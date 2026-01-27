Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Nashik: प्रजासत्ताक दिनी मालेगावमध्ये दुर्घटना! तिरंगी फुगे घेताना नायट्रोजन सिलेंडरचा स्फोट; 5 जण गंभीर जखमी

प्रजासत्ताक दिनी मालेगावमध्ये तिरंगी फुगे घेताना नायट्रोजन गॅस सिलेंडरचा स्फोट झाला. या दुर्घटनेत दोन लहान मुलांसह पाच जण गंभीर जखमी झाले असून दोघांची प्रकृती चिंताजनक आहे.

Updated On: Jan 27, 2026 | 09:06 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • मालेगावच्या कॉलेज बस स्टॉप परिसरात नायट्रोजन सिलेंडरचा स्फोट
  • दोन लहान मुले, दोन महिला व एक पुरुष गंभीर जखमी
  • पोलिसांनी दोघांना ताब्यात घेतले; स्फोटाचे कारण तपासात
नाशिक: देशभरात प्रजासत्ताक दिन मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. या दिवशी गल्ली पासून ते दिल्लीपर्यंत, मोठ्या पासून ते छोट्या पर्यंत सगळी कडे आपल्याला तिरंगा रंग पाहायला मिळतो. मुलांच्या खिशावर, हातात आपल्याला तिरंगा दिसतो. एकीकडे नाशिकच्या मालेगावात प्रजासत्ताक दिन मोठ्या उत्साहात साजरा होत होता. तर दुसरीकडे मालेगावात दुर्घटना घडली. प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर फुगे घेण्यासाठी थांबलेल्या नागरिकांजवळ अचानक नायट्रोजन गॅस सिलेंडरचा स्फोट झाला. त्यामध्ये ४ जण जखमी झाले असून त्यांना रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. ही घटना मालेगावातील कॉलेज बस स्टॉप येथे घडली.

Mumbai Crime: वाद सोडवायला गेला, पण जीव गमावला! भिवंडीत कौटुंबिक वादातून रक्तरंजित हत्या; तिघे ताब्यात

दोंघांची प्रकृती चिंताजनक

या दुर्घटनेत दोन लहान मुले, दोन महिला आणि एक पुरुषासह एकूण पाच जण गंभीर जखमी झाले. घटनेनंतर स्थानिकांच्या मदतीने जखमींना तात्काळ खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. जखमींपैकी दोघांची प्रकृती चिंताजनक आहे. त्यांना पुढील उपचारासाठी नाशिक येथे हलवण्यात आले आहे. या दुघटनेत जखमी झालेल्यांची नावे विनोद थोरात,मोहित जाधव,अतुल शेवाळे,प्रमिला यादव आणि उज्वला महाजन असे आहेत. या घटनेनंतर परिसरात एकाच खळबळ उडाली.

दोघांना ताब्यात

पोलिसांना माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी दोघांना ताब्यात घेतले असून हा स्फोट कसा झाला याचे नेमके कारण तपासले जात आहे. दरम्यान, पोलिसांनी खबरदारी म्हणून चौकशीसाठी दोघांना ताब्यात घेतले आहे.

पोलिसांचे आवाहन

अपघातासंदर्भाने काहीही अफवा पसरवल्या जात आहेत, मात्र या दुर्घटनेत कोणीही मृत्यू झाले नसून अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन पोलिस उपविभागीय अधिकारी दर्शन दुग्गड यांनी केलं आहे.

खळबळजनक! ४०० कोटींच्या कॅश कंटेनरवरून तरुणाचे अपहरण; कोणाची होती एवढी मोठी रोकड

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या धामधुमीत कर्नाटकातील चोरली घाट परिसरातून तब्बल ४०० कोटी रुपयांची रोख रक्कम असलेला एक कंटेनर चोरीला गेल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या संशयातून नाशिकमधील इगतपुरी येथील संदीप पाटील या तरुणाचे अपहरण करण्यात आले. याप्रकरणी नाशिक ग्रामीण पोलिसांनी आतापर्यंत पाच संशयितांना अटक केली आहे.

पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर भीषण अपघात; उद्योजक दाम्पत्याचा मृत्यू, कारमधील एअरबॅग उघडूनही…

 

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: नेमकं काय घडलं?

    Ans: तिरंगी फुगे घेत असताना नायट्रोजन गॅस सिलेंडरचा अचानक स्फोट झाला.

  • Que: तिरंगी फुगे घेत असताना नायट्रोजन गॅस सिलेंडरचा अचानक स्फोट झाला.

    Ans: एकूण पाच जण जखमी झाले असून त्यात दोन लहान मुलांचा समावेश आहे.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: दोघांना ताब्यात घेऊन स्फोटाचे नेमके कारण तपासले जात आहे.

