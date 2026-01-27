Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

12.45 कोटींची Rolls-Royce खरेदी केल्यानंतर रॅपर बादशाहचे धक्कादायक विधान; म्हणाला 'आजही मी किंमत पाहून..'

प्रसिद्ध रॅपर बादशाहाने गेल्या वर्षी १२.४५ कोटी रुपयांची रोल्स-रॉइस कलिनन खरेदी करून चर्चेत आला होता, परंतु त्याने अलीकडेच खुलासा केला की त्याच्या हा आनंद फक्त १०-१५ मिनिटे टिकला होता.

Updated On: Jan 27, 2026 | 09:11 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

भारतीय संगीत उद्योगातील प्रसिद्ध रॅपर बादशाह त्याच्या आलिशान जीवनशैलीसाठी आणि महागड्या वस्तूंच्या आवडीसाठी ओळखला जातो. गेल्या वर्षी, त्याने रोल्स-रॉइस कलिनन सीरिज खरेदी केली, आणि असं करणारा तो पहिला भारतीय संगीतकार बनला. तो या खास क्लबमध्ये मुकेश अंबानी आणि शाहरुख खान यांच्यात सामील झाला. परंतु, अलिकडच्या मुलाखतीत बादशाहने या बहु-दशलक्ष डॉलर्सच्या कारबद्दल एक धक्कादायक खुलासा केला. त्याने सांगितले की त्याचा हा आनंद फार काळ चेहऱ्यावर टिकला नाही.

गायकाचा उत्साह १० मिनिटांत संपला

मुंबईमध्ये अंदाजे १२.४५ कोटी रुपयांची ही एसयूव्ही खरेदी करणे हा बादशाहच्या कोणत्याही दीर्घकालीन योजनेचा भाग नव्हता. त्याने खुलासा केला की हा एक “आवेगपूर्ण” निर्णय होता. बादशाहच्या याबद्दल बोलताना म्हणाला, “मी अचानक निर्णय घेतला की मला आजच ती खरेदी करावी करायची आहे.” आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, ही महागडी कार घेण्याचा उत्साह फार काळ टिकला नाही. त्याने स्पष्ट केले की खरेदीचा “उत्साह” फक्त १० ते १५ मिनिटे टिकला. लगेचच त्याच्या मनात विचार आला, “ही एक चांगली कार आहे, पण पुढे काय?” त्याच्यासाठी हा आनंद फक्त एक चेकलिस्ट पूर्ण करण्यासारखा होता.

“सर्वोत्तम” मिळवण्याची इच्छा, जमिनीशी नातं

बादशाहचा असा विश्वास आहे की त्याची मानसिकता नेहमीच तंत्रज्ञान आणि लक्झरीमधील “सर्वोत्तम” अनुभव घेण्याची राहिली आहे. जगातील सर्वोत्तम मानल्या जाणाऱ्या गोष्टी प्रत्यक्षात अनुभवाव्यात, अशी त्याची इच्छा असल्याचं तो सांगतो. मात्र, कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती असूनही त्याला पैशाचं महत्त्व पूर्णपणे उमजलेलं आहे. तो प्रामाणिकपणे कबूल करतो, “आजही मी काहीही खरेदी करण्यापूर्वी त्याची किंमत पाहतो आणि ही सवय कधीही जाऊ नये, अशी माझी इच्छा आहे.”

घड्याळांची आवड आणि नातेसंबंधांचे महत्त्व

गुंतवणूक आणि आवडीनिवडींचा विचार केला तर बादशाह रोख रकमेपेक्षा मर्यादित आवृत्तीच्या घड्याळांना प्राधान्य देतो. तो असा युक्तिवाद करतो की दुर्मिळ घड्याळे कालांतराने मौल्यवान होतात. मनोरंजक गोष्ट म्हणजे, तो त्याच्या पालकांना या घड्याळांची खरी किंमत कधीच सांगत नाही, कारण त्यांना इतक्या महागड्या घड्याळामुळे खात्री पटणार नाही. बादशाह म्हणाला की तो भौतिक गोष्टींपेक्षा नातेसंबंधांना जास्त महत्त्व देतो. तो म्हणाला, “जर एखाद्या मित्राने माझी महागडी गाडी क्रॅश केली तर मी गाडीच्या आधी माझ्या मित्राची प्रकृती विचारेन.”

सिव्हिल इंजिनिअरकडून रॅप आयकॉनपर्यंतचे धडे

बादशाहने त्याच्या सिव्हिल इंजिनिअर म्हणून सुरुवातीच्या काळातील एक किस्सा सांगितला. त्याने एका निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्याला विचारले की समाज एका श्रीमंत व्यावसायिकाच्या मालकीच्या मर्सिडीज आणि सरकारी अधिकाऱ्याकडे वेगळ्या नजरेने का पाहतो. त्या संभाषणातून त्याला शिकवले की संपत्ती आणि वृत्ती तुमच्या हेतूंवर अवलंबून असते.

