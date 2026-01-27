WPL 2026 : RCB चं सामन्यात नक्की चुकलं कुठे? सलग दुसऱ्या पराभवानंतर स्मृती मानधनाने केले विधान

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) ला WPL 2026 मध्ये सलग दुसऱ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. संघ प्लेऑफसाठी पात्र ठरला असला आणि सध्या पॉइंट टेबलमध्ये अव्वल स्थानावर असला तरी, कर्णधार स्मृती मानधना गेल्या दोन सामन्यांमधील तिच्या संघाच्या कामगिरीवर खूश नाही. स्मृती मानधना यांनी सलग दुसऱ्या पराभवाचे कारण स्पष्ट केले. तिने रिचा घोषचे कौतुक केले, ज्याने तिच्या संघासाठी जलद 90 धावा केल्या, परंतु ही खेळी पराभवात आली म्हणून ती लक्षात ठेवली जाणार नाही. मुंबईचा फलंदाज नॅट सायव्हर ब्रंटने दमदार शतक झळकावले होते.
सामन्यानंतरच्या सादरीकरण समारंभात स्मृती मानधना म्हणाली, “ऋचा घोषने किती शानदार खेळी केली. म्हणजे, ती पाहणे खरोखर मजेदार होते. नदीननेही चांगले योगदान दिले, पण हो, मला वाटते की, अर्थातच, जेव्हा तुम्ही हरता तेव्हा अशा खेळी लक्षात येत नाहीत, परंतु मला वाटते की ती मी पाहिलेल्या सर्वोत्तम खेळींपैकी एक होती. नॅट सायव्हर ब्रंट निश्चितच एक जागतिक दर्जाची खेळाडू आहे. ती एकाच चेंडूला तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी मारू शकते, ज्यामुळे ते खूप कठीण होते. तिला श्रेय (शतक झळकावल्याबद्दल आणि सामना जिंकल्याबद्दल). तिने खेळलेले फटके अद्भुत होते.”
MI vs RCB, WPL 2026 : नॅट सायव्हर-ब्रंटने WPL मध्ये रचला इतिहास! झळकवले स्पर्धेतील पहिले शतक; RCB समोर 200 धावांचे लक्ष्य
तो पुढे म्हणाला, “म्हणजे, आम्हाला मध्यभागी फारशी उत्तरे मिळू शकली नाहीत. त्याने जवळजवळ बहुतेक धावा केल्या. तसेच, २५-३० नंतर त्याने ज्या पद्धतीने वेग घेतला ते प्रत्येक तरुणाने पाहिले पाहिजे आणि शिकले पाहिजे. पहिल्या पाच सामन्यांमध्ये गोलंदाजी निश्चितच उत्तम होती, परंतु आजचा दिवस त्या दिवसांपैकी एक होता जेव्हा आमच्या काही गोलंदाजांच्या रेषा योग्य नव्हत्या. टी-२० क्रिकेटमध्ये, एकदा कोणीतरी सेट झाल्यावर, तुम्ही काही गोष्टी करून पाहता आणि कधीकधी ते काम करत नाही.”
कर्णधार मानधना पुढे म्हणाली, “लॉरेन बेल नवीन चेंडूवर उत्कृष्ट होती आणि जेव्हा ती परत आली, पण आज इतर खेळाडूंना खेळायला वेळ मिळाला नाही. नदीननेही शॉर्ट एंडवरून ती दोन कठीण षटके टाकली, त्यामुळे तिलाही श्रेय दिले पाहिजे. आम्ही आमच्या रणनीतीबद्दल विचार करू आणि परत येऊ. पात्रता फेरीत आत्मविश्वास नसल्याबद्दल जेव्हा जेव्हा आम्ही बोलतो तेव्हा आम्हाला थेट अंतिम फेरीत जाण्यासाठी आणखी एक सामना जिंकण्याची आवश्यकता असते. असे म्हटले तर, काही गोष्टींवर आम्हाला निश्चितच काम करावे लागेल.
पाच संघांसह WPL हंगामाच्या अखेरीस नेहमीच कठीण होते, परंतु आमच्यासाठी, पहिल्या पाच सामन्यांमध्ये गोष्टी सोप्या ठेवल्याने यश आले आणि आम्हाला ते करत राहावे लागेल. T20 क्रिकेटमध्ये, तुमचे चांगले आणि वाईट दिवस येतात. आम्हाला दोन्ही गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतील आणि आम्ही काय चांगले करू शकतो ते पहावे लागेल.”