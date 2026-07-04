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Aamir Khan आणि गौरी स्प्रॅट यांच्या लग्नाची उत्सुकता शिगेला! ‘हे’ सेलिब्रिटी लावणार हजेरी; शाही मेजवानीचा मेन्यू चर्चेत

Updated On: Jul 04, 2026 | 09:51 AM IST
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सारांश

Aamir Khan-Gauri Spratt Wedding: बॉलीवूड अभिनेता आमिर खान 5 जुलै रोजी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रॅटसोबत विवाहबंधनात अडकणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. या खासगी विवाहसोहळ्यात मर्यादित पाहुण्यांसह खास मेजवानीची तयारी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

Aamir Khan आणि गौरी स्प्रॅट यांच्या लग्नाची उत्सुकता शिगेला! 'हे' सेलिब्रिटी लावणार हजेरी; शाही मेजवानीचा मेन्यू चर्चेत

Aamir Khan आणि गौरी स्प्रॅट यांच्या लग्नाची उत्सुकता शिगेला! 'हे' सेलिब्रिटी लावणार हजेरी; शाही मेजवानीचा मेन्यू चर्चेत

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विस्तार
  • आमिर खान आणि गौरी स्प्रॅट यांच्या विवाहसोहळ्याला सुमारे 100 ते 150 निवडक पाहुणे उपस्थित राहणार असल्याची माहिती आहे.
  • लग्नातील पाहुण्यांची यादी आणि जेवणाचा मेन्यू आमिर व गौरी यांनी स्वतः ठरवल्याचा दावा रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे.
  • लग्नानंतर पाहुण्यांसाठी खास स्नेहभोजनाचे आयोजन करण्यात येणार असून त्यात आमिर-गौरी यांच्या आवडत्या पदार्थांचा समावेश असेल.
Aamir Khan Marry Gauri Spratt: बॉलीवूड अभिनेता आमिर खान तिसऱ्यांदा बोहोल्यावर चढण्यासाठी तयार आहे. 5 जुलै रोजी आमिर खान त्याची गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रॅटसोबत लग्नबंधनात अडकणार आहे. आमिर खान आणि गौरी स्प्रॅट यांच्या लग्नाची चर्चा आता सर्वत्र सुरु आहे. अवघे काही तास शिल्लक असणाऱ्या या लग्नाची तयारी आता जोरात सुरु आहे. ‘प्रीतम अँड पेड्रो’ या चित्रपटाच्या स्क्रीनिंगदरम्यान माध्यमांशी संवाद साधताना आमिर खानने त्याच्या तिसऱ्या लग्नाबाबत सांगितले.

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आमिर खान म्हणाला की, ‘गौरीसोबतचा विवाहसोहळा अत्यंत साधा आणि खाजगी असेल.’ आमिर खान आणि गौरी स्प्रॅट यांच्या विवाहसोहळ्याला कोणते सेलिब्रिटी उपस्थित राहणार तसेच शाही मेजवानीचा मेन्यू काय असणार आहे, याबाबत आता सर्वत्र उत्सुकता निर्माण झाली आहे.  (फोटो सौजन्य: Instagram) 

आमिर खानच्या लग्नाला किती पाहुणे उपस्थित राहणार आहेत?

समोर आलेल्या एका रिपोर्टनुसार, आमिर खान आणि गौरी स्प्रॅट यांचा विवाहसोहळा साधा आणि खाजगी असणार आहे. रिपोर्टनुसार, आमिर खान आणि गौरी स्प्रॅट यांच्या लग्नाला सुमारे 100 ते 150 पाहूणे उपस्थित राहणार आहेत. यामध्ये इंडस्ट्रीमधील त्यांचे जवळचे मित्र आणि कुटूंबातील सदस्य समाविष्ट असणार आहेत. आमिर खान आणि गौरी स्प्रॅट यांनी त्यांच्या लग्नाला अत्यंत कमी सेलिब्रिटींना आमंत्रित केले आहे. रिपोर्टमध्ये असा देखील दावा करण्यात आला आहे की, गौरी आणि आमिर स्वत:च त्यांच्या लग्नाच्या सर्व नियोजनावर देखरेख करत आहेत.

आमिर खान आणि गौरी स्प्रॅट यांनी समारंभाच्या नियोजनापासून, लग्नात सहभागी होणाऱ्या पाहुण्यांची यादी, आणि जेवणाच्या मेन्यूतील प्रत्येक पदार्थ स्वत: निवडला आहे. 5 जुलै रोजी सर्वात आधी आमिर खान आणि गौरी स्प्रॅट त्यांच्या लग्नाची नोंदणी करतील आणि त्यानंतर लग्नाला आमंत्रित केलेल्या पाहुण्यांसोबत स्नेहभोजन करतील.

लग्नातील जेवणाचा मेन्यू असणार खास

रिपोर्ट्सवर विश्वास ठेवला तर, या खास प्रसंगी जेवणाच्या मेन्यूमध्ये आमिर खान आणि गौरी स्प्रॅट यांच्या काही आवडत्या पदार्थांचा समावेश करण्यात आला आहे आणि या तयारीमध्ये जोडप्याने सक्रिय भूमिका बजावली आहे. आमिर आणि गौरी यांच्या लग्नसोहळ्याला उपस्थित राहणाऱ्या सेलिब्रिटींच्या यादीत ‘लगान’ चे डायरेक्टर आणि जवळचे मित्र आशुतोष गवारीकर, दिग्दर्शक राजकुमार संतोषी यांची नावं समाविष्ट आहेत.

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आमिर खानने त्याच्या लग्नाचा आनंद साजरा करताना म्हटलं की, “मी लग्न करणार आहे. पण हा सोहळा घरीच पार पडणार आहे. 5 जुलै आमच्यासाठी खूप खास दिवस असणार आहे. या सोहळ्याला आमचे कुटूंब आणि काही मित्र उपस्थित राहणार आहेत. आम्हाला सर्वांचे आशीर्वाद हवे आहेत.” आमिर खानने त्याच्या 60 व्या वाढदिवशी त्याची गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रॅटला माध्यमांसमोर आणले होते, ज्यानंतर या अभिनेत्याला ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला होता.

Web Title: Aamir khan gauri spratt wedding guest list special menu and private ceremony details revealed

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Published On: Jul 04, 2026 | 09:51 AM

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