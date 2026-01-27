Nashik: प्रजासत्ताक दिनी मालेगावमध्ये दुर्घटना! तिरंगी फुगे घेताना नायट्रोजन सिलेंडरचा स्फोट; 5 जण गंभीर जखमी

Mumbai Crime: वाद सोडवायला गेला, पण जीव गमावला! भिवंडीत कौटुंबिक वादातून रक्तरंजित हत्या; तिघे ताब्यात
दोंघांची प्रकृती चिंताजनक
या दुर्घटनेत दोन लहान मुले, दोन महिला आणि एक पुरुषासह एकूण पाच जण गंभीर जखमी झाले. घटनेनंतर स्थानिकांच्या मदतीने जखमींना तात्काळ खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. जखमींपैकी दोघांची प्रकृती चिंताजनक आहे. त्यांना पुढील उपचारासाठी नाशिक येथे हलवण्यात आले आहे. या दुघटनेत जखमी झालेल्यांची नावे विनोद थोरात,मोहित जाधव,अतुल शेवाळे,प्रमिला यादव आणि उज्वला महाजन असे आहेत. या घटनेनंतर परिसरात एकाच खळबळ उडाली.
दोघांना ताब्यात
पोलिसांना माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी दोघांना ताब्यात घेतले असून हा स्फोट कसा झाला याचे नेमके कारण तपासले जात आहे. दरम्यान, पोलिसांनी खबरदारी म्हणून चौकशीसाठी दोघांना ताब्यात घेतले आहे.
पोलिसांचे आवाहन
अपघातासंदर्भाने काहीही अफवा पसरवल्या जात आहेत, मात्र या दुर्घटनेत कोणीही मृत्यू झाले नसून अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन पोलिस उपविभागीय अधिकारी दर्शन दुग्गड यांनी केलं आहे.
Ans: तिरंगी फुगे घेत असताना नायट्रोजन गॅस सिलेंडरचा अचानक स्फोट झाला.
Ans: एकूण पाच जण जखमी झाले असून त्यात दोन लहान मुलांचा समावेश आहे.
Ans: दोघांना ताब्यात घेऊन स्फोटाचे नेमके कारण तपासले जात आहे.