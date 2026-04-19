राजीनाम्याचा लेटर बॉम्ब! साताऱ्यात शिंदे शिवसेनेत खळबळ; मेळाव्याआधीच संघटनेत भगदाड

Satara Political News : सातारा शहरप्रमुख निलेश मोरे यांनी दिलेल्या राजीनाम्याने केवळ एक पद रिकामे झाले नाही, तर शहरातील बूथ प्रमुखांच्या सामूहिक राजीनाम्यामुळे संघटनाच हादरली आहे

Updated On: Apr 19, 2026 | 01:03 PM
साताऱ्यातील शिवसेना शिंदे गट शहरप्रमुख निलेश मोरे राजीनामा दिला (फोटो -सोशल मीडिया)

Satara News : सातारा : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा गांधी मैदानावर होणारा भव्य मेळावा अवघ्या तोंडावर आला असताना साताऱ्यात पक्षाला जोरदार धक्का बसला आहे. शहरप्रमुख निलेश मोरे यांनी दिलेल्या राजीनाम्याने केवळ एक पद रिकामे झाले नाही, तर शहरातील बूथ प्रमुखांच्या सामूहिक राजीनाम्यामुळे संघटनाच हादरली आहे.(Political News) या राजीनाम्याला “लेटर बॉम्ब” असेच संबोधावे लागेल, कारण त्यातून उघड झालेले आरोप थेट पक्षाच्या अंतर्गत कारभारावर बोट ठेवणारे आहेत.

शहरप्रमुख निलेश मोरे यांनी आपल्या राजीनामा पत्रातून संपर्कप्रमुखांच्या कार्यपद्धतीवर नाव न घेता जोरदार हल्ला चढवला आहे. “कार्यकर्त्यांनी जीव तोडून काम करायचे आणि श्रेय-निधी मात्र नातेवाईकांना?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. विकास निधीच्या वाटपात झालेला कथित पक्षपात, नियोजन समितीतून ऐनवेळी नाव वगळणे, आणि सातत्याने डावलण्याचा आरोप या सगळ्यामुळे स्थानिक पातळीवरील असंतोष उघडपणे समोर आला आहे.

विशेष म्हणजे, हा बंडाचा सूर एखाद्या नाराज कार्यकर्त्याचा नसून कट्टर शिंदे समर्थक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मोरे यांच्याकडून उमटला आहे. गोवा-गुवाहाटीच्या राजकीय घडामोडीनंतर पक्षाशी निष्ठा राखत, “शिवदूत”, “शासन आपल्या दारी”, “लाडकी बहीण” यांसारख्या योजनांपासून ते आरोग्य शिबिरे, वैद्यकीय मदत, अपंगांना बिल वाटप, धर्मवीर चित्रपटाचे मोफत प्रक्षेपण अशी विविध कामे प्रामाणिकपणे राबविल्याचा दावा त्यांनी पत्रात केला आहे.

साताऱ्यासारख्या भाजपच्या बालेकिल्ल्यात शिवसेनेची संघटनात्मक ताकद उभी करण्यासाठी झटलेल्या कार्यकर्त्यांनाच जर दुय्यम वागणूक मिळत असेल, तर “निष्ठा ठेवून काय उपयोग?” असा जाहीर सवाल मोरे यांनी उपस्थित केला आहे. “आमची निष्ठा शिंदे साहेबांशी अखेरच्या श्वासापर्यंत आहे, पण पदावर काम करण्याची इच्छा उरलेली नाही,” असे स्पष्ट शब्दांत त्यांनी म्हटले आहे.

मोरे यांनी स्वतःचे संपर्क कार्यालय जिल्हा संपर्क कार्यालय म्हणून चालवले, स्वतःसह कुटुंबालाही पूर्णवेळ पक्षकार्यात झोकून दिले, तरीही वरिष्ठांकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे. “कार्यकर्त्यांना जपण्याची ताकद नसेल, तर पक्षात राहण्याचा अर्थ नाही,” हा त्यांचा रोखठोक इशारा पक्ष नेतृत्वासाठी धोक्याची घंटा ठरत आहे. दरम्यान, शहरातील अनेक बूथ प्रमुखांनीही पदाचे राजीनामे दिल्याने हा असंतोष वैयक्तिक न राहता संघटनात्मक बंडात परिवर्तित झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मेळाव्याच्या पार्श्वभूमीवरच उघडकीस आलेला हा अंतर्गत संघर्ष शिंदे गटासाठी मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे.

Published On: Apr 19, 2026 | 01:03 PM

मुलांची आठवण आली, वडील भेटायला सासरवाडीत गेले अन्…; पुण्यातील घटनेनं खळबळ

Instagram Update: स्टोरी शेअर करताना झाली गडबड? अहो, थांबा… डिलीट करू नका! आता एडिट ऑप्शन वापरा अन्…

Farmers Protest: 'गिरीष महाजन हटाव', सुपीक जमिनी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा

पेट्रोल महागलं! मायलेज किंग कार्सची होत आहे चर्चा; 'या' कार वाचवतील तुमचे हजारो रुपये

आता तुफान चालणार BYD, फुल टँकमध्ये 1000km पेक्षा धावणार; Plug In हायब्रिड SUV; वैशिष्ट्ये वाचून व्हाल अवाक्

शंकराच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक का केला जातो? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Kerala Politics : केरळच्या राजकारणात नवा अध्याय; व्हीडी सतीशन मुख्यमंत्रीपदी विराजमान

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी 'शिव आपात सेना' सज्ज

