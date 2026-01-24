Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Triangular And Quadrangular Contests In The Constituencies With The Possibility Of Political Equations Changing

Khed Panchayat Samiti Election: गट–गणांत तिरंगी–चौरंगी लढती, राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता

भाजपने ७ गट आणि १३ गणांमध्ये उमेदवार देत निवडक ठिकाणी ताकद केंद्रित करण्याची रणनीती अवलंबल्याचे दिसते. शिंदे गटाच्या शिवसेनेने ५ गट आणि १४ गणांमध्ये उमेदवार देत ग्रामीण भागात आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

Updated On: Jan 24, 2026 | 09:30 PM
Khed Panchayat Samiti Election, Local Body Elections, Zilla Parishad,

Khed Panchayat Samiti Election: गट–गणांत तिरंगी–चौरंगी लढती, राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता

Follow Us:
Follow Us:
  • पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण
  • भाजपची ७ गट आणि १३ गणांमध्ये उमेदवार देत निवडक ठिकाणी ताकद केंद्रित करण्याची रणनीती.
  • पक्षापेक्षा स्थानिक नेते, कुटुंबीय राजकारण आणि सामाजिक समीकरणे अधिक प्रभावी
प्रभाकर जाधव, Rajgurunagar : खेड तालुक्यातील पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होताच तालुक्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. पंचायत समितीच्या ८ जिल्हा परिषद गटांसाठी ७७, तर १६ गणांसाठी तब्बल १६३ अर्ज दाखल झाल्याने बहुतांश ठिकाणी तिरंगी आणि चौरंगी लढती अटळ ठरणार आहेत.

या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) यांनी आक्रमक भूमिका घेत सर्व गट व गणांत उमेदवार दिले आहेत. यावरून दोन्ही पक्ष तालुक्यातील नेतृत्व पुन्हा मजबूत करण्याच्या तयारीत असल्याचे स्पष्ट होते.

प्रजासत्ताक दिनी शिवाजी पार्कच्या संचलनात घुमणार कोकणचा आवाज, पर्यटन विभागाचा ‘कोकण पर्यटन’

दुसरीकडे भाजपने ७ गट आणि १३ गणांमध्ये उमेदवार देत निवडक ठिकाणी ताकद केंद्रित करण्याची रणनीती अवलंबल्याचे दिसते. शिंदे गटाच्या शिवसेनेने ५ गट आणि १४ गणांमध्ये उमेदवार देत ग्रामीण भागात आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

या निवडणुकीतील सर्वात लक्षवेधी बाब म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) कडून एकाही उमेदवाराचा अर्ज दाखल न होणे. यामुळे तालुक्यातील त्यांच्या संघटनात्मक ताकदीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, आगामी निवडणुकांपूर्वी ही मोठी राजकीय माघार मानली जात आहे. या परिस्थितीचा फायदा इतर पक्ष, विशेषतः अजित पवार गट घेण्याची दाट शक्यता आहे.

बहुतांश गटांमध्ये तीन ते चार उमेदवार रिंगणात असल्याने मतांचे विभाजन होण्याची शक्यता वाढली आहे. विशेषतः वाफगाव–रेटवडी, नाणेकरवाडी–म्हाळुंगे आणि पाईट–आंबेठाण या गटांत चौरंगी लढती होणार असून, येथे व्यक्तिगत प्रभाव, स्थानिक विकासकामे आणि गटबाजी निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.

या निवडणुकीत पक्षापेक्षा स्थानिक नेते, कुटुंबीय राजकारण आणि सामाजिक समीकरणे अधिक प्रभावी ठरण्याची चिन्हे आहेत. काही गटांत एकाच कुटुंबातील किंवा परिचित आडनावांचे उमेदवार समोरासमोर असल्याने मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

राष्ट्रवादीच्या रुपाली ठोंबरेंवर गुन्हा दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

येणाऱ्या प्रचारकाळात विकासकामांचा आढावा, पक्षांतर्गत फुटींचा मुद्दा, आणि राज्यपातळीवरील सत्तासंघर्षाचे पडसाद हे मुद्दे केंद्रस्थानी राहणार आहेत. विशेषतः शिवसेनेतील दोन गट आणि राष्ट्रवादीतील दोन गटांमधील अंतर्गत संघर्षाचा थेट परिणाम खेड तालुक्यातील निकालावर होण्याची शक्यता आहे.

अर्जांची संख्या, प्रमुख पक्षांची सक्रियता आणि नव्या–जुन्या चेहऱ्यांचा संघर्ष पाहता खेड पंचायत समिती निवडणूक तालुक्याच्या राजकारणाची दिशा ठरवणारी ठरणार आहे. या निवड णुकीत कोणाचा वरचष्मा राहतो, यावर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणाची गणिते ठरतील, यात शंका नाही.

