Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा उसळी! आजचे दर वाचून ग्राहकही झाले हैराण

Today's Gold Rate: जागतिक राजकीय तणाव, केंद्रीय बँकांची मोठी खरेदी, गुंतवणूकदारांची वाढती मागणी आणि सण-लग्नाचा हंगाम या कारणांमुळे भारतात सोन्याच्या किंमतीत सतत वाढ होत आहे.

Updated On: Mar 11, 2026 | 08:33 AM
Gold Rate Today: भारतात 11 मार्च रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,239 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,886 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,180 रुपये आहे. भारतात 11 मार्च रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,860 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,390 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,800 रुपये आहे. भारतात 11 मार्च रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 290.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,90,100 रुपये आहे.

भारतात 10 मार्च रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,167 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,819 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,125 रुपये होता. भारतात 10 मार्च रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,670 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,250 रुपये होता. भारतात 10 मार्च रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 279.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,79,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,510 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,64,190 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,890 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगड शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,010 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,540 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,950 रुपये आहे.

नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,420 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,830 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,910 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,440 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,850 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,48,860 ₹1,62,390 ₹1,21,800
पुणे ₹1,48,860 ₹1,62,390 ₹1,21,800
केरळ ₹1,48,860 ₹1,62,390 ₹1,21,800
कोलकाता ₹1,48,860 ₹1,62,390 ₹1,21,800
नागपूर ₹1,48,860 ₹1,62,390 ₹1,21,800
हैद्राबाद ₹1,48,860 ₹1,62,390 ₹1,21,800
बंगळुरु ₹1,48,860 ₹1,62,390 ₹1,21,800
सुरत ₹1,48,910 ₹1,62,440 ₹1,21,850
नाशिक ₹1,48,890 ₹1,62,420 ₹1,21,830
चेन्नई ₹1,50,510 ₹1,64,190 ₹1,28,890
दिल्ली ₹1,49,010 ₹1,62,540 ₹1,21,950
चंदीगड ₹1,49,010 ₹1,62,540 ₹1,21,950
लखनौ ₹1,49,010 ₹1,62,540 ₹1,21,950
जयपूर ₹1,49,010 ₹1,62,540 ₹1,21,950

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Published On: Mar 11, 2026 | 08:11 AM

