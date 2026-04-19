Tech Tips: Gaming Smartphone खरेदी करताय? हे फीचर्स नक्की तपासा, नाहीतर कराल पश्चाताप

तुम्ही खरेदी करत असलेल्या गेमिंग स्मार्टफोनचा प्रोसेसर दमदार असणं अत्यंत गरजेचं आहे. स्मार्टफोनमध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 जेन सीरीज किंवा मीडियाटेक डायमेन्सिटी 9000 सीरीजवाला प्रोसेसर असेल तर तुमचा गेमिंग अनुभव अधिक चांगला होऊ शकतो. प्रोसेसरसह जीपीयू देखील पावरफुल असणं तितकंच गरजेचं आहे. जर जीपीयू पावरफुल असेल तर तुम्हाला हाय फ्रेम रेट मिळणार आहे आणि गेम अडकणार नाही. यासाठी नेहमी लक्षात ठेवा की जर तुम्हाला बेस्ट गेमिंग अनुभव पाहिजे असेल तर या दोन्ही फीचर्समध्ये कोणताही तडजोड करू नका. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
विजुअल्स चांगले असतील तर गेमिंगचा मजा नक्कीच दुप्पट होणार आहे. यासाठी एमोलेड डिस्प्ले असलेला स्मार्टफोन निवडा. यामध्ये जास्त विविड कलर्स मिळतात. एलसीडी डिस्प्ले असलेल्या स्मार्टफोनमध्ये अशी मजा मिळणं थोडं कठीण आहे. याशिवाय तुम्ही खरेदी करत असलेल्या स्मार्टफोनचा रिफ्रेश रेट देखील हाय असणं गरजेचं आहे. गेमिंगसाठी 120Hz पेक्षा कमी रिफ्रेश रेट असलेल्या डिस्प्लेची निवड करू नका. जर तुम्ही तुमच्या मोबाईलवर रेसिंग किंवा शूटिंग गेम्स खेळत असाल, तर फोनचा टच सॅम्पलिंग रेट देखील जास्त असायला हवा.
मोबाईलवर गेमिंग खेळण्याचा अर्थ फोनची बॅटरी वारंवार चार्ज करावी लागणं. यासाठी नेहमी अशा स्मार्टफोनची निवड करा ज्यामध्ये मोठी बॅटरी असेल. सध्या टेक कंपन्या असेच स्मार्टफोनवर लाँच करण्यावर भर देत आहेत, ज्यामध्ये 10,000mAH पर्यंत तगडी बॅटरी ऑफर केली जाईल. असे स्मार्टफोन गेमिंगसाठी चांगली निवड ठरू शकतात. पावरफुल बॅटरीसह फास्ट चार्जिंग ऑप्शन देखील तितकाच महत्त्वाचा आहे. बाजारात असे देखील काही स्मार्टफोन्स उपलब्ध आहेत, ज्यामध्ये 100W पर्यंत फास्ट चार्जिंग ऑफर केली जाते.
स्मार्टफोन गेमिंग हे एक हेवी टास्क आहे. यामुळे फोनमध्ये अधिक हीट जनरेट होते. जर गेमिंग दरम्यान फोन वारंवार ओव्हरहिट होत असेल तर अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे अशा स्मार्टफोनची निवड करा ज्यामध्ये दमदार कूलिंग सिस्टम ऑफर केली जात असेल. कूलिंग सिस्टममुळे फोन गरम होत नाही. त्यामुळे व्हेपर चेंबर कूलिंग किंवा लिक्विड कूलिंगसारखी वैशिष्ट्ये असलेला फोन निवडा.