 

Web Title: Triangular and quadrangular contests in the constituencies with the possibility of political equations changing

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 09:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sindhudurg Zilla Parishad Election: जिल्हापरिषदांमध्ये भाजपकडून बिनविरोधाची मालिका सुरूच: सिंधुदुर्गात दोन उमेदवार जिंकले
1

Sindhudurg Zilla Parishad Election: जिल्हापरिषदांमध्ये भाजपकडून बिनविरोधाची मालिका सुरूच: सिंधुदुर्गात दोन उमेदवार जिंकले

Zilla Parishad Election 2026: जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांपूर्वी पुन्हा मोठे बदल; भाजपच्या बड्या नेत्याचे सूचक विधान
2

Zilla Parishad Election 2026: जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांपूर्वी पुन्हा मोठे बदल; भाजपच्या बड्या नेत्याचे सूचक विधान

म्हाळुंगे नाणेकर गटातील उमेदवारांच्या प्रचाराचा दणदणीत शुभारंभ; उमेदवारी अर्ज दाखल
3

म्हाळुंगे नाणेकर गटातील उमेदवारांच्या प्रचाराचा दणदणीत शुभारंभ; उमेदवारी अर्ज दाखल

Chhatrapati Sambhaji Nagar News: शिंदेसेनेशी युतीवरून रणकंदन; छत्रपती संभाजीनगर भाजपात बंडखोरीचे संकेत
4

Chhatrapati Sambhaji Nagar News: शिंदेसेनेशी युतीवरून रणकंदन; छत्रपती संभाजीनगर भाजपात बंडखोरीचे संकेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पोटावरील चरबी मेणासारखी जाईल वितळून! आतड्यांमध्ये जमा झालेले विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने प्या पाणी

पोटावरील चरबी मेणासारखी जाईल वितळून! आतड्यांमध्ये जमा झालेले विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने प्या पाणी

Jan 25, 2026 | 05:30 AM
National Voter’s Day: आज झालेली भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना; लोकशाही व्यवस्थेत मतदान…

National Voter’s Day: आज झालेली भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना; लोकशाही व्यवस्थेत मतदान…

Jan 25, 2026 | 02:35 AM
कोथिंबीरला कवडीमोल भाव, जनावरे पिकात सोडले; शेतकरी मोठ्या संकटात

कोथिंबीरला कवडीमोल भाव, जनावरे पिकात सोडले; शेतकरी मोठ्या संकटात

Jan 25, 2026 | 12:30 AM
अमेरिकेत कौटुंबिक वादाचा भीषण शेवट; व्यक्तीने भारतीय वंशाच्या पत्नीसह ४ नातेवाईकांना केलं ठार, नेमकं काय घडलं?

अमेरिकेत कौटुंबिक वादाचा भीषण शेवट; व्यक्तीने भारतीय वंशाच्या पत्नीसह ४ नातेवाईकांना केलं ठार, नेमकं काय घडलं?

Jan 24, 2026 | 11:00 PM
आता Tata Nexon EV दिसेल दोन नवीन कलर ऑप्शन्समध्ये! रेंजपासून ते फीचर्सपर्यंत जाणून घ्या सर्वकाही

आता Tata Nexon EV दिसेल दोन नवीन कलर ऑप्शन्समध्ये! रेंजपासून ते फीचर्सपर्यंत जाणून घ्या सर्वकाही

Jan 24, 2026 | 10:34 PM
Under-19 World Cup 2026 : भारतच ‘BOSS’! सलग तीन विजयांसह सुपर-6 मध्ये एंट्री; न्यूझीलंडचा 7 विकेट्सने उडवला धुव्वा 

Under-19 World Cup 2026 : भारतच ‘BOSS’! सलग तीन विजयांसह सुपर-6 मध्ये एंट्री; न्यूझीलंडचा 7 विकेट्सने उडवला धुव्वा 

Jan 24, 2026 | 09:52 PM
Pune News: पुण्याची वाहतूक कोंडी सुटणार? ‘या’ मेट्रो लाईनच्या विस्ताराला गती

Pune News: पुण्याची वाहतूक कोंडी सुटणार? ‘या’ मेट्रो लाईनच्या विस्ताराला गती

Jan 24, 2026 | 09:48 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Jan 24, 2026 | 07:59 PM
Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Jan 24, 2026 | 07:50 PM
Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Jan 24, 2026 | 07:25 PM
Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Jan 24, 2026 | 04:00 PM
Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Jan 24, 2026 | 03:51 PM
Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Jan 24, 2026 | 03:42 PM
नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

Jan 24, 2026 | 03:38 PM