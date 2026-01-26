Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Bigg Boss Marathi 6: तिसऱ्याच आठवड्यात ‘बिग बॉस’च्या घरात येणार वाइल्ड कार्ड? प्रोमोमुळे प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता

'बिग बॉस मराठी 6'च्या घरात आता लवकरच वाइल्ड कार्ड स्पर्धकाची एन्ट्री होणार असल्याचे समजले आहे. कलर्स मराठीच्या अधिकृत सोशल मीडिया पेजवर नवा प्रोमो शेअर करण्यात आला आहे.

Updated On: Jan 26, 2026 | 03:39 PM
  • ‘बिग बॉस’च्या घरात येणार वाइल्ड कार्ड?
  • प्रोमोमुळे प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता
  • खरंच वाइल्ड कार्ड की बिग बॉसचा डाव?
‘बिग बॉस मराठी 6’ या लोकप्रिय रिअ‍ॅलिटी शोने आता तिसऱ्या आठवड्यात पदार्पण केलं आहे. दुसऱ्या आठवड्याच्या शेवटी नृत्यांगना राधा पाटील घराबाहेर पडली. आणि तिचे चाहते नाराज झाले. विशेष म्हणजे, राधा ही या पर्वातून एलिमिनेट होणारी पहिलीच स्पर्धक ठरली आहे. तिची एक्झिट अनेकांसाठी धक्कादायक होती. तसेच तिला घराबाहेर पडताना पाहून घरातील सदस्य देखील भावुक झालेले दिसले.

”कधी पाय, कधी जीभ…”, या आजाराशी झुंज देतोय Hrithik Roshan, पोस्ट करत म्हणाला…

राधाच्या एलिमिनेशननंतर घरात उर्वरित 16 स्पर्धक आता राहिले आहेत. आणि आता अशातच आणखी एक मोठा ट्विस्ट ‘बिग बॉस’च्या घरात पाहायला मिळणार आहे. ज्याने ‘बिग बॉस’च्या घरातील प्रत्येक सदस्यांची झोप उडणार आहे. अलिकडेच कलर्स मराठीने शेअर केलेल्या एका प्रोमोमुळे वाइल्ड कार्ड एन्ट्रीची होणार असल्याचे म्हटले आहे. आता हा वाइल्ड कार्ड सदस्य नक्की कोण आहे? याकडे सगळ्यांचे लक्ष वेधले आहे.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Colors Marathi (@colorsmarathi)

वाइल्ड कार्ड प्रोमोने उडवली खळबळ

‘बिग बॉस मराठी 6’च्या नव्या प्रोमोमध्ये घरातील सर्व सदस्य लिव्हिंग रूममधील स्क्रीनसमोर बसलेले दिसत आहेत. तेवढ्यात बिग बॉस घोषणा करतात की, “आता येत आहेत बिग बॉस मराठी सीझन 6 चे पहिला वाइल्ड कार्ड सदस्य…” यानंतर घरातील फिरता दरवाजा उघडताना दाखवला आहे. दरवाजा उघडताच काही स्पर्धक टाळ्या वाजवताना, काही गोंधळलेले तर काही पूर्णपणे आश्चर्यचकित झाल्याचं पाहायला मिळालेलं आहे. मात्र, वाइल्ड कार्ड म्हणून नेमकं कोण येणार, हे सोमवारी प्रसारित होणाऱ्या भागातच स्पष्ट होणार आहे.

‘हेच जिवंत असताना का नाही केलंत…?’ सतीश शहांना मरणोत्तर पद्मश्री दिल्याबद्दल Sumeet Raghavan ची नाराजी

खरंच वाइल्ड कार्ड की बिग बॉसचा डाव?

हा प्रोमो सोशल मीडियावर व्हायरल होताच कमेंट सेक्शनमध्ये अनेक चर्चांना उधाण आलं आहे. अनेक नेटकऱ्यांनी त्यांच्या आवडत्या कंटेंट क्रिएटर्स आणि सेलिब्रिटींची नावे सुचवली आहेत. मात्र, खरंच वाइल्ड कार्ड एन्ट्री होणार की बिग बॉस नेहमीप्रमाणे प्रेक्षकांसाठी एखादा ट्विस्ट प्लॅन करत आहेत, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे.

आधीच्या पर्वांचा विचार केला, तर ‘बिग बॉस मराठी’मध्ये वाइल्ड कार्ड एन्ट्री सहसा उशिरा झालेली पाहायला मिळते. मागील पर्वात बॉडीबिल्डर संग्राम चौगुले सहाव्या आठवड्यात वाइल्ड कार्ड म्हणून घरात दाखल झाला होता. त्याआधी अभिनेत्री स्नेहलता वसईकर पाचव्या आठवड्यात वाइल्ड कार्ड म्हणून आली होती. त्यामुळे यंदा तिसऱ्याच आठवड्यात वाइल्ड कार्ड येईल का, याबाबत प्रेक्षकांमध्ये साशंकता कायम आहे.

Published On: Jan 26, 2026 | 03:33 PM

