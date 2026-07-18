शनिवार, 18 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Regional News Solapur Pandharpur Ashadhi Wari Food Safety On Wheels Mobile Lab Tukaram Mundhe Visit Updates

Tukaram Munde on Ashadhi Wari: वारीत ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ची एन्ट्री! संशयित अन्नाचा २४ तासांत निकाल

Updated On: Jul 18, 2026 | 04:16 PM IST
जाहिरात
सारांश

आषाढी वारीदरम्यान लाखो भाविकांच्या आरोग्याचा विचार करून अन्न व औषध प्रशासनाने व्यापक नियोजन केले आहे. सोलापूर जिल्ह्यासह सांगली, कोल्हापूर आणि पुणे येथील एकूण २० अन्न सुरक्षा अधिकारी वारीदरम्यान कार्यरत राहणार आहेत. यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील ९, तर इतर तीन जिल्ह्यांतील ११ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

Tukaram Munde on Ashadhi Wari: वारीत ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ची एन्ट्री! संशयित अन्नाचा २४ तासांत निकाल

Pandharpur Wari: वारीत 'फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स'ची एन्ट्री! संशयित अन्नाचा २४ तासांत निकाल

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Pandharpur news:  आषाढी एकादशीनिमित्त लाखो वारकरी पंढरपूरकडे येत असताना त्यांच्या ताटात शुद्ध, सुरक्षित आणि भेसळमुक्त अन्न पोहोचावे, यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने यंदा अत्याधुनिक पाऊल उचलले आहे. पालखी सोहळ्यासोबत ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ ही अत्याधुनिक मोबाईल प्रयोगशाळा तैनात करण्यात आली असून, संशयित अन्नपदार्थांची तपासणी करून अवघ्या एका दिवसात अधिकृत अहवाल उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे भेसळखोरांवर तात्काळ कारवाई करणे प्रशासनाला शक्य होणार आहे.

आषाढी वारीदरम्यान लाखो भाविकांच्या आरोग्याचा विचार करून अन्न व औषध प्रशासनाने व्यापक नियोजन केले आहे. सोलापूर जिल्ह्यासह सांगली, कोल्हापूर आणि पुणे येथील एकूण २० अन्न सुरक्षा अधिकारी वारीदरम्यान कार्यरत राहणार आहेत. यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील ९, तर इतर तीन जिल्ह्यांतील ११ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ या मोबाईल प्रयोगशाळेमुळे अन्नपदार्थांचे नमुने घटनास्थळीच तपासले जाणार आहेत. प्रयोगशाळेच्या दर्जाचा अहवाल अल्पावधीत उपलब्ध होत असल्याने भेसळ सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर तत्काळ कारवाईचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

Sonam Wangchuk यांच्या प्रकृतीबाबत पत्नीचा गंभीर आरोप; सफदरजंग रुग्णालयाकडून वैद्यकीय अहवाल देण्यास नकार

तक्रार करा; प्रशासन तत्काळ पोहोचणार

भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, दूषित पाणी किंवा निकृष्ट खाद्यपदार्थ आढळल्यास नागरिक आणि वारकऱ्यांनी तातडीने अन्न प्रशासनाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. यासाठी १८००-२२२-३६५ हा टोल-फ्री क्रमांक सुरू करण्यात आला आहे.पालखीसोबत असलेली ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ व्हॅन सोलापूर जिल्ह्यात दाखल होत आहे. त्यामुळे संशयित अन्नपदार्थांचे निदान तातडीने होईल. वारीसाठी २० अन्न सुरक्षा अधिकारी कार्यरत असून, नागरिकांनी कोणतीही तक्रार असल्यास टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा.
साहेबराव देसाई, सहाय्यक आयुक्त अन्न प्रशासन सोलापूर

वारीत आयुक्त तुकाराम मुंढे येणार?

अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या संभाव्य पंढरपूर दौऱ्याचीही चर्चा रंगू लागली आहे.पंढरपूर आणि आषाढी वारीशी विशेष भावनिक नाते आहे. सोलापूरचे जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी पंढरपूर यात्रेच्या नियोजनात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. वारकऱ्यांसाठी विकसित करण्यात आलेल्या ६५ एकर वारकरी क्षेत्राच्या विकासाला गती देत मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.याशिवाय चंद्रभागा नदी परिसरातील स्वच्छता, स्नानासाठी सुविधा, गर्दीचे प्रभावी नियोजन आणि वारकऱ्यांना सुरक्षित व सुलभ दर्शन व्यवस्था यासाठी त्यांनी प्रशासनाच्या माध्यमातून अनेक उपक्रम राबवले. त्यांच्या कार्यकाळात आषाढी वारीच्या व्यवस्थापनात शिस्त, नियोजन आणि पारदर्शकता यावर विशेष भर देण्यात आला होता.

आता अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त म्हणून ते पुन्हा आषाढी वारीत सहभागी होणार का, याकडे वारकरी आणि प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे. त्यांच्या संभाव्य दौऱ्याबाबत अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नसली, तरी त्याबाबत उत्सुकता वाढली असून प्रशासनातील हालचालींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

CJP Protest: सोनम वांगचुक यांच्यानंतर आता अभिजीत दीपके यांची अनिश्चितकालीन उपोषणाची घोषणा!

