Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Megastar Chiranjeevi Gifts Range Rover To Anil Ravipudi Amid Mana Shankara Vara Prasad Garu Bumper Success

‘माना शंकरा वारा प्रसाद गारू’च्या बंपर कलेक्शनचा जल्लोष; चिरंजीवींनी दिग्दर्शकाला भेट दिली Range Rover

'माना शंकरा वारा प्रसाद गारू' च्या प्रचंड यशाने आनंदित झालेल्या मेगास्टार चिरंजीवीने चित्रपटाचे दिग्दर्शक अनिल रविपुडी यांना करोडो रुपयांची चमकदार रेंज रोव्हर एसयूव्ही भेट दिली आहे. चिरंजीवीचे चाहते आता कौतुक करत आहेत.

Updated On: Jan 26, 2026 | 02:12 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘माना शंकरा वारा प्रसाद गारू’च्या बंपर कलेक्शनचा जल्लोष
  • चिरंजीवींनी दिग्दर्शकाला भेट दिली Range Rover
  • चिरंजीवीसोबत नयनतारा मुख्य भूमिकेत
तेलुगू मेगास्टार चिरंजीवी सध्या त्यांच्या ‘माना शंकरा वारा प्रसाद गारू’ या चित्रपटाच्या प्रचंड यशाचा आनंद साजरा करत आहे. २०० कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बनवलेल्या या अ‍ॅक्शन कॉमेडी चित्रपटाने १४ दिवसांत देशांतर्गत १९२.२५ कोटी रुपयांचा निव्वळ कलेक्शन केला आहे आणि जगभरात २६९.५० कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. या यशाने आनंदित झालेल्या चिरंजीवीने चित्रपटाचे दिग्दर्शक अनिल रविपुडी यांना एक चमकदार नवीन लक्झरी रेंज रोव्हर भेट दिला. अभिनेते आणि दिग्दर्शकाचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत आणि चाहते त्यांना खूप प्रेम करत आहेत.

Border 2 चित्रपट अडचणीत; प्रदर्शनानंतर दोन दिवसांतच स्टारकास्ट आणि निर्मात्यांवर तक्रार दाखल, नेमकं काय प्रकरण?

‘माना शंकरा वारा प्रसाद गारू’ १२ जानेवारी २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला. या तेलुगू अ‍ॅक्शन कॉमेडीमध्ये चिरंजीवीसोबत वेंकटेश, नयनतारा आणि कॅथरीन ट्रेसा देखील आहेत. ही कथा शंकर वारा प्रसाद या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारा भोवती फिरते जो त्याच्या विभक्त पत्नी आणि मुलांचे रक्षण करू इच्छितो.

‘माना शंकरा वारा प्रसाद गारू’ च्या यशाचा आनंद साजरा करताना

हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड यशस्वी ठरला आहे. पहिल्या दिवशी ₹३२.२५ कोटी (अंदाजे $३.२२ अब्ज) कमाई केल्यानंतर, या चित्रपटाने १४ व्या दिवशी ₹६.२० कोटी (अंदाजे $४.०० अब्ज) कमाई केली आहे. या यशाचा आनंद साजरा करण्यासाठी, चिरंजीवींनी दिग्दर्शक अनिल रविपुडी यांना सुमारे ₹४.०० कोटी (अंदाजे $४.०० अब्ज) किमतीची लक्झरी रेंज रोव्हर एसयूव्ही भेट दिली.

The 50 : फराह खान नाही करणार होस्ट, तर कोण असेल लायन? जाणून घ्या सदस्यांची संपूर्ण लिस्ट

चिरंजीवीसोबत नयनतारा मुख्य भूमिकेत

‘माना शंकरा वारा प्रसाद गारू’ मध्ये विजय व्यंकटेशचा दीर्घ कॅमिओ आहे. नयनतारा चिरंजीवीच्या विरुद्ध लीड भूमिका करताना दिसणार आहे. साहू गरपती आणि सुष्मिता कोनिडेला यांनी संयुक्तपणे चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. ही कथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी शंकरा वारा प्रसाद यांच्याभोवती फिरते, जो शशिरेखाच्या प्रेमात पडतो आणि तिच्याशी लग्न करतो. परंतु, शंकर आणि त्याचे सासरे, एक शक्तिशाली व्यापारी, जीव्हीआर यांच्यातील मतभेदांमुळे हे लग्न फार काळ टिकले नाही. या जोडप्यामधील संघर्ष इतका वाढतो की शंकर आणि शशिरेखांना घटस्फोट घ्यावा लागतो. पत्नी आणि मुलांपासून सहा वर्षे वेगळे राहिल्यानंतर, शंकर त्यांच्याशी पुन्हा एकत्र येण्याची इच्छा करतो.

 

Web Title: Megastar chiranjeevi gifts range rover to anil ravipudi amid mana shankara vara prasad garu bumper success

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 26, 2026 | 02:12 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

The 50 : फराह खान नाही करणार होस्ट, तर कोण असेल लायन? जाणून घ्या सदस्यांची संपूर्ण लिस्ट
1

The 50 : फराह खान नाही करणार होस्ट, तर कोण असेल लायन? जाणून घ्या सदस्यांची संपूर्ण लिस्ट

Border 2 चित्रपट अडचणीत; प्रदर्शनानंतर दोन दिवसांतच स्टारकास्ट आणि निर्मात्यांवर तक्रार दाखल, नेमकं काय प्रकरण?
2

Border 2 चित्रपट अडचणीत; प्रदर्शनानंतर दोन दिवसांतच स्टारकास्ट आणि निर्मात्यांवर तक्रार दाखल, नेमकं काय प्रकरण?

प्रसिद्ध मराठमोळा इन्फ्लुएन्सर Prathmesh Kadam याचे निधन; आईचेही लाखो चाहते, मायलेकाच्या जोडीने मिळवली प्रसिद्धी
3

प्रसिद्ध मराठमोळा इन्फ्लुएन्सर Prathmesh Kadam याचे निधन; आईचेही लाखो चाहते, मायलेकाच्या जोडीने मिळवली प्रसिद्धी

प्रेमाच्या रेशमी धाग्यात गुंफली अभि–कृतिकाची केमिस्ट्री; ‘लग्नाचा शॉट’मधील ‘रेशमी बंध’ गाणं रिलीज
4

प्रेमाच्या रेशमी धाग्यात गुंफली अभि–कृतिकाची केमिस्ट्री; ‘लग्नाचा शॉट’मधील ‘रेशमी बंध’ गाणं रिलीज

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘माना शंकरा वारा प्रसाद गारू’च्या बंपर कलेक्शनचा जल्लोष; चिरंजीवींनी दिग्दर्शकाला भेट दिली Range Rover

‘माना शंकरा वारा प्रसाद गारू’च्या बंपर कलेक्शनचा जल्लोष; चिरंजीवींनी दिग्दर्शकाला भेट दिली Range Rover

Jan 26, 2026 | 02:12 PM
चेहऱ्यावरील पिंपल्स आणि व्रण कायमचे होतील गायब! जायफळ जेष्ठमधापासून घरीच तयार करा डार्कस्पॉट रिमूव्हल क्रीम

चेहऱ्यावरील पिंपल्स आणि व्रण कायमचे होतील गायब! जायफळ जेष्ठमधापासून घरीच तयार करा डार्कस्पॉट रिमूव्हल क्रीम

Jan 26, 2026 | 02:10 PM
Republic Day 2026 : ‘महाराष्ट्राच्या चित्ररथातून दिसली ‘आत्मनिर्भर’ संस्कृती! गणपती बाप्पा मोरया’च्या जयघोषाने दिल्ली दुमदुमली

Republic Day 2026 : ‘महाराष्ट्राच्या चित्ररथातून दिसली ‘आत्मनिर्भर’ संस्कृती! गणपती बाप्पा मोरया’च्या जयघोषाने दिल्ली दुमदुमली

Jan 26, 2026 | 02:06 PM
IND vs NZ : न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांचा Abhishek Sharma ने घाम काढल्यानंतर खेळाडूंनी चेक केली बॅट! Video Viral

IND vs NZ : न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांचा Abhishek Sharma ने घाम काढल्यानंतर खेळाडूंनी चेक केली बॅट! Video Viral

Jan 26, 2026 | 02:06 PM
Thane Crime: ठाणे महापालिका निकालानंतर राडा! अजित पवार गटाच्या नेत्यावर धारदार शस्त्राने हल्ला

Thane Crime: ठाणे महापालिका निकालानंतर राडा! अजित पवार गटाच्या नेत्यावर धारदार शस्त्राने हल्ला

Jan 26, 2026 | 02:00 PM
वैभवलक्ष्मीचे व्रत केल्याने धनधान्याची होते उधळण, कसे करावे ‘हे’ व्रत जाणून घ्या

वैभवलक्ष्मीचे व्रत केल्याने धनधान्याची होते उधळण, कसे करावे ‘हे’ व्रत जाणून घ्या

Jan 26, 2026 | 02:00 PM
PM Modi Republic Day greetings : भारताच्या अभिमानाचे आणि वैभवाचे प्रतीक…! PM मोदींनी दिल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा

PM Modi Republic Day greetings : भारताच्या अभिमानाचे आणि वैभवाचे प्रतीक…! PM मोदींनी दिल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा

Jan 26, 2026 | 01:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Jan 25, 2026 | 04:13 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Jan 25, 2026 | 04:07 PM
Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Jan 25, 2026 | 04:03 PM
Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Jan 25, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Jan 25, 2026 | 03:43 PM
Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Jan 25, 2026 | 03:38 PM