अक्षय तृतीयाच्या शुभ मुहूर्तावर कोणती Automatic Car खरेदी करणे तुमच्यासाठी बेस्ट?

जर तुम्ही अक्षय तृतीयाच्या मुहूर्तावर नवीन कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरेल. सध्या शहरांमध्ये वाढत्या ट्रॅफिकमुळे मॅन्युअल कारपेक्षा ऑटोमॅटिक कारना अधिक पसंती मिळत आहे. गर्दीच्या रस्त्यांवर ऑटोमॅटिक कार चालवणे सोपे आणि आरामदायक ठरते. पूर्वी या कार्स महाग होत्या, पण आता भारतात कमी बजेटमध्येही अनेक परवडणाऱ्या ऑटोमॅटिक कार्स उपलब्ध आहेत.
सर्वात स्वस्त ऑटोमॅटिक कारमध्ये मारुती ऑल्टो K10 ही एक लोकप्रिय कार आहे. छोट्या कुटुंबासाठी आणि शहरात रोजच्या वापरासाठी ही कार उत्तम मानली जाते. यात 1.0 लिटर पेट्रोल इंजिन आणि AMT गिअरबॉक्स दिला आहे. याची किंमत सुमारे 5.71 लाख ते 6 लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे, त्यामुळे बजेट ग्राहकांसाठी हा उत्तम पर्याय ठरतो.
मारुती एस-प्रेसो ही देखील स्वस्त ऑटोमॅटिक कार आहे, ज्याला SUV सारखा लूक दिला आहे. यात 1.0 लिटर इंजिन आणि AMT गिअरबॉक्स मिळतो. ज्यांना उंच ड्रायव्हिंग पोजिशन आणि वेगळा डिझाइन हवा आहे, त्यांच्यासाठी ही कार योग्य आहे. याचा AGS (AMT) व्हेरिएंट सुमारे 4.75 लाख रुपयांपासून उपलब्ध आहे.
जर तुम्हाला थोडी मोठी आणि मजबूत कार हवी असेल, तर टाटा पंच एक चांगला पर्याय आहे. ही एक मायक्रो SUV असून यात ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स दिला आहे. मजबूत बांधणी आणि जास्त ग्राउंड क्लिअरन्समुळे खराब रस्त्यांवरही ही कार सहज चालवता येते. याची किंमत सुमारे 7.11 लाख रुपयांपासून सुरू होते.
याशिवाय Renault Kwid आणि Hyundai Grand i10 Nios या कार्सही ऑटोमॅटिक पर्यायात उपलब्ध आहेत. मात्र, या कार्सची किंमत थोडी जास्त आहे. पण अधिक फीचर्स आणि चांगला कम्फर्ट मिळत असल्याने जास्त बजेट असलेल्यांनी या कार्सचा विचार करू शकतात.