Operation Tiger: अरे देवा! मुंबई पालिकेत पण ऑपरेशन टायगर २.०? ३५ नगरसेवक संपर्कात; किरण लांडे यांचा दावा

‘ऑपरेशन टायगर’बाबत आम्हाला काहीही माहिती नाही, आमच्या नेत्यांना…; बावनकुळे यांचं मोठं विधान
या पार्श्वभूमीवर भाजप ‘पुढे बघा, बरेच काही घडेल’, असा सूचक इशारा देत ‘वेट अँड वॉच’च्या भूमिकेत आहे, तर ठाकरे गटाने ‘तुम्ही फक्त आकडे लावण्यात आणि पक्ष फोडण्यातच पुढे आहात, असा खोचक टोला लगावत आपल्या निष्ठावंतांवर विश्वास जाहीर केला आहे. महापालिकेतील ऑपरेशन टायगर पार्ट २ बाबत बोलताना शिवसेना शिंदे गडाचे नगरसेवक किरण लांडगे यांनी सांगितले की, खासदारांच्या पक्षप्रवेशानंतर आता अनेक नगरसेवकही आमच्या संपर्कात आहेत. पक्षाचे संघटनात्मक बळ वाढविण्यासाठी चर्चा सुरू आहे.
पालिकेतील सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी ठाकरे गटावर जोरदार हल्ला चढवताना विरोधकांच्या गांभीर्यावरव प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. गेल्या चार महिन्यांत विरोधी पक्ष असलेल्या ठाकरे गटाने कोणत्याही धोरणात्मक विषयावर गंभीर भूमिका मांडली नसून, केवळ गोंधळ घालणे हाच त्यांचा अजेंडा असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ठाकरे गटात माजी महापौरांचा भरणा असूनही त्यांच्या बोलण्यात प्रगल्भता नाही आणि त्यांना केवळ पैठणी, पुरणपोळी आणि चटणी अशाच विषयांवर बोलण्यात अधिक रस असतो, असा चिमटा त्यांनी काढला.
आमचे काही नगरसेवक त्यांच्या संपर्कात आहेत याची आम्हाला पूर्ण कल्पना आहे. पण ज्यांना जायचे आहे त्यांनी खुशाल जावे, आम्ही कोणालाही अडवणार नाही, एक-दोन नगरसेवक गेल्याने ठाकरे गटाला काहीही फरक पडत नाही, कारण आमचे खरे आणि निष्ठावान नगरसेवक आजही पक्षासोबत खंबीरपणे उभे आहेत, सत्ताधाऱ्यांचे हे फोडाफोडीचे षडयंत्र मुंबईची जनता उघड्या डोळ्यांनी बघत असून, योग्य वेळी ती सत्ताधा-यांना मतपेटीतून दणदणीत उत्तर देईल, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी दिली.
भविष्याची चिता आहे, त्याची ठाकरे गटात मोठी घुसमट होत आहे. अंतर्गत खदखद असणारे अनेक नगरसेवक सभागृहात भाजपक्षशी नजरेने संपर्क साधून सोबत येण्याची इच्छा दर्शवत असल्याने भाजपचा आकडा नक्कीच वाढणार आहे, अशी माहिती भाजपचे सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी दिली.
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