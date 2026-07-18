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Medha Manjrekar : “कॅन्सरपेक्षा उपचार जास्त कठीण..” आजारांशी लढताना मेधा मांजरेकरांनी काय सहन केलं सगळं सांगितलं

Updated On: Jul 18, 2026 | 04:06 PM IST
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सारांश

Medha Manjrekar : : एका मुलाखतीत मेधा मांजरेकर यांनी आपल्या आरोग्याविषयी मनमोकळेपणाने संवाद साधला. गेल्या अनेक महिन्यांपासून उपचार सुरू असल्याचे सांगताना त्यांनी या संपूर्ण प्रवासाकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहिल्याचे सांगितले

Medha Manjrekar Reaction On Cancer (फोटो सौजन्य-सोशलमीडिया)

Medha Manjrekar Reaction On Cancer (फोटो सौजन्य-सोशलमीडिया)

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विस्तार

अभिनेत्री मेधा मांजरेकर यांनी नुकत्याच केलेल्या एका सोशल मीडिया पोस्टने अनेक चाहत्यांना धक्का बसला. त्यांनी स्वतःला कॅन्सरचे निदान झाल्याची माहिती दिली आणि उपचारांचा महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाल्याचेही सांगितले. मात्र या पोस्टमागचा उद्देश सहानुभूती मिळवणे नसून, कठीण काळात साथ देणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचे आभार मानणे हा होता, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. (Medha Manjrekar Reaction On Cancer)

एका मुलाखतीत मेधा मांजरेकर यांनी आपल्या आरोग्याविषयी मनमोकळेपणाने संवाद साधला. गेल्या अनेक महिन्यांपासून उपचार सुरू असल्याचे सांगताना त्यांनी या संपूर्ण प्रवासाकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहिल्याचे सांगितले. कॅन्सरचे नाव ऐकून अनेकजण घाबरतात, पण स्वतःला हा आजार असल्याचे समजल्यानंतर त्यांनी शांतपणे पुढचा विचार केला. “आता जे शक्य आहे ते सर्वोत्तम करायचे,” हा विचार त्यांनी मनाशी पक्का केला.

मेधा मांजरेकरांनी आपल्या आजाराबद्दल सगळं सांगितलं..

मेधा यांच्या मते, वैद्यकीय क्षेत्रात झालेल्या प्रगतीमुळे आज कॅन्सरवरील उपचार पूर्वीपेक्षा अधिक प्रभावी झाले आहेत. उपचारांमध्ये काही त्रास होतोच, पण योग्य डॉक्टर, आधुनिक औषधे आणि वेळेवर उपचार मिळाले तर या आजारावर मात करता येते, असा त्यांचा विश्वास आहे. त्या म्हणाल्या की, सुरुवातीला काही तपासण्या करण्याची वेळ आली होती. मात्र त्याच काळात त्यांनी आधीच एक प्रवासाचे नियोजन केले होते. त्यांनी तो प्रवास पूर्ण केला आणि त्यानंतर सर्व वैद्यकीय चाचण्या करून घेतल्या. पुढील तपासण्यांनंतर आजाराचे निदान स्पष्ट झाले. त्यानंतर त्यांनी ही माहिती आपल्या पती महेश मांजरेकर यांना सांगितली.

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आजारावेळेस महेश मांजरेकरांनी दिलेली साथ..

महेश मांजरेकर यांनी यावेळी त्यांना मोठा मानसिक आधार दिला. स्वतःही गंभीर आजाराचा सामना करून बरे झाल्यामुळे त्यांनी पत्नीला धीर दिला. मेधा यांच्याही मनात याच विश्वासाने उपचार सुरू ठेवण्याची ताकद निर्माण झाली. त्यांच्या मते, कुटुंबातील सकारात्मक वातावरण हे कोणत्याही औषधाइतकेच महत्त्वाचे असते. मेधा यांनी आपल्या आजारामागील कारणाबद्दलही भाष्य केले. त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या कुटुंबात यापूर्वीही कॅन्सरची प्रकरणे झाली होती. त्यामुळे हा आजार आनुवंशिक कारणांमुळे झाल्याची शक्यता डॉक्टरांनी व्यक्त केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, आपल्या जीवनशैलीत फारशी निष्काळजीपणा नव्हता. साधा आहार, नियमित दिनक्रम आणि आरोग्याची काळजी घेऊनही काही गोष्टी आपल्या नियंत्रणाबाहेर असतात.

शारीरिक त्रास होत असला तरी प्रेम करणारी माणसंसोबत असतील तर..

या संपूर्ण प्रवासात त्यांना कुटुंबीय, मित्र आणि जवळच्या व्यक्तींचा मोठा आधार मिळाला. उपचारादरम्यान शारीरिक त्रास होत असला तरी प्रेम करणारी माणसंसोबत असतील तर प्रत्येक संकटाला सामोरे जाण्याची ताकद मिळते, असे त्यांनी सांगितले. कॅन्सरबाबत समाजात अजूनही भीतीचे वातावरण असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. त्यांच्या मते, या आजाराचे नाव ऐकताच अनेकजण मानसिकदृष्ट्या खचून जातात. पण योग्य वेळी निदान आणि उपचार सुरू झाले तर परिस्थिती बदलू शकते. त्यामुळे भीती न बाळगता डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आणि उपचारांवर विश्वास ठेवणे गरजेचे आहे.

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मेधा मांजरेकर यांनी शेवटी सर्वांना एक सकारात्मक संदेश दिला. जीवनात काही गोष्टी आपल्या हातात नसतात, पण त्यांना स्वीकारून धैर्याने पुढे जाणे हेच महत्त्वाचे असते. कठीण काळ कायम राहत नाही, पण त्यातून बाहेर पडण्याची जिद्द माणसाला अधिक मजबूत बनवते. त्यांचा हा सकारात्मक दृष्टिकोन अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.

Web Title: Medha manjrekar first reaction on cancer treatment social media post mahesh manjrekar

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Published On: Jul 18, 2026 | 04:06 PM

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