाडीवर, भारत आणि पाकिस्तानचे काय?

Feb 23, 2026 | 04:29 PM
Karjat News : रस्त्याच्या दुरुस्तीच्या कामाला स्थानिकांचा हातभार; खड्डे भरण्यासाठी गावकरी उतरले रस्त्यावर

Karjat News : रस्त्याच्या दुरुस्तीच्या कामाला स्थानिकांचा हातभार; खड्डे भरण्यासाठी गावकरी उतरले रस्त्यावर

Feb 23, 2026 | 04:28 PM
सौंदाळा गावातील ग्रामसभेत जातमुक्तीचा ठराव मंजूर; हर्षवर्धन सपकाळांनी केले कौतुक

सौंदाळा गावातील ग्रामसभेत जातमुक्तीचा ठराव मंजूर; हर्षवर्धन सपकाळांनी केले कौतुक

Feb 23, 2026 | 04:23 PM
Karjat News: कशेळेकरांच्या संघर्षाला यश! कर्जत-मुरबाड महामार्गावरील रस्ता दुरुस्तीच्या कामाला अखेर सुरुवात

Karjat News: कशेळेकरांच्या संघर्षाला यश! कर्जत-मुरबाड महामार्गावरील रस्ता दुरुस्तीच्या कामाला अखेर सुरुवात

Feb 23, 2026 | 04:13 PM
अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या अडचणींमध्ये वाढ; लैगिंक शोषण प्रकरणी वाराणसी आश्रमात पोलिसांचा फौजफाटा

अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या अडचणींमध्ये वाढ; लैगिंक शोषण प्रकरणी वाराणसी आश्रमात पोलिसांचा फौजफाटा

Feb 23, 2026 | 04:07 PM
Maruti Fronx Vs Nissan Magnite: इंजिन, मायलेज, फीचर्स आणि किमतीच्या बाबतीत कोणती SUV ठरते बेस्ट?

Maruti Fronx Vs Nissan Magnite: इंजिन, मायलेज, फीचर्स आणि किमतीच्या बाबतीत कोणती SUV ठरते बेस्ट?

Feb 23, 2026 | 04:04 PM
Jurassic Mystery: विज्ञान विश्वात खळबळ! 7 कोटी वर्षांपूर्वीच्या डायनासोरचं ‘अंड’ सापडलं; आत जिवंत बाळ असण्याची शक्यता

Jurassic Mystery: विज्ञान विश्वात खळबळ! 7 कोटी वर्षांपूर्वीच्या डायनासोरचं ‘अंड’ सापडलं; आत जिवंत बाळ असण्याची शक्यता

Feb 23, 2026 | 04:00 PM

