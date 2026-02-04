‘लाडक्या बहिणीं’साठी आनंदाची बातमी ! तीन महिन्यांचे 4500 रुपये एकत्र मिळणार

मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना राज्यातील महिलांसाठी चांगलीच फायद्याची ठरताना दिसत आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहिण’ योजनेतून अनेक महिलांना वगळण्यात आले आहे. काही महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करूनही त्यांना अनुदानाचा हफ्ता अद्याप मिळालेला नाही. अशा काही महिलांसाठी आनंदाची बातमी असणार आहे. कारण, लाडकी बहीण योजनेच्या तीन महिन्यांचा 4500 रुपयांचा हप्ता एकत्र मिळणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास विभागातून देण्यात आली.
राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू केलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेने राज्यातील महिलांना थेट आर्थिक आधार दिला. या योजनेअंतर्गत १५०० रुपये मदत दिली जात असून, या योजनेचा थेट राजकीय फायदा महायुती सरकारला झाल्याचेही बोलले जात आहे. केवायसी न झाल्याने अनेक महिलांचे हप्ते थांबले होते. काही महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण करूनही पैसे जमा न झाल्याने नाराजी व्यक्त केली. काही ठिकाणी महिला थेट रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतानाही दिसल्या. या पार्श्वभूमीवर महिला व बालकल्याण विभागाने संबंधित महिलांच्या घरी जाऊन चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
तसेच, नियम आणि अटी डावलून करण्यात आलेल्या अर्जाची सध्या पडताळणी सुरू आहे. अशा परिस्थितीत आता लाडक्या बहिणींसाठी दिलासादायक आणि आनंदाची मोठी बातमी समोर आली आहे. नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी या तीन महिन्यांचा हप्ता एकत्र देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे पात्र लाभार्थी महिलांच्या खात्यात थेट 4500 रुपये जमा होणार आहेत.
पोर्टलवर तक्रार करूनही दखल नाहीच
लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून आत्तापर्यंत अनेक महिलांना लाभ मिळाला आहे. मात्र, सध्या ई-केवायसी करूनही अनेक महिलांना अनुदानापासून वगळण्यात आले आहे. त्यात सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर त्यासंबंधी तक्रार करूनही कोणतीही दखल अथवा प्रतिसाद दिला जात नसल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत. त्यामुळे महिलांना अनुदान नेमके कोणत्या कारणास्तव थांबवण्यात आले, याची माहिती मिळू शकत नाही. परिणामी, हजारो बहिणींच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
