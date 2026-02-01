Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Ladki Bahin Yojana: ‘लाडकी बहीण’ योजनेला ई-केवायसीचा फटका! लाखो महिलांचे हप्ते रखडले; नेमकं कारण काय?

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसीमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने लाखो महिलांचे हप्ते रखडले आहेत. प्रशासनाने अंगणवाडी सेविकांना प्रत्यक्ष पडताळणीचे आदेश दिले असून सेविकांनी याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 03:55 PM
'लाडकी बहीण' योजनेला ई-केवायसीचा फटका! लाखो महिलांचे हप्ते रखडले (photo Credit- X)

'लाडकी बहीण' योजनेला ई-केवायसीचा फटका! लाखो महिलांचे हप्ते रखडले (photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • ई-केवायसीच्या जाळ्यात ‘लाडकी बहीण’
  • अंगणवाडी सेविकांवर थोपवली जबाबदारी
  • काम करण्यासाठी संघटनेने केला तीव्र विरोध
Ladki Bahin Yojana: सरकारी योजनेचा लाभ देण्याऐवजी महिलांना अडचणीत आणणारी ई-केवायसी प्रक्रिया आता ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजनेसाठी मोठा अडसर ठरत आहे. ऑनलाईन पडताळणीतील गोंधळामुळे राज्यातील लाखो पात्र महिलांचे हप्ते थांबले असून, ही चूक दुरुस्त करण्यासाठी थेट अंगणवाडी सेविकांवर प्रत्यक्ष घरभेटींची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. मात्र, अतिरिक्त कामाचा भार, मानधनाचा प्रश्न आणि आधीच प्रलंबित असलेल्या जबाबदाऱ्यांमुळे सेविकांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे.

ई-केवायसी प्रक्रियेत विचारण्यात आलेल्या एका तांत्रिक प्रश्नामुळे अनेक महिलांची माहिती चुकीच्या पद्धतीने नोंदवली गेली. परिणामी, त्या महिला शासकीय सेवेत असल्याचा किंवा अपात्र असल्याचा ठपका प्रणालीत लागला आणि थेट हप्ते बंद शासनाने झाले. अनेक लाभार्थी महिलांनी हेल्पलाईन, सेवा केंद्रे आणि पंचायत पातळीवर तक्रारी केल्या; मात्र, त्यातूनही तातडीने दिलासा मिळालेला नाही. या गोंधळानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश देत अंगणवाडी सेविकांमार्फत प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्येक लाभार्थीच्या घरी जाऊन
कागदपत्रांची तपासणी करून पुन्हा नोंदणी करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, आधीच पोषण आहार, लसीकरण, पूर्वप्राथमिक शिक्षण, माता-बाल आरोग्य नोंदी आणि विविध सर्वेक्षणांची कामे सुरू असताना आणखी एक मोठे काम अंगावर पडल्याने सेविकांमध्ये तीव असंतोष पसरला आहे.

‘लाडक्या बहिणी’च्या अडचणी थांबता थांबेना ! हफ्त्यासाठी महिलांना करावी लागते पायपीट

योग्य तांत्रिक व्यवस्था उभी केली नाही

योजना तयार करताना आणि ई-केवायसी अनिवार्य करताना प्रशासनाने योग्य तांत्रिक व्यवस्था उभी केली नाही, त्याचा फटका आता सेविकांना बसत आहे. “लाभार्थ्यांची थेट जबाबदारी आमच्यावर टाकून शासन स्वतःच्या चुका झाकण्याचा प्रयत्न करत आहे,” अशी भावना सेविकांमध्ये आहे. प्रत्यक्ष पडताळणीदरम्यान कोणतीही चूक झाली, तर त्याची जबाबदारीही सेविकांवरच येणार, ही भीतीही अंगणवाडी सेविकांनी व्यक्त केली जात आहे.

महिला म्हणतात… चूक आमची नाहीच !

अनेक महिलांचे मासिक उत्पन्न पूर्णपणे या योजनेवर अवलंबून आहे. हप्ता थांबल्यामुळे घरखर्च, औषधोपचार आणि शिक्षणाच्या गरजांवर परिणाम झाल्याचे लाभाध्यर्थ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. “चूक आमची नाही, तरी शिक्षा आम्हालाच,” अशी भावना अनेक महिलांनी व्यक्त केली आहे.

मार्ग निघणार का ?

राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटनांनी या निर्णयाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली असून, शासनाने प्रत्यक्ष पडताळणीचा आदेश मागे न घेतल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालये व महिला-बालविकास कार्यालयांसमोर आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच, ई-केवायसीतील तांत्रिक त्रुटी तातडीने दुरुस्त करून थेट प्रणालीद्वारे पात्रता निश्चित करावी, अशी मागणी संघटनांकडून होत आहे.
एकीकडे ‘लाडकी बहिण योजनेच्या माध्यमातून महिलांना आर्थिक आधार देण्याचा दावा केला जात असताना, दुसरीकडे प्रशासनातील त्रुटी आणि नियोजनाचा अभाव यामुळेच महिलावर मानसिक व आर्थिक ताण वाढत असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. आता शासन या गोंधळातून मार्ग काढत लाभार्थीना थेट दिलासा देणार की पुन्हा एकदा जबाबदारी खालच्या पातळीवर ढकलली जाणार, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेचे पैसे मिळवण्यासाठी पतीने केली फसवणूक, दुसऱ्या महिलेला बोलवलं अन्…

Web Title: Ladki bahin yojana ekyc issue anganwadi workers oppose verification

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 03:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Smart City: स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प मनपाच्या गळ्यात! सफारी पार्क आणि नाट्यगृहासाठी छत्रपती संभाजीनगरकरांना अजून प्रतीक्षा
1

Smart City: स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प मनपाच्या गळ्यात! सफारी पार्क आणि नाट्यगृहासाठी छत्रपती संभाजीनगरकरांना अजून प्रतीक्षा

अजिंठा हादरलं! आधी बिबट्याची डरकाळी, मग घरासमोरच…; शेतकरी कुटुंबाचा दोन तास जीव मुठीत
2

अजिंठा हादरलं! आधी बिबट्याची डरकाळी, मग घरासमोरच…; शेतकरी कुटुंबाचा दोन तास जीव मुठीत

Mayor Election Schedule: महापौर निवडणुकीची तारीख ठरली! ‘या’ दिवशी होणार मतदान; कोणाचं पारडं जड?
3

Mayor Election Schedule: महापौर निवडणुकीची तारीख ठरली! ‘या’ दिवशी होणार मतदान; कोणाचं पारडं जड?

Bank employees’ Strike: बँक कर्मचाऱ्यांचा एल्गार! पाच दिवसांच्या आठवड्यासाठी बँका ठप्प; ६०० कोटींचे व्यवहार रखडले
4

Bank employees’ Strike: बँक कर्मचाऱ्यांचा एल्गार! पाच दिवसांच्या आठवड्यासाठी बँका ठप्प; ६०० कोटींचे व्यवहार रखडले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
DC vs UPW,WPL 2026 : DC आणि UPW मध्ये रंगणार घमासान! जेमिमाह आर्मीला एलिमिनेटरमध्ये स्थान पटकावण्यासाठी विजय आवश्यक 

DC vs UPW,WPL 2026 : DC आणि UPW मध्ये रंगणार घमासान! जेमिमाह आर्मीला एलिमिनेटरमध्ये स्थान पटकावण्यासाठी विजय आवश्यक 

Feb 01, 2026 | 04:07 PM
Union Budget 2026 : देशात २० नवीन जलमार्गांची घोषण, या शहरांमध्ये होणार सेवा सुरु

Union Budget 2026 : देशात २० नवीन जलमार्गांची घोषण, या शहरांमध्ये होणार सेवा सुरु

Feb 01, 2026 | 04:07 PM
बुलढाणा येथे राज्यस्तरीय शालेय शुटिंगबॉल स्पर्धांचे आयोजन! जिल्हा क्रीडा संकुलात पार पडणार

बुलढाणा येथे राज्यस्तरीय शालेय शुटिंगबॉल स्पर्धांचे आयोजन! जिल्हा क्रीडा संकुलात पार पडणार

Feb 01, 2026 | 04:01 PM
Devendra Fadnavis on NCP Merger:  राष्ट्रवादीने आमच्याशी चर्चा करावी…; विलीनीकरणाच्या चर्चांवर फडणवीस स्पष्टचं बोलले

Devendra Fadnavis on NCP Merger:  राष्ट्रवादीने आमच्याशी चर्चा करावी…; विलीनीकरणाच्या चर्चांवर फडणवीस स्पष्टचं बोलले

Feb 01, 2026 | 03:58 PM
Ladki Bahin Yojana: ‘लाडकी बहीण’ योजनेला ई-केवायसीचा फटका! लाखो महिलांचे हप्ते रखडले; नेमकं कारण काय?

Ladki Bahin Yojana: ‘लाडकी बहीण’ योजनेला ई-केवायसीचा फटका! लाखो महिलांचे हप्ते रखडले; नेमकं कारण काय?

Feb 01, 2026 | 03:55 PM
UP Crime: प्रेमाचा शेवट अत्यंत क्रूर, पत्नीनेच पतीचा गळा दाबून केली हत्या; भयानक कारण समोर

UP Crime: प्रेमाचा शेवट अत्यंत क्रूर, पत्नीनेच पतीचा गळा दाबून केली हत्या; भयानक कारण समोर

Feb 01, 2026 | 03:53 PM
Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Feb 01, 2026 | 03:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 03:49 PM
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM