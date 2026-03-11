Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कुरकुरीत हराभरा कबाब, शाहाकारी लोकांसाठी उत्तम पर्याय

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये हराभरा कबाब बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

Updated On: Mar 11, 2026 | 08:07 AM
वाढदिवसाची पार्टी किंवा इतर कोणत्याही शुभ प्रसंगी पाहुण्यांना घरी बोलावले जाते. पाहुणे आल्यानंतर त्यांच्या स्वागतासाठी अनेक वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात. पार्टीमध्ये प्रामुख्याने चिकनपासून बनवलेले पदार्थ पाहायला मिळतात. पण शाहाकारी लोकांसाठी कोणता पदार्थ बनवावा, बऱ्याचदा सुचत नाही. अशावेळी तुम्ही हिरव्या वाटाण्यांपासून हरभरा कबाब बनवू शकता. हरभरा कबाब घरातील सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल. याशिवाय सकाळच्या नाश्त्यात सुद्धा तुम्ही हरभरा कबाब बनवू शकता. कमीत कमी साहित्यात झटपट पदार्थ बनवायला सगळ्यांचं खूप आवडते. थंडीच्या दिवसांमध्ये बाजारात मोठ्या प्रमाणावर हिरवे वाटाणे उपलब्ध असतात. हिरव्या वाटाण्यांपासून अनेक वेगवेगळे चविष्ट आणि खमंग पदार्थ बनवले जातात. त्यामुळे घरी आलेल्या पाहुण्यांसाठी हरभरा कबाब नक्कीच बनवून पहा. तुम्ही बनवलेले कबाब खाऊन पाहुणे तुमचे कौतुक करतील. चला तर जाणून घेऊया हरभरा कबाब बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • हिरवे वाटाणे
  • बटाटे
  • हिरवी मिरची
  • पालक
  • ब्रेडचा चुरा
  • आलं लसूण पेस्ट
  • गरम मसाला
  • हळद
  • मीठ
  • चाट मसाला
  • कोथिंबीर
  • तेल
कृती:

  • हराभर कबाब बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कुकरच्या भांड्यात स्वच्छ धुवून घेतलेले वाटाणे, फ्लॉवर आणि बटाटा टाकून शिजवून घ्या.
  • त्यानंतर शिजवलेल्या भाज्या थंड झाल्यावर मिक्सरच्या भांड्यात भाज्या आणि पालक टाकून जाडसर बारीक पेस्ट तयार करा.
  • मोठ्या वाटीमध्ये शिजवून घेतलेला बटाटा हाताने मॅश करा आणि तयार केलेली पेस्ट टाकून मिक्स करून घ्या.
  • त्यानंतर त्यात लसूण पेस्ट, हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर आणि सर्व मसाले घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • नंतर त्यात भाजून घेतलेले बेसन घालून टिक्की बनवा. तयार केलेल्या टिक्की ब्रेडच्या चुऱ्यात घोळवून कढईमधील तेलात सोडा.
  • दोन्ही बाजूने कबाब भाजून झाल्यानंतर काढून घ्या. तयार आहेत सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले हराभर कबाब.

Published On: Mar 11, 2026 | 08:00 AM

