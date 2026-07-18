Jennifer Winget दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात? व्हायरल व्हिडिओमुळे चर्चांना उधाण

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जेनिफर आणि तिचा कथित प्रियकर विल्यम इश्माएल यांनी १६ जुलै रोजी युनायटेड किंगडममध्ये अतिशय खासगी समारंभात विवाह केला. या समारंभाला केवळ कुटुंबीय आणि जवळचे मित्र उपस्थित होते, असे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, या वृत्ताला अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. विल्यम इश्माएल हा सिंगापूरस्थित व्यावसायिक असून त्याची वित्त क्षेत्रातील पार्श्वभूमी आहे. तो सध्या MHC Digital Group मध्ये डायरेक्टर-बिझनेस डेव्हलपमेंट अँड ट्रेडिंग म्हणून कार्यरत आहे. २०२२ पासून तो या कंपनीत कार्यरत असून यापूर्वी जवळपास दहा वर्षे UBS Investment Bank मध्ये काम केले आहे.
जेनिफर आणि विल्यम यांच्या नात्याबाबत गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चा सुरू होत्या. आता लग्नाच्या बातम्या आणि व्हायरल व्हिडिओमुळे या चर्चांना अधिक उधाण आले असले, तरी अधिकृत घोषणेची चाहत्यांना प्रतीक्षा आहे.
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जेनिफर विंगेट आणि बरंच काही…
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जेनिफर विंगेट ही भारतीय दूरदर्शन क्षेत्रातील लोकप्रिय अभिनेत्री आहे. तिचा जन्म ३० मे १९८५ रोजी मुंबई येथे झाला. तिने बालकलाकार म्हणून अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात केली आणि पुढे कसौटी जिंदगी की, दिल मिल गए, बेहद, बेपनाह आणि सरस्वतीचंद्र यांसारख्या गाजलेल्या मालिकांमुळे मोठी लोकप्रियता मिळवली. भावनिक आणि गुंतागुंतीच्या व्यक्तिरेखा प्रभावीपणे साकारण्याच्या तिच्या शैलीचे विशेष कौतुक केले जाते. अनेक दूरदर्शन पुरस्कारांची मानकरी असलेली जेनिफर भारतीय टीव्ही इंडस्ट्रीतील आघाडीच्या अभिनेत्रींपैकी एक मानली जाते.