Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा उसळी! आजचे दर वाचून ग्राहकही झाले हैराण

भारतात 10 मार्च रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,167 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,819 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,125 रुपये होता. भारतात 10 मार्च रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,670 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,250 रुपये होता. भारतात 10 मार्च रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 279.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,79,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,510 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,64,190 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,890 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगड शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,010 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,540 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,950 रुपये आहे.
नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,420 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,830 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,910 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,440 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,850 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,48,860
|₹1,62,390
|₹1,21,800
|पुणे
|₹1,48,860
|₹1,62,390
|₹1,21,800
|केरळ
|₹1,48,860
|₹1,62,390
|₹1,21,800
|कोलकाता
|₹1,48,860
|₹1,62,390
|₹1,21,800
|नागपूर
|₹1,48,860
|₹1,62,390
|₹1,21,800
|हैद्राबाद
|₹1,48,860
|₹1,62,390
|₹1,21,800
|बंगळुरु
|₹1,48,860
|₹1,62,390
|₹1,21,800
|सुरत
|₹1,48,910
|₹1,62,440
|₹1,21,850
|नाशिक
|₹1,48,890
|₹1,62,420
|₹1,21,830
|चेन्नई
|₹1,50,510
|₹1,64,190
|₹1,28,890
|दिल्ली
|₹1,49,010
|₹1,62,540
|₹1,21,950
|चंदीगड
|₹1,49,010
|₹1,62,540
|₹1,21,950
|लखनौ
|₹1,49,010
|₹1,62,540
|₹1,21,950
|जयपूर
|₹1,49,010
|₹1,62,540
|₹1,21,950