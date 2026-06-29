सोमवार, 29 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Tree Plantation In Mumbais Open Spaces Housing Societies To Also Receive Free Saplings From The Municipal Corporation

Mumbai News: मुंबईत खुल्या जागांवर वृक्षारोपण! महानगरपालिकेतर्फे गृहनिर्माण सोसायट्यांनाही मिळणार मोफत रोपे

Updated On: Jun 29, 2026 | 09:26 AM IST
जाहिरात
सारांश

महापालिकेने केवळ सरकारी जागांवरच नव्हे, तर नागरिकांच्या थेट सहभागातून मुंबई हिरवीगार करण्यासाठी गृहनिर्माण संस्थांना (सोसायट्यांना) मोफत वृक्षरोपे देण्याचा विशेष उपक्रमही जाहीर केला आहे.या उपक्रमांतर्गत स्थानिक नगरसेवक किंवा आमदार यांच्या माध्यमातून सोसायट्यांकडून अर्ज स्वीकारले जातील.

मुंबईत खुल्या जागांवर वृक्षारोपण! महानगरपालिकेतर्फे गृहनिर्माण सोसायट्यांनाही मिळणार

मुंबईत खुल्या जागांवर वृक्षारोपण! महानगरपालिकेतर्फे गृहनिर्माण सोसायट्यांनाही मिळणार

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

मुंबईतील हरित क्षेत्र वाढवण्यासाठी आणि पर्यावरण संवर्धनाला गती देण्यासाठी पालिकेने शहरातील विविध विकास प्रकल्पांमधील तसेच आरक्षित असलेल्या खुल्या जागांवर आगामी पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड करण्याचे नियोजित केले आहे. यासाठी महापालिकेच्या उद्यान विभागाने विकास नियोजन विभागाकडे मुंबईतील अशा खुल्या जागांचा सविस्तर असून, हा अहवाल अहवाल मागवला + प्राप्त होताच प्रत्यक्षमोफत रोपे वृक्षलागवड मोहीम हाती घेतली जाणार आहे.(फोटो सौजन्य – istock)

मुंबईकरांना मोठा झटका! 29 जूनपासून बदलणार मध्य रेल्वेचे वेळापत्रक; ‘एसी’साठी १२ लोकल करणार बंद

पालिकेने केवळ सरकारी जागांवरच नव्हे, तर नागरिकांच्या थेट सहभागातून मुंबई हिरवीगार करण्यासाठी गृहनिर्माण संस्थांना (सोसायट्यांना) मोफत वृक्षरोपे देण्याचा विशेष उपक्रमही जाहीर केला आहे.या उपक्रमांतर्गत स्थानिक नगरसेवक किंवा आमदार यांच्या माध्यमातून सोसायट्यांकडून अर्ज स्वीकारले जातील. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर उद्यान विभागाचे अधिकारी संबंधित सोसायटीमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी करून तिथे वृक्षलागवडीसाठी पुरेशी जागा उपलब्ध आहे का आणि झाडांच्या देखभालीची तयारी आहे का, याची पडताळणी करतील. सोसायट्यांकडून आवश्यक ते हमीपत्र घेतल्यानंतरच रोपांचे मोफत वाटप करण्यात येणार आहे. झाडे लावल्यानंतर त्यांचे योग्य संगोपन करून ती जगविण्याची मुख्य जबाबदारी संबंधित सोसायट्यांचीच असणार आहे.

स्थानिक प्रजातींच्या रोपांना दिले जाणार प्राधान्य

या मोहिमेत पालिकेकडून मुंबईच्या हवामानाला पूरक असणाऱ्या बहावा, कदंब, बकुळ, पिंपळ, वड यांसारख्या स्थानिक प्रजातींच्या लहान आणि मोठ्या अशा दोन्ही आकाराच्या रोपांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.पावसाळ्यामध्ये जमिनीत पुरेसा ओलावा निर्माण झाल्यानंतर ही प्रत्यक्ष लागवड सुरू होईल. दरम्यान, दरवर्षीप्रमाणे यंदाही आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने महापालिकेकडून मुंबईकरांना तुळशीच्या रोपांचे मोठ्या प्रमाणावर मोफत वाटप करण्यात येणार आहे.

MSRTC Financial Loss: एसटी महामंडळाला ऐन पीक सीझनमध्ये कोट्यवधींचा फटका! एप्रिल-मे महिन्यात अपेक्षित उत्पन्न बुडाले

मोहीम दीर्घकालीन पर्यावरण संरक्षणाचा भाग

महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वृक्षलागवड ही केवळ एक दिवसाची मोहीम नसून दीर्घकालीन पर्यावरण संरक्षणाचा भाग आहे. म्हणूनच एका बाजूला ‘डीपी’ विभागाच्या माध्यमातून खुल्या जागा शोधून तिथे वनराई उभारली जाईल, तर दुसऱ्या बाजूला सोसायट्या आणि लोकप्रतिनिधींच्या सहभागातून मुंबईचे हरित क्षेत्र वाढवले जाईल. नागरिकांनी केवळ रोपे न घेता ती जबाबदारीने जगविण्यावर भर द्यावा, असे आवाहन पालिकेने केले आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Tree plantation in mumbais open spaces housing societies to also receive free saplings from the municipal corporation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 29, 2026 | 09:26 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मुंबईकरांना मोठा झटका! 29 जूनपासून बदलणार मध्य रेल्वेचे वेळापत्रक; ‘एसी’साठी १२ लोकल करणार बंद
1

मुंबईकरांना मोठा झटका! 29 जूनपासून बदलणार मध्य रेल्वेचे वेळापत्रक; ‘एसी’साठी १२ लोकल करणार बंद

फेडरेशन ऑफ प्रेस क्लबची स्थापना, मुंबई प्रेस क्लबचे समर खडस फेडरेशनच्या उपाध्यक्षपदी
2

फेडरेशन ऑफ प्रेस क्लबची स्थापना, मुंबई प्रेस क्लबचे समर खडस फेडरेशनच्या उपाध्यक्षपदी

Mumbai News: आता सरावातही गोविंदांना मिळणार विमाकवच! ७५ दिवसांसाठी १० लाखांचे संरक्षण; राज्य दहीहंडी गोविंदा असोसिएशनचा पुढाकार
3

Mumbai News: आता सरावातही गोविंदांना मिळणार विमाकवच! ७५ दिवसांसाठी १० लाखांचे संरक्षण; राज्य दहीहंडी गोविंदा असोसिएशनचा पुढाकार

Mumbai News: मुंबईत देशातील अनोखा झीरो ब्रिज! आर्यभट्टाच्या ‘शून्य’ संकल्पनेपासून प्रेरणा; शून्याच्या आकाराचा खांब झाला तयार
4

Mumbai News: मुंबईत देशातील अनोखा झीरो ब्रिज! आर्यभट्टाच्या ‘शून्य’ संकल्पनेपासून प्रेरणा; शून्याच्या आकाराचा खांब झाला तयार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Budh Vakri 2026: बुधाच्या वक्री चालींचा या राशींच्या लोकांना आजपासून बसणार आर्थिक फटका

Budh Vakri 2026: बुधाच्या वक्री चालींचा या राशींच्या लोकांना आजपासून बसणार आर्थिक फटका

Jun 29, 2026 | 09:40 AM
National Statistics Day 2026: राष्ट्र उभारणीत आकडेवारीचे महत्त्व काय? प्रा. प्रशांत चंद्र महालनोबिस यांच्या जयंतीनिमित्त विशेष लेख

National Statistics Day 2026: राष्ट्र उभारणीत आकडेवारीचे महत्त्व काय? प्रा. प्रशांत चंद्र महालनोबिस यांच्या जयंतीनिमित्त विशेष लेख

Jun 29, 2026 | 09:30 AM
Mumbai News: मुंबईत खुल्या जागांवर वृक्षारोपण! महानगरपालिकेतर्फे गृहनिर्माण सोसायट्यांनाही मिळणार मोफत रोपे

Mumbai News: मुंबईत खुल्या जागांवर वृक्षारोपण! महानगरपालिकेतर्फे गृहनिर्माण सोसायट्यांनाही मिळणार मोफत रोपे

Jun 29, 2026 | 09:26 AM
Rashtrapati Bhavan Recruitment 2026: राष्ट्रपती भवनात सरकारी नोकरी कशी मिळते? जाणून घ्या

Rashtrapati Bhavan Recruitment 2026: राष्ट्रपती भवनात सरकारी नोकरी कशी मिळते? जाणून घ्या

Jun 29, 2026 | 09:16 AM
US Iran Conflict : युद्धाचा धोका टळला? अमेरिका आणि इराण हल्ले थांबवण्यास तयार; कतारमध्ये ‘होर्मुझ’बाबत होणार महत्त्वाची बैठक

US Iran Conflict : युद्धाचा धोका टळला? अमेरिका आणि इराण हल्ले थांबवण्यास तयार; कतारमध्ये ‘होर्मुझ’बाबत होणार महत्त्वाची बैठक

Jun 29, 2026 | 09:16 AM
Vat Purnima 2026: नवविवाहित महिलांनी अशी साजरी करावी पहिली वटपौर्णिमा, मिळेल अखंड सौभाग्याचे आशीर्वाद

Vat Purnima 2026: नवविवाहित महिलांनी अशी साजरी करावी पहिली वटपौर्णिमा, मिळेल अखंड सौभाग्याचे आशीर्वाद

Jun 29, 2026 | 08:50 AM
Dinvishesh : भारतीय सांख्यिकी क्षेत्राचे जनक पी. सी. महालबोनिस यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या २९ जूनचा इतिहास

Dinvishesh : भारतीय सांख्यिकी क्षेत्राचे जनक पी. सी. महालबोनिस यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या २९ जूनचा इतिहास

Jun 29, 2026 | 08:42 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

Jun 27, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा