Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Maharashtra Breaking News Live Today Marathi Maharashtra Politics National International Politics War Sports Wpl Updates Crime Maharashtra Zilla Parishad Election 2026

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रासह देशविदेशातील ताज्या बातम्यांचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

Marathi news Live Blog- राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू केलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेने राज्यातील महिलांना थेट आर्थिक आधार दिला.

Updated On: Feb 04, 2026 | 09:36 AM
LIVE
Maharashtra breaking News Marathi

Maharashtra breaking News Marathi (Credit- AI)

Follow Us:
Follow Us:

  • 04 Feb 2026 09:36 AM (IST)

    04 Feb 2026 09:36 AM (IST)

    Gokul Dudh Mahasangh Election: 'गोकुळ' निवडणुकीचे बिगुल पुढील आठवड्यात वाजणार

    कोल्हापूर: जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण होताच, कोल्हापूर जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या 'गोकुळ' दूध संघाच्या निवडणुकीची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. ७ फेब्रुवारीला मतदान आणि ९ फेब्रुवारीला मतमोजणी झाल्यानंतर, १० फेब्रुवारीपासून 'गोकुळ' निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याला सुरुवात होण्याची दाट शक्यता आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या धामधुमीतून मोकळे झाल्यानंतर प्रशासन आता सहकार क्षेत्रातील या सर्वात मोठ्या निवडणुकीसाठी सज्ज झाले असून, पुढील आठवड्यात अधिकृत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची चिन्हे आहेत.

  • 04 Feb 2026 09:24 AM (IST)

    04 Feb 2026 09:24 AM (IST)

    Nashik Politics: नाशिक भाजप शहराध्यक्ष सुनील केदार यांचा तडकाफडकी राजीनामा

    नाशिकच्या महापौर आणि उपमहापौर पदासाठी नावे निश्चित करताना झालेल्या बदलांमुळे सुनील केदार नाराज असल्याची माहिती समोर आली आहे. प्रदेश पातळीवरून ठरलेली नावे ऐनवेळी बदलण्यात आल्याने त्यांनी हा तडकाफडकी निर्णय घेतला.महापौर पदासाठी हिमगौरी आडके आणि उपमहापौर पदासाठी मच्छिंद्र सानप यांची निवड निश्चित करण्यात आली आहे. सुनील केदार यांनी शिवसेनेला सत्तेत सोबत घेण्याचा प्रस्ताव दिला होता, मात्र "आम्हाला सत्तेत कुणाचीही गरज नाही" असे ठाम वक्तव्य मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले होते. या विधानामुळे आणि उमेदवारांच्या निवडीमुळे भाजपमधील अंतर्गत नाराजी चव्हाट्यावर आली आहे.

  • 04 Feb 2026 09:14 AM (IST)

    04 Feb 2026 09:14 AM (IST)

    मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर खंडाळा घाटात भीषण अपघात; वाहतूक पूर्णपणे ठप्प

    काल मंगळवार, ३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संध्याकाळी ५ वाजेच्या सुमारास खंडाळा घाटात झालेल्या टँकर अपघातामुळे मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मुंबई कॉरिडॉर (मुंबईच्या दिशेने जाणारा मार्ग), आडोशी बोगदा (Adoshi Tunnel) जवळ  एक केमिकल टँकर पलटी झाला असून, त्यातून ज्वालाग्रही गॅसची (Inflammable Gas) मोठ्या प्रमाणावर गळती सुरू आहे.गॅस गळतीमुळे आगीचा मोठा धोका असल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून मुंबईकडे जाणारी वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. मुंबई आणि पुणे अशा दोन्ही बाजूंच्या मार्गांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. जोपर्यंत गॅस गळती पूर्णपणे थांबवून रस्ता सुरक्षित केला जात नाही, तोपर्यंत एक्सप्रेसवेवरून प्रवास करणे टाळावे. प्रवाशांनी जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गाचा (Old Highway) वापर करावा किंवा शक्य असल्यास आजचा प्रवास पुढे ढकलावा.

Maharashtra to World Breaking News: 

‘लाडक्या बहिणीं’साठी आनंदाची बातमी ! तीन महिन्यांचे 4500 रुपये एकत्र मिळणार

 मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना राज्यातील महिलांसाठी चांगलीच फायद्याची ठरताना दिसत आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहिण’ योजनेतून अनेक महिलांना वगळण्यात आले आहे. काही महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करूनही त्यांना अनुदानाचा हफ्ता अद्याप मिळालेला नाही. अशा काही महिलांसाठी आनंदाची बातमी असणार आहे. कारण, लाडकी बहीण योजनेच्या तीन महिन्यांचा 4500 रुपयांचा हप्ता एकत्र मिळणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास विभागातून देण्यात आली.

