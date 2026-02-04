Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Zodiac Sign: वसुमान योगामुळे वृषभ आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांसाठी सुवर्णकाळ

आज बुधवार, 4 फेब्रुवारी. आज चंद्र सिंह राशीपासून कन्या राशीत संक्रमण करणार आहेत त्यामुळे वसुमान योग तयार होणार आहे. ग्रहांच्या शुभ युतीमुळे कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

Updated On: Feb 04, 2026 | 09:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:

आज बुधवार, 4 फेब्रुवारीचा दिवस. चंद्र सिंह राशीतून कन्या राशीत संक्रमण करेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार गुरु चंद्राच्या अकराव्या घरात असल्याने वसुमान योग तयार होईल. चंद्रावर मंगळ आणि बुध ग्रहाची दृष्टी देखील एक शुभ युती तयार करणार आहे. मंगळ, शुक्र आणि सूर्याच्या युतीमुळे त्रिग्रही योग तयार करेल. वसुमान योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील. तुम्हाला अनेक स्रोतांकडून फायदा होईल. तुमच्या व्यवसायातील उत्पन्नात वाढ होईल. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्याकडून तुम्हाला पाठिंबा मिळेल. जोडीदाराकडूनही पूर्ण पाठिंबा मिळेल. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांकडून तुमचे कौतुक केले जाईल. तुम्हाला बोलण्यावर आणि रागावर नियंत्रण ठेवावे लागेल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील.

Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. बुद्धीचा आणि कार्यक्षमतेचा तुम्हाला फायदा होईल. तुमची अपूर्ण राहिलेली कामे वेळेवर पूर्ण होतील. कामावर तुमचा प्रभाव आणि आदर वाढेल. तुमचे प्रतिस्पर्धी तुमच्या प्रगतीचा आणि यशाचा गुप्तपणे हेवा करू शकतात. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. धार्मिक कार्यात सहभागी होऊ शकता. सामाजिक दर्जाही वाढेल. तुमच्या मुलांकडून तुम्हाला आनंद मिळू शकेल.

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुम्हाला नशिबाची साथ मिळेल. आर्थिक बाबतीत तुम्हाला अपेक्षित लाभ मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला कामाचा दबाव येऊ शकतो. कपडे आणि भेटवस्तू व्यवसायात गुंतलेल्यांना तुम्हाला मोठा फायदा होऊ शकतो. तुम्हाला बऱ्याच काळापासून अडकलेले पैसे परत मिळू शकतात. तुम्हाला तांत्रिक ज्ञान आणि अनुभवाचाही फायदा होईल. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील.

Vastu Tips : घरात वास्तूदोष जाणवतोय? मग स्वयंपाक घरातील ‘या’ वस्तू संपायच्या आता आणायलाच पाहिजे

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस उत्साहाचा राहील. तुमच्या बुद्धिमत्तेचा आणि हुशारीचा तुम्हाला फायदा होईल. कामाच्या ठिकाणी तुमचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. व्यवस्थापन आणि खात्याच्या कामात गुंतलेल्या लोकांना विशेष फायदे मिळू शकतात. तुम्हाला मागील गुंतवणुकीतूनही फायदा होऊ शकतो. सरकारी कामातही तुम्हाला यश मिळू शकते. दीर्घकालीन गुंतवणूक करणे तुमच्यासाठी खूप फायदेशीर राहील.

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस खूप शुभ राहणार आहे. कामाच्या ठिकाणी आजचा दिवस अनुकूल राहील. तुम्हाला सहकारी आणि सहकाऱ्यांचा पाठिंबा मिळेल. तुम्ही पूर्वी केलेले कोणतेही काम तुम्हाला नफा मिळवून देऊ शकते. व्यवसायामध्ये उत्पन्नात वाढ होईल. तुम्ही तुमच्या व्यवसायात आणि कामाच्या ठिकाणी काहीतरी नवीन सुरू करू शकता. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. व्यवसायात असलेल्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Web Title: Vasuman yoga people of this zodiac sign will benefit

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 04, 2026 | 09:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
1

Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Vijaya Ekadashi 2026: यंदा कधी आहे विजया एकादशी, मुहूर्त आणि महत्त्व जाणून घ्या
2

Vijaya Ekadashi 2026: यंदा कधी आहे विजया एकादशी, मुहूर्त आणि महत्त्व जाणून घ्या

Falgun Month 2026: कधीपासून सुरू होत आहे फाल्गुन महिना, जाणून घ्या महत्त्व आणि नियम
3

Falgun Month 2026: कधीपासून सुरू होत आहे फाल्गुन महिना, जाणून घ्या महत्त्व आणि नियम

Astro Tips: खाण्याची पद्धत दर्शवते तुमचे व्यक्तिमत्व, काय सांगते ज्योतिषशास्त्र जाणून घ्या
4

Astro Tips: खाण्याची पद्धत दर्शवते तुमचे व्यक्तिमत्व, काय सांगते ज्योतिषशास्त्र जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Zodiac Sign: वसुमान योगामुळे वृषभ आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांसाठी सुवर्णकाळ

Zodiac Sign: वसुमान योगामुळे वृषभ आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांसाठी सुवर्णकाळ

Feb 04, 2026 | 09:00 AM
Recipe : सकाळचा नाश्ता होईल मजेदार; घरी बनवा टेस्टी ‘चीज चिली टोस्ट’, लहान मुले होतील खुश

Recipe : सकाळचा नाश्ता होईल मजेदार; घरी बनवा टेस्टी ‘चीज चिली टोस्ट’, लहान मुले होतील खुश

Feb 04, 2026 | 09:00 AM
Madhyapradesh Crime: भयंकर! २ महिने सतत अत्याचार, १२ वर्षीय चिमुकली झाली गर्भवती आणि…; काय घडलं हॉस्टेलमध्ये?

Madhyapradesh Crime: भयंकर! २ महिने सतत अत्याचार, १२ वर्षीय चिमुकली झाली गर्भवती आणि…; काय घडलं हॉस्टेलमध्ये?

Feb 04, 2026 | 08:55 AM
Stock Market Today: सपाट पातळीवर होणार शेअर बाजाराची सुरुवात, तज्ज्ञांनी वर्तवला अंदाज! ‘या’ स्टॉक्सवर ठेवा तुमचं लक्ष

Stock Market Today: सपाट पातळीवर होणार शेअर बाजाराची सुरुवात, तज्ज्ञांनी वर्तवला अंदाज! ‘या’ स्टॉक्सवर ठेवा तुमचं लक्ष

Feb 04, 2026 | 08:37 AM
सांगली महापालिका आयुक्तांचा प्रशासकीय ‘सर्जिकल स्ट्राईक’; वाहनचालकाची थेट हकालपट्टी, मुकादमावर दंडात्मक कारवाई

सांगली महापालिका आयुक्तांचा प्रशासकीय ‘सर्जिकल स्ट्राईक’; वाहनचालकाची थेट हकालपट्टी, मुकादमावर दंडात्मक कारवाई

Feb 04, 2026 | 08:37 AM
World Cancer Day 2026: डोळ्यांच्या कॅन्सरची लागण झाल्यानंतर दिसून येतात ‘ही’ महाभयंकर लक्षणे, दुर्लक्ष केल्यास गमवावी लागेल दृष्टी

World Cancer Day 2026: डोळ्यांच्या कॅन्सरची लागण झाल्यानंतर दिसून येतात ‘ही’ महाभयंकर लक्षणे, दुर्लक्ष केल्यास गमवावी लागेल दृष्टी

Feb 04, 2026 | 08:29 AM
मध्यरात्री आकाशातील उल्कापिंड समुद्राच्या दिशेने आला अन् मग जे घडलं… कॅमेरात कैद झाले दृष्य; Video Viral

मध्यरात्री आकाशातील उल्कापिंड समुद्राच्या दिशेने आला अन् मग जे घडलं… कॅमेरात कैद झाले दृष्य; Video Viral

Feb 04, 2026 | 08:26 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Feb 03, 2026 | 03:15 PM
Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Feb 03, 2026 | 03:09 PM