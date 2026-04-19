Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

अक्षय तृतीयाच्या शुभ मुहूर्तावर कोणती Automatic Car खरेदी करणे तुमच्यासाठी बेस्ट?

भारतीय संस्कृतीमध्ये अक्षय तृतीया हा सण साडे तीन मुहूर्तांपैकी एक आहे. याच शुभ मुहूर्तावर अनेक जण कार खरेदी करत असतात. चला बेस्ट ऑटोमॅटिक कारबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Apr 19, 2026 | 02:33 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

Follow Us:
Follow Us:

जर तुम्ही अक्षय तृतीयाच्या मुहूर्तावर नवीन कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरेल. सध्या शहरांमध्ये वाढत्या ट्रॅफिकमुळे मॅन्युअल कारपेक्षा ऑटोमॅटिक कारना अधिक पसंती मिळत आहे. गर्दीच्या रस्त्यांवर ऑटोमॅटिक कार चालवणे सोपे आणि आरामदायक ठरते. पूर्वी या कार्स महाग होत्या, पण आता भारतात कमी बजेटमध्येही अनेक परवडणाऱ्या ऑटोमॅटिक कार्स उपलब्ध आहेत.

Maruti Alto K10

सर्वात स्वस्त ऑटोमॅटिक कारमध्ये मारुती ऑल्टो K10 ही एक लोकप्रिय कार आहे. छोट्या कुटुंबासाठी आणि शहरात रोजच्या वापरासाठी ही कार उत्तम मानली जाते. यात 1.0 लिटर पेट्रोल इंजिन आणि AMT गिअरबॉक्स दिला आहे. याची किंमत सुमारे 5.71 लाख ते 6 लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे, त्यामुळे बजेट ग्राहकांसाठी हा उत्तम पर्याय ठरतो.

Hybrid सेगमेंटमध्ये ‘या’ कंपनीची जोरदार एंट्री! भारतात एकापेक्षा एक दमदार कार लाँच होण्याच्या तयारीत

Maruti S-Presso

मारुती एस-प्रेसो ही देखील स्वस्त ऑटोमॅटिक कार आहे, ज्याला SUV सारखा लूक दिला आहे. यात 1.0 लिटर इंजिन आणि AMT गिअरबॉक्स मिळतो. ज्यांना उंच ड्रायव्हिंग पोजिशन आणि वेगळा डिझाइन हवा आहे, त्यांच्यासाठी ही कार योग्य आहे. याचा AGS (AMT) व्हेरिएंट सुमारे 4.75 लाख रुपयांपासून उपलब्ध आहे.

Tata Punch

जर तुम्हाला थोडी मोठी आणि मजबूत कार हवी असेल, तर टाटा पंच एक चांगला पर्याय आहे. ही एक मायक्रो SUV असून यात ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स दिला आहे. मजबूत बांधणी आणि जास्त ग्राउंड क्लिअरन्समुळे खराब रस्त्यांवरही ही कार सहज चालवता येते. याची किंमत सुमारे 7.11 लाख रुपयांपासून सुरू होते.

Vinfast vs Kia: कोणती इलेक्ट्रिक MPV तुमच्यासाठी बेस्ट? एका क्लिकवर जाणून घ्या फरक

इतर पर्याय

याशिवाय Renault Kwid आणि Hyundai Grand i10 Nios या कार्सही ऑटोमॅटिक पर्यायात उपलब्ध आहेत. मात्र, या कार्सची किंमत थोडी जास्त आहे. पण अधिक फीचर्स आणि चांगला कम्फर्ट मिळत असल्याने जास्त बजेट असलेल्यांनी या कार्सचा विचार करू शकतात.

Web Title: Best budget automatic cars to buy on akshaya tritiya india

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 19, 2026 | 02:33 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कारमध्ये AC लावताच येतोय कुबट वास?घाबरू नका, घरच्या घरी ‘या’ सोप्या ट्रिकने होईल सुटका
1

कारमध्ये AC लावताच येतोय कुबट वास?घाबरू नका, घरच्या घरी ‘या’ सोप्या ट्रिकने होईल सुटका

Aprilia चाहत्यांसाठी मोठी अपडेट! भारतात बंद झाल्या ‘या’ 3 स्कूटर्स; SR 175 वर कंपनीचा फोकस
2

Aprilia चाहत्यांसाठी मोठी अपडेट! भारतात बंद झाल्या ‘या’ 3 स्कूटर्स; SR 175 वर कंपनीचा फोकस

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Recharge Plan Hike: पेट्रोल-डीझेलनंतर आता वाढणार रिचार्ज प्लॅनच्या किंमती? ग्राहकांच्या खिशावर वाढणार ताण? वाचा सविस्तर

Recharge Plan Hike: पेट्रोल-डीझेलनंतर आता वाढणार रिचार्ज प्लॅनच्या किंमती? ग्राहकांच्या खिशावर वाढणार ताण? वाचा सविस्तर

May 17, 2026 | 11:10 AM
Work From Home: ऑफिसला न जाता घर बसल्या कमावता येतील लाखो रुपये; ‘या’ ३ वर्क फ्रॉम होम नोकऱ्यांना बाजारात मोठी मागणी!

Work From Home: ऑफिसला न जाता घर बसल्या कमावता येतील लाखो रुपये; ‘या’ ३ वर्क फ्रॉम होम नोकऱ्यांना बाजारात मोठी मागणी!

May 17, 2026 | 11:00 AM
कलिंगड खाल्ल्यानंतर कुटुंबाची प्रकृती बिघडली; चिमुकल्याचा मृत्यू, ५ जणांवर उपचार सुरू

कलिंगड खाल्ल्यानंतर कुटुंबाची प्रकृती बिघडली; चिमुकल्याचा मृत्यू, ५ जणांवर उपचार सुरू

May 17, 2026 | 11:00 AM
Tax परदेशात वाढतो, पण फटका आपल्या खिशाला का बसतो? Import Duty चा नेमका खेळ काय? समजून घेऊयात

Tax परदेशात वाढतो, पण फटका आपल्या खिशाला का बसतो? Import Duty चा नेमका खेळ काय? समजून घेऊयात

May 17, 2026 | 10:52 AM
Jyotiba: दख्खनचा राजा ज्योतिबाला खिचडीचा नैवेद्य अर्पण करण्याची काय आहे परंपरा, जाणून घ्या

Jyotiba: दख्खनचा राजा ज्योतिबाला खिचडीचा नैवेद्य अर्पण करण्याची काय आहे परंपरा, जाणून घ्या

May 17, 2026 | 10:30 AM
स्ट्रोक रुग्णांसाठी राज्य सरकारचं मोठं पाऊल; गावातच मिळणार अत्याधुनिक उपचार

स्ट्रोक रुग्णांसाठी राज्य सरकारचं मोठं पाऊल; गावातच मिळणार अत्याधुनिक उपचार

May 17, 2026 | 10:20 AM
ChatGPT वर आलं नवं पर्सनल फाइनेंस फीचर! आता चॅटबोट ठेवणार तुमच्या पैशांचा हिशोब, थेट बँक अकाऊंट्सला होणार कनेक्ट

ChatGPT वर आलं नवं पर्सनल फाइनेंस फीचर! आता चॅटबोट ठेवणार तुमच्या पैशांचा हिशोब, थेट बँक अकाऊंट्सला होणार कनेक्ट

May 17, 2026 | 10:10 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM