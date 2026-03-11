Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

  World
  America Has Now Given A Direct Warning To Russia Stay Away From War

US Warns Russia : पश्चिम आशियातील युद्धादरम्यान अमेरिकेने आता रशियालाच दिला थेट इशारा; 'युद्धापासून दूर राहा…'

अमेरिका-इस्त्रायलच्या इराणवरील हल्ल्यामुळे एक नवीन जागतिक संकट निर्माण झाले आहे. भारतासह इतरही काही देशात तेल संकट होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यातच हे युद्ध लवकरच थांबावे अशी इच्छा व्यक्त केली जात आहे.

Updated On: Mar 11, 2026 | 07:29 AM




वॉशिंग्टन : अमेरिका-इस्त्रायलच्या इराणवरील हल्ल्यामुळे एक नवीन जागतिक संकट निर्माण झाले आहे. भारतासह इतरही काही देशात तेल संकट होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यातच हे युद्ध लवकरच थांबावे अशी इच्छा व्यक्त केली जात आहे. असे असतानाच आता अमेरिकेने रशियाला युद्धापासून दूर राहण्याचा थेट इशाराच दिला आहे.

पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान, अमेरिकेने रशियाला इराणशी संबंधित संघर्षात सहभागी होऊ नये, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे. अमेरिकेचे सचिव पीट हेगसेथ यांनी सांगितले की, सध्याचे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी फोनवरून चर्चा केली आहे, परंतु रशियाने या संघर्षातून दूर राहावे. पश्चिम आशियातील वाढत्या युद्धादरम्यान, अमेरिकेने रशियाला इराणशी संबंधित संघर्षात हस्तक्षेप करू नये असा स्पष्ट संदेश दिला आहे. त्यानंतर, अमेरिकेने असे सूचित केले की, रशियाने इस्रायल आणि अमेरिकेविरुद्ध इराणची बाजू घेण्याचे टाळावे.

US Iran War : इराण युद्धात अमेरिका बॅक फुटवर! १० दिवसांतच ट्रम्प यांचा सूर बदलले; सत्तापालटाचा गेम फसला?

हेगसेथ यांनी पेंटागॉनच्या पत्रकार परिषदेत सांगितले की, ट्रम्प आणि पुतिन यांच्यातील संभाषण जोरदार आणि स्पष्ट होते. त्यांनी पुढे म्हटले की, रशिया-युक्रेन युद्ध तसेच पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर चर्चा झाली. सध्याचा संघर्ष वाढू नये आणि रशियाने त्यात सहभागी होऊ नये असे अमेरिकेचे मत आहे.

राजनैतिक मार्गांनी संकट सोडवले पाहिजे

९ मार्च रोजी दोन्ही नेत्यांनी फोनवरून चर्चा केली. संभाषणादरम्यान, इराणभोवती वाढत्या संघर्षावर चर्चा झाली. पुतिन म्हणाले की, हे संकट राजकीय आणि राजनैतिक मार्गांनी सोडवले पाहिजे. ट्रम्प यांनी इस्रायल आणि अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईवर आपले मत व्यक्त केले आणि युद्धाला कारणीभूत ठरणाऱ्या परिस्थितीवर आपले मत मांडले.

इराणने अण्वस्त्रे विकसित करू नये

इराणचे नवीन सर्वोच्च नेते अयातुल्लाह मोज्तबा खामेनी यांनाही इशारा दिला की, इराणने अण्वस्त्रे विकसित करण्याचा प्रयत्न करू नये. मात्र, जर इराणने असे केले तर परिस्थिती आणखी धोकादायक होऊ शकते. अमेरिका इराणच्या अणुकार्यक्रमाबाबत सतत सतर्क राहते.

खामेनेई यांच्या मृत्यूनंतर युद्धाला धोकादायक वळण

इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या मृत्यूनंतर मध्यपूर्वेतील युद्धाने धोकादायक वळण घेतले आहे. २८ फेब्रुवारीला अमेरिका-इस्रायलने केलेल्या संयुक्त लष्करी हल्ल्यात खामेनेईंचा मृत्यू झाला होता. यामुळे इराणने संतप्त होत मध्यपूर्वेतील अमेरिका-इस्रायली दूतावासांना आणि लष्करी तळांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली होती. इराणने मिसाइल्स आणि ड्रोन हल्ल्यांचा तडाखा सुरु केला होता. यामुळे जागतिक स्तरावर मोठी खळबळ उडाली आहे.

Published On: Mar 11, 2026 | 07:15 AM