Web Title: Maharashtra breaking news live today marathi maharashtra politics national international politics war sports wpl updates crime maharashtra zilla parishad election 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 04, 2026 | 09:10 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘यापुढेही आपल्याला विकासाची गती वाढवायची असेल तर…’; आमदार शंकर मांडेकर यांचं आवाहन
1

‘यापुढेही आपल्याला विकासाची गती वाढवायची असेल तर…’; आमदार शंकर मांडेकर यांचं आवाहन

Dharashiv News : धाराशिव तालुक्यात टपाली मतदान ३०.८१ टक्के; ७१४ पैकी २२० मतदारांचा सहभाग
2

Dharashiv News : धाराशिव तालुक्यात टपाली मतदान ३०.८१ टक्के; ७१४ पैकी २२० मतदारांचा सहभाग

Maharashtra Politics: सुनेत्रा पवारांकडे अजितदादांच्या खात्यांची धुरा; पुणे आणि बीडचे पालकमंत्रीपदही सुपूर्द
3

Maharashtra Politics: सुनेत्रा पवारांकडे अजितदादांच्या खात्यांची धुरा; पुणे आणि बीडचे पालकमंत्रीपदही सुपूर्द

Ajit Pawar Plane Crash Conspiracy: दादांच्या अपघातामागे संशयाचा धूर; लिंबू-मिरची उताराः ब्लॅक बॉक्सपर्यंत अनेक प्रश्न अनुत्तरितच
4

Ajit Pawar Plane Crash Conspiracy: दादांच्या अपघातामागे संशयाचा धूर; लिंबू-मिरची उताराः ब्लॅक बॉक्सपर्यंत अनेक प्रश्न अनुत्तरितच

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
१६ वर्षांपूर्वीचा खटला! राजपाल यादव आज न्यायालयात राहणार हजर; नेमकं काय आहे प्रकरण?

१६ वर्षांपूर्वीचा खटला! राजपाल यादव आज न्यायालयात राहणार हजर; नेमकं काय आहे प्रकरण?

Feb 04, 2026 | 09:41 AM
Maha Shivratri 2026: महाशिवरात्रीच्या दिवशी तयार होत आहे दुर्मिळ योग, ‘हे’ उपाय केल्याने तुमचे चमकेल नशीब

Maha Shivratri 2026: महाशिवरात्रीच्या दिवशी तयार होत आहे दुर्मिळ योग, ‘हे’ उपाय केल्याने तुमचे चमकेल नशीब

Feb 04, 2026 | 09:33 AM
“मी घर संभाळतेय आणि तू हे करतोय…”, दिल्लीच्या वडा पाव गर्लचा Video Viral; पातीवर केला घाणेरडा आरोप!

“मी घर संभाळतेय आणि तू हे करतोय…”, दिल्लीच्या वडा पाव गर्लचा Video Viral; पातीवर केला घाणेरडा आरोप!

Feb 04, 2026 | 09:30 AM
‘लाडकी बहीण’मुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडतोय भार; मुख्यमंत्र्यांकडून घेतले जात आहेत अनेक कठोर निर्णय

‘लाडकी बहीण’मुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडतोय भार; मुख्यमंत्र्यांकडून घेतले जात आहेत अनेक कठोर निर्णय

Feb 04, 2026 | 09:28 AM
विनाशाच्या राखेतून झाला पृथ्वीचा जन्म…; विज्ञानाच्या ‘या’ शोधाने शास्त्रज्ञही चक्रावले, नेमकं काय घडलं?

विनाशाच्या राखेतून झाला पृथ्वीचा जन्म…; विज्ञानाच्या ‘या’ शोधाने शास्त्रज्ञही चक्रावले, नेमकं काय घडलं?

Feb 04, 2026 | 09:26 AM
Free Fire Max: गेमर्ससाठी आनंदाची बातमी! EVO Vault ईव्हेंटची धमाकेदार एंट्री, मोफत मिळवा ‘या’ आकर्षक गन स्किन

Free Fire Max: गेमर्ससाठी आनंदाची बातमी! EVO Vault ईव्हेंटची धमाकेदार एंट्री, मोफत मिळवा ‘या’ आकर्षक गन स्किन

Feb 04, 2026 | 09:18 AM
DC vs GG, WPL 2026 : दिल्ली कॅपिटल्सने गुजरातचा ७ विकेट्सनी उडवला धुव्वा! अंतिम सामन्यात जेमिमा आणि स्मृती आमनेसामने

DC vs GG, WPL 2026 : दिल्ली कॅपिटल्सने गुजरातचा ७ विकेट्सनी उडवला धुव्वा! अंतिम सामन्यात जेमिमा आणि स्मृती आमनेसामने

Feb 04, 2026 | 09:16 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Feb 03, 2026 | 03:15 PM
Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Feb 03, 2026 | 03:09 PM