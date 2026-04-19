  • Thane News Big Leap In Healthcare 900 Beds And 18 Operation Theatres Multi Specialist Hospital To Be Put Into Service Soon

Thane News : आरोग्यसेवेत मोठी झेप, 900 बेड्स आणि 18 ऑपरेशन थिएटर्स मल्टी स्पेशासलिस्ट हॉस्पीटल लवकर सेवेत होणार रुजू

900 बेड्स आणि 18 ऑपरेशन थिएटर्स आणि इतर अत्याधुनिक यंत्रणेने सज्ज असलेल्या मल्टी स्पेशालिस्ट हॉस्पिटलचं काम अंतिम टप्प्यात असून लवकरच नागरिकांच्या सेवेत रुजू होणार आहे.

Updated On: Apr 19, 2026 | 01:18 PM
Thane News : आरोग्यसेवेत मोठी झेप, 900 बेड्स आणि 18 ऑपरेशन थिएटर्स मल्टी स्पेशासलिस्ट हॉस्पीटल लवकर सेवेत होणार रुजू
ठाणे :  ठाणेकरांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने आता एक महत्वाचं पाऊल उचलण्यात आलेलं आहे. 900 बेड्स आणि 18 ऑपरेशन थिएटर्स आणि इतर अत्याधुनिक यंत्रणेने सज्ज असलेल्या मल्टी स्पेशालिस्ट हॉस्पिटलचं काम अंतिम टप्प्यात असून लवकरच नागरिकांच्या सेवेत रुजू होणार आहे. याचबरोबर आपातकालीन परिस्थितीसाठी रुग्णवाहिका, आयसीयू, कॉर्डिओलॉजी, डायलिसिस, सिटी स्कॅन अशा सर्व प्रकारच्या सोयी आहेत. हे हॉस्पिटल म्हणजे ठाणे जिल्हा व परिसरातील मध्यमर्गीय आणि गरजूंच्या आजारापणावर उपचार होण्यासाठी महत्वाचं ठरणार आहे.

या मल्टीस्पेशालिस्ट हॉस्पीटलबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सविस्तर माहिती दिलेली आहे. शिंदे यांच्या माहितीनुसार, आगामी 900 बेड्स ठाणे सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये हेलिपॅडची सोय असेल आणि ते आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असेल.हे रुग्णालय आधुनिक आरोग्य सुविधा पुरवणार असून वैद्यकीय सेवा रुग्णांना पुरवणार आहे. त्याचबरोबर  उपचार घेऊ इच्छिणाऱ्या सामान्य नागरिकांसाठी या रुग्णालयामुळे आरोग्याच्या दृष्टीने फायदा होणार असल्याचं  देखील उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

काय असणार सोयी सुविधा ?

पार्किंगसाठी स्वतंत्र इमारत रुग्णांच्या सेवेत लवकरच दाखल होत असलेल्या अत्याधुनिक सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये 18 ऑपरेशन थिएटर्स असून पार्किंगसाठी सात मजल्याची स्वतंत्र इमारत बांधण्यात आली आहे. 13 मजल्याच्या 2 भव्य इमारतींमध्ये सिव्हिल हॉस्पिटलचा कारभार चालणार आहे. हे रुग्णालय टेंभी नाका परिसरात असणार आहे. पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, रुग्णालयात एमआरआय, सीटी स्कॅन मशीन, केमोथेरपी आणि रेडिओथेरपी युनिट्ससह अत्याधुनिक वैद्यकीय उपकरणे बसवण्यात येतील.विद्युतीकरणाचे काम आणि उपकरणांची स्थापना सध्या सुरू आहे, तर मुख्य बांधकाम आधीच पूर्ण झाले आहे.पीटीआयच्या वृत्तानुसार, ठाणे जिल्हा सिव्हिल सर्जन डॉ. कैलास पवार यांनी सांगितले की, रुग्णालयात सुमारे 450 कार आणि1,200 दुचाकींसाठी पार्किंगची सोय असेल. ते पुढे असं देखील म्हणाले की येत्या तीन ते चार महिन्यात रुग्णालय नागरिकांच्या सेवेत रुजू होणार आहे. ठाणे आणि आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हे महत्वाचं पाऊल उचललं जात असून याबाबात ठाणेकरांनी देखील समाधान व्यक्त केलं आहे.

Published On: Apr 19, 2026 | 01:15 PM

