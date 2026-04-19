Oil Crisis: जगाचा इंधन साठा संपतोय? 50 दिवसांत 50 अब्ज डॉलर्सचे तेल स्वाहा; इराण युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले

Iran War Impact : इराणविरुद्धच्या अमेरिका-इस्रायल युद्धामुळे जगभरात कच्च्या तेलाचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाला आहे. केवळ ५० दिवसांत, ५० ​​अब्ज डॉलर्स किमतीचे ५० कोटी बॅरल तेल बाजारातून पूर्णपणे नाहीसे झाले आहे.

Updated On: Apr 19, 2026 | 02:30 PM
  • महाकाय आर्थिक नुकसान
  • पुरवठा साखळी उद्ध्वस्त
  • महागाईचा भस्मासुर

Global crude oil shortage 50 billion dollars : संपूर्ण जग सध्या एका अशा ऊर्जा संकटाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे, ज्याची कल्पनाही यापूर्वी कधी केली गेली नव्हती. इराण विरुद्ध अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे केवळ रक्ताचे पाट वाहत नसून, जागतिक अर्थव्यवस्थेची ‘जीवनवाहिनी’ मानले जाणारे कच्चे तेल (Crude Oil) अक्षरशः जळून खाक होत आहे. गेल्या ५० दिवसांत झालेल्या नुकसानीचे आकडे इतके भयानक आहेत की, त्यामुळे आधुनिक काळातील सर्वात मोठे आर्थिक संकट ओढवण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.14

५० दिवसांत ५० अब्ज डॉलर्सचा चुराडा

युद्ध सुरू झाल्यापासूनच्या अवघ्या ५० दिवसांच्या कालावधीत जागतिक बाजारपेठेतून सुमारे ५० कोटी बॅरल कच्चे तेल आणि कंडेन्सेट गायब झाले आहे. या तेलाची किंमत साधारणपणे ५० अब्ज डॉलर्स इतकी प्रचंड आहे. हे आर्थिक नुकसान किती मोठे आहे, याचा अंदाज यावरून लावला जाऊ शकतो की, हे जर्मनीच्या एकूण वार्षिक जीडीपीच्या (GDP) १ टक्क्यांहून अधिक आहे. तेलाचा हा तुटवडा केवळ आकड्यांपुरता मर्यादित नसून, यामुळे जगभरातील इंधन साठवण क्षमतेत केवळ एप्रिल महिन्यातच ४५ दशलक्ष बॅरलची घट झाली आहे.

काय आहे ५० कोटी बॅरल तेलाचे गणित?

ज्या ५० कोटी बॅरल तेलाचे नुकसान झाले आहे, ते तेल संपूर्ण जगाला सलग ५ दिवस इंधन पुरवण्यासाठी पुरेसे होते. जर हे तेल विमान वाहतुकीसाठी वापरले असते, तर जगातील सर्व विमाने १० आठवडे हवेत उडू शकली असती. तसेच, जगातील प्रत्येक वाहनाला ११ दिवस चालवण्यासाठी हा साठा पुरेसा ठरला असता. अमेरिकेची एका महिन्याची आणि युरोपची एका महिन्याहून अधिक काळाची तेलाची गरज या नुकसानीमुळे वाऱ्यावर गेली आहे. यामुळेच आता जागतिक स्तरावर तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १०० डॉलर्सच्या वर गेल्या आहेत.

आखाती देशांतील तेल उत्पादन कोलमडले

मार्च महिन्यापासून आखाती देशांमधील परिस्थिती अधिकच गंभीर झाली आहे. या प्रदेशातील तेल उत्पादन दररोज ८ दशलक्ष बॅरलपर्यंत घटले आहे. ही घट इतकी मोठी आहे की, जगातील दोन सर्वात मोठ्या तेल कंपन्यांचे एकूण उत्पादन एकत्रित केले, तरी या घटीची भरपाई होऊ शकणार नाही. सर्वात मोठा फटका विमान वाहतूक क्षेत्राला बसला आहे. जेट इंधनाची निर्यात जी १९.६ दशलक्ष बॅरल होती, ती आता घसरून केवळ ४.१ दशलक्ष बॅरलवर आली आहे. यामुळे येणाऱ्या काळात विमान प्रवास सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाण्याची भीती आहे.

भविष्यातील भीषण वास्तव: पायाभूत सुविधांची राखरांगोळी

कुवेत आणि इराकमधील जड तेलक्षेत्रांना (Heavy Oil Fields) या युद्धाचा मोठा फटका बसला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ही तेलक्षेत्रे पुन्हा पूर्ववत होण्यासाठी किमान ४ ते ५ महिने लागतील. मात्र, येथील तेल विहिरी आणि शुद्धीकरण प्रकल्पांच्या पायाभूत सुविधांचे जे नुकसान झाले आहे, ते भरून काढण्यासाठी अनेक वर्षे लागू शकतात. मार्चपासून तेल उत्पादनावर झालेला हा परिणाम आता दररोज १२ दशलक्ष बॅरलच्या तूट पातळीवर पोहोचला आहे. यामुळे वाहतूक खर्च वाढून भाजीपाला, धान्य आणि औषधे यांसारख्या दैनंदिन वस्तूंच्या किमतीत मोठी महागाई वाढणार आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: इराण युद्धामुळे तेलाचे किती नुकसान झाले आहे?

    Ans: गेल्या ५० दिवसांत ५० अब्ज डॉलर्स किमतीचे सुमारे ५० कोटी बॅरल कच्चे तेल बाजारातून नष्ट झाले आहे.

  • Que: या संकटामुळे तेलाच्या किमतींवर काय परिणाम झाला?

    Ans: पुरवठ्यातील प्रचंड तुटवड्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १०० डॉलर्सच्या पार गेल्या आहेत.

  • Que: हे संकट किती काळ टिकू शकते?

    Ans: कुवेत आणि इराकमधील तेलक्षेत्रे सुधारण्यासाठी किमान ४ ते ५ महिने लागतील, तर पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यासाठी अनेक वर्षे लागू शकतात.

Published On: Apr 19, 2026 | 02:30 PM

