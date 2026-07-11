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Indrajaal Trailer : बरसणार अघोरी आभाळ… ‘इंद्रजाल’! जंगल नाही इंद्राचा जाळं; पावलापावला मृत्यूचे सावट, थरथरवणारा थरार

Updated On: Jul 11, 2026 | 08:43 PM IST
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सारांश

दिग्दर्शक जोगेश्वर ढोबळे यांच्या आगामी ‘इंद्रजाल’ चित्रपटाचा थरारक ट्रेलर प्रदर्शित झाला असून, सोशल मीडियावर त्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. घनदाट जंगल, गूढ जाळे आणि प्रत्येक पावलावर मृत्यूचा धोका अशा कथानकामुळे ट्रेलरने प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढवली आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • प्रेक्षकांकडून उत्सुकता व्यक्त केली जात आहे.
  • रहस्य, भीती आणि सस्पेन्स यांचा सुरेख मिलाफ ट्रेलरमध्ये जाणवतो.
  • रहस्य आणि थराराचा अनोखा संगम असलेला हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर काय कमाल करतो, याकडे आता सिनेप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.
मराठी चित्रपटसृष्टीत थरारपटांची क्रेझ वाढत असतानाच आता ‘इंद्रजाल’ या आगामी चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे. दिग्दर्शक जोगेश्वर ढोबळे यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेल्या या चित्रपटाच्या ट्रेलर लाँच सोहळ्याला कलाकार आणि चित्रपटाशी संबंधित टीम उपस्थित होती. ट्रेलर प्रदर्शित होताच सोशल मीडियावर त्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली असून, प्रेक्षकांकडून उत्सुकता व्यक्त केली जात आहे. (Jogeshwar Dhoble Directed Latest Movie Indrajaal Trailer Out )

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ट्रेलरमध्ये एका घनदाट जंगलात दडलेल्या गूढ जाळ्याची कथा उलगडताना दिसते. त्या रहस्यमय ठिकाणी अडकलेल्या व्यक्तींचा जीवघेणा प्रवास, अज्ञात शक्तींचा प्रभाव आणि प्रत्येक पावलावर असलेला मृत्यूचा धोका यामुळे चित्रपटात प्रेक्षकांना थरारक अनुभव मिळणार असल्याची झलक पाहायला मिळते. रहस्य, भीती आणि सस्पेन्स यांचा सुरेख मिलाफ ट्रेलरमध्ये जाणवतो.

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चित्रपटात अनेक नवोदित कलाकार झळकत असून, महेश निकम, शनाया त्रिपाठी, यशराज डांबळे आणि नामदेव मुरकुटे यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. ट्रेलरमध्ये ग्रामीण पार्श्वभूमी, मातीशी जोडलेली कथा आणि लोकविश्वासाचा स्पर्शही प्रकर्षाने जाणवतो, त्यामुळे हा चित्रपट केवळ भयपट न राहता वेगळा अनुभव देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. ‘इंद्रजाल’ हा चित्रपट २४ जुलै २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार असून, ट्रेलरनंतर प्रेक्षकांमध्ये चित्रपटाबाबतची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. रहस्य आणि थराराचा अनोखा संगम असलेला हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर काय कमाल करतो, याकडे आता सिनेप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Jogeshwar dhoble directed movie latestindrajaal trailer out

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Published On: Jul 11, 2026 | 08:43 PM

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