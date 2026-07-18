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Jennifer Winget दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात? व्हायरल व्हिडिओमुळे चर्चांना उधाण

Updated On: Jul 18, 2026 | 04:31 PM IST
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सारांश

लोकप्रिय टीव्ही अभिनेत्री जेनिफर विंगेट पुन्हा एकदा लग्नबंधनात अडकल्याच्या चर्चांना सोशल मीडियावर उधाण आले आहे. ब्रायडल गाऊन ट्रायलचे व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर तिच्या लग्नाच्या चर्चांना वेग आला असून, अद्याप जेनिफर किंवा तिच्या टीमकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • अंतिम लूक पाहिल्यानंतर जेनिफरचा आनंदही व्हिडिओमध्ये दिसून येतो.
  • २०२२ पासून तो या कंपनीत कार्यरत असून यापूर्वी जवळपास दहा वर्षे UBS Investment Bank मध्ये काम केले आहे.
  • जेनिफर भारतीय टीव्ही इंडस्ट्रीतील आघाडीच्या अभिनेत्रींपैकी एक मानली जाते.
लोकप्रिय टीव्ही अभिनेत्री जेनिफर विंगेट पुन्हा एकदा लग्नबंधनात अडकल्याच्या चर्चा रंगल्या आहेत. सोशल मीडियावर तिच्या ब्रायडल गाऊन ट्रायलचे व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर या चर्चांना अधिक जोर आला आहे. मात्र, जेनिफर किंवा तिच्या टीमने अद्याप लग्नाबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. व्हायरल व्हिडिओमध्ये जेनिफर वेडिंग गाऊनची निवड करताना, फॅब्रिक आणि डिझाइनबाबत चर्चा करताना तसेच अंतिम फिटिंग करताना दिसत आहे. करलेओ फॅशनने डिझाइन केलेल्या या पांढऱ्या गाऊनमध्ये स्वीटहार्ट नेकलाइन आणि आकर्षक बीड व थ्रेड एम्ब्रॉयडरी पाहायला मिळते. अंतिम लूक पाहिल्यानंतर जेनिफरचा आनंदही व्हिडिओमध्ये दिसून येतो.

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जेनिफर आणि तिचा कथित प्रियकर विल्यम इश्माएल यांनी १६ जुलै रोजी युनायटेड किंगडममध्ये अतिशय खासगी समारंभात विवाह केला. या समारंभाला केवळ कुटुंबीय आणि जवळचे मित्र उपस्थित होते, असे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, या वृत्ताला अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. विल्यम इश्माएल हा सिंगापूरस्थित व्यावसायिक असून त्याची वित्त क्षेत्रातील पार्श्वभूमी आहे. तो सध्या MHC Digital Group मध्ये डायरेक्टर-बिझनेस डेव्हलपमेंट अँड ट्रेडिंग म्हणून कार्यरत आहे. २०२२ पासून तो या कंपनीत कार्यरत असून यापूर्वी जवळपास दहा वर्षे UBS Investment Bank मध्ये काम केले आहे.

जेनिफर आणि विल्यम यांच्या नात्याबाबत गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चा सुरू होत्या. आता लग्नाच्या बातम्या आणि व्हायरल व्हिडिओमुळे या चर्चांना अधिक उधाण आले असले, तरी अधिकृत घोषणेची चाहत्यांना प्रतीक्षा आहे.

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जेनिफर विंगेट आणि बरंच काही…


जेनिफर विंगेट ही भारतीय दूरदर्शन क्षेत्रातील लोकप्रिय अभिनेत्री आहे. तिचा जन्म ३० मे १९८५ रोजी मुंबई येथे झाला. तिने बालकलाकार म्हणून अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात केली आणि पुढे कसौटी जिंदगी की, दिल मिल गए, बेहद, बेपनाह आणि सरस्वतीचंद्र यांसारख्या गाजलेल्या मालिकांमुळे मोठी लोकप्रियता मिळवली. भावनिक आणि गुंतागुंतीच्या व्यक्तिरेखा प्रभावीपणे साकारण्याच्या तिच्या शैलीचे विशेष कौतुक केले जाते. अनेक दूरदर्शन पुरस्कारांची मानकरी असलेली जेनिफर भारतीय टीव्ही इंडस्ट्रीतील आघाडीच्या अभिनेत्रींपैकी एक मानली जाते.

Web Title: Jennifer winget got married for the second time

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Published On: Jul 18, 2026 | 04:30 PM

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