पालखीसोबत ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ मोबाईल प्रयोगशाळा

संशयित अन्नपदार्थांचा २४ तासांत अधिकृत अहवाल

भेसळ सिद्ध झाल्यास तात्काळ कारवाई

वारीसाठी २० अन्न सुरक्षा अधिकारी तैनात

तक्रारींसाठी टोल-फ्री क्रमांक : १८००-२२२-३६५

वारकऱ्यांना सुरक्षित व दर्जेदार अन्न देण्यावर प्रशासनाचा भर

 

Web Title: Regional news solapur pandharpur ashadhi wari food safety on wheels mobile lab tukaram mundhe visit updates

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 18, 2026 | 04:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ashadhi Wari 2026: रुक्मिणी मातेची मानाची पालखी का आहे विशेष? जाणून घ्या ४०० वर्षांची गौरवशाली परंपरा
1

Ashadhi Wari 2026: रुक्मिणी मातेची मानाची पालखी का आहे विशेष? जाणून घ्या ४०० वर्षांची गौरवशाली परंपरा

वारंवार गोष्टी विसरताय? सावध व्हा; मेंदू देतोय इशारा, अशी घ्या काळजी
2

वारंवार गोष्टी विसरताय? सावध व्हा; मेंदू देतोय इशारा, अशी घ्या काळजी

‘ज्ञानोबा माऊली’च्या गजरात चांदोबाच्या लिंबावर माऊलींचा अश्व धावला! आषाढी वारीतील पहिले उभे रिंगण उत्साहात संपन्न
3

‘ज्ञानोबा माऊली’च्या गजरात चांदोबाच्या लिंबावर माऊलींचा अश्व धावला! आषाढी वारीतील पहिले उभे रिंगण उत्साहात संपन्न

दररोजच्या ‘या’ चुका वाढवत आहेत ‘Bad Cholesterol’; हृदयासाठी ठरू शकतात धोकादायक
4

दररोजच्या ‘या’ चुका वाढवत आहेत ‘Bad Cholesterol’; हृदयासाठी ठरू शकतात धोकादायक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sonam Wangchuk यांना जबरदस्ती उचललं? सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल; पोलिसांच्या कारवाईवर तातडीच्या…

Sonam Wangchuk यांना जबरदस्ती उचललं? सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल; पोलिसांच्या कारवाईवर तातडीच्या…

Jul 18, 2026 | 04:25 PM
12 वर्षीय मुलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न, सतर्कतेमुळे चिमुरडी बचावली; भोरमधील संतापजनक प्रकार

12 वर्षीय मुलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न, सतर्कतेमुळे चिमुरडी बचावली; भोरमधील संतापजनक प्रकार

Jul 18, 2026 | 04:20 PM
Tukaram Munde on Ashadhi Wari: वारीत ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ची एन्ट्री! संशयित अन्नाचा २४ तासांत निकाल

Tukaram Munde on Ashadhi Wari: वारीत ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ची एन्ट्री! संशयित अन्नाचा २४ तासांत निकाल

Jul 18, 2026 | 04:16 PM
Medha Manjrekar : “कॅन्सरपेक्षा जास्त कठीण..” आजारांशी लढताना मेधा मांजरेकरांनी काय सहन केलं सगळं सांगितलं

Medha Manjrekar : “कॅन्सरपेक्षा जास्त कठीण..” आजारांशी लढताना मेधा मांजरेकरांनी काय सहन केलं सगळं सांगितलं

Jul 18, 2026 | 04:06 PM
PoK Protests : 27 जुलैच्या निवडणुकांपूर्वी पाकव्याप्त काश्मिरात लष्करी तांडव; UN ने पाकिस्तानला मागितला डझनभर मृत्यूंचा हिशोब

PoK Protests : 27 जुलैच्या निवडणुकांपूर्वी पाकव्याप्त काश्मिरात लष्करी तांडव; UN ने पाकिस्तानला मागितला डझनभर मृत्यूंचा हिशोब

Jul 18, 2026 | 04:04 PM
सोनम वांगचुक प्रकरणावर सुषमा अंधारे आक्रमक; ‘सरकार पुरस्कृत गुंड’ म्हणत भाजप आणि पोलिसांवर निशाणा

सोनम वांगचुक प्रकरणावर सुषमा अंधारे आक्रमक; ‘सरकार पुरस्कृत गुंड’ म्हणत भाजप आणि पोलिसांवर निशाणा

Jul 18, 2026 | 04:02 PM
Sonam Wangchuk यांच्या प्रकृतीबाबत पत्नीचा गंभीर आरोप; सफदरजंग रुग्णालयाकडून वैद्यकीय अहवाल देण्यास नकार

Sonam Wangchuk यांच्या प्रकृतीबाबत पत्नीचा गंभीर आरोप; सफदरजंग रुग्णालयाकडून वैद्यकीय अहवाल देण्यास नकार

Jul 18, 2026 | 03:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा