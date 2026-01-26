‘माना शंकरा वारा प्रसाद गारू’च्या बंपर कलेक्शनचा जल्लोष; चिरंजीवींनी दिग्दर्शकाला भेट दिली Range Rover

Border 2 चित्रपट अडचणीत; प्रदर्शनानंतर दोन दिवसांतच स्टारकास्ट आणि निर्मात्यांवर तक्रार दाखल, नेमकं काय प्रकरण?
‘माना शंकरा वारा प्रसाद गारू’ १२ जानेवारी २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला. या तेलुगू अॅक्शन कॉमेडीमध्ये चिरंजीवीसोबत वेंकटेश, नयनतारा आणि कॅथरीन ट्रेसा देखील आहेत. ही कथा शंकर वारा प्रसाद या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारा भोवती फिरते जो त्याच्या विभक्त पत्नी आणि मुलांचे रक्षण करू इच्छितो.
‘माना शंकरा वारा प्रसाद गारू’ च्या यशाचा आनंद साजरा करताना
हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड यशस्वी ठरला आहे. पहिल्या दिवशी ₹३२.२५ कोटी (अंदाजे $३.२२ अब्ज) कमाई केल्यानंतर, या चित्रपटाने १४ व्या दिवशी ₹६.२० कोटी (अंदाजे $४.०० अब्ज) कमाई केली आहे. या यशाचा आनंद साजरा करण्यासाठी, चिरंजीवींनी दिग्दर्शक अनिल रविपुडी यांना सुमारे ₹४.०० कोटी (अंदाजे $४.०० अब्ज) किमतीची लक्झरी रेंज रोव्हर एसयूव्ही भेट दिली.
चिरंजीवीसोबत नयनतारा मुख्य भूमिकेत
‘माना शंकरा वारा प्रसाद गारू’ मध्ये विजय व्यंकटेशचा दीर्घ कॅमिओ आहे. नयनतारा चिरंजीवीच्या विरुद्ध लीड भूमिका करताना दिसणार आहे. साहू गरपती आणि सुष्मिता कोनिडेला यांनी संयुक्तपणे चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. ही कथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी शंकरा वारा प्रसाद यांच्याभोवती फिरते, जो शशिरेखाच्या प्रेमात पडतो आणि तिच्याशी लग्न करतो. परंतु, शंकर आणि त्याचे सासरे, एक शक्तिशाली व्यापारी, जीव्हीआर यांच्यातील मतभेदांमुळे हे लग्न फार काळ टिकले नाही. या जोडप्यामधील संघर्ष इतका वाढतो की शंकर आणि शशिरेखांना घटस्फोट घ्यावा लागतो. पत्नी आणि मुलांपासून सहा वर्षे वेगळे राहिल्यानंतर, शंकर त्यांच्याशी पुन्हा एकत्र येण्याची इच्छा करतो.