मेकमायट्रिपकडून ‘वनसर्कल’ ग्लोबल रिवॉर्ड्स प्रोग्रामची घोषणा; १३ हजारांहून अधिक हॉटेल्स आणि निवास प्रॉपर्टीजचा समावेश

ऑनलाइन ट्रॅव्हल बुकिंग क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी मेकमायट्रिपने भारतीय प्रवाशांसाठी ‘वनसर्कल’ (OneCircle) हा नवा ग्लोबल रिवॉर्ड्स प्रोग्राम सुरू केला आहे. जगभरातील हजारो हॉटेल्स आणि पर्यायी निवास सुविधांना एका रिवॉर्ड्स नेटवर्कमध्ये जोडणारा हा उपक्रम असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत प्रवाशांना प्रत्येक बुकिंगवर त्यांच्या निवासावरील खर्चाच्या किमान १० टक्के रक्कम रिवॉर्ड पॉइंट्सच्या स्वरूपात परत मिळणार असून, त्याचा वापर भविष्यातील मुक्कामासाठी करता येणार आहे.
लोकांचे पैसे बुडवले अन् स्वतः स्वित्झर्लंडच्या बर्फात हनीमून… हैदराबादच्या जोडप्याचा कारनामा ऐकून थक्क व्हाल!
कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, ३० जून २०२६ पर्यंत या नेटवर्कमध्ये जगभरातील १,००२ शहरांमधील १३,३७६ हून अधिक हॉटेल्स आणि पर्यायी निवास प्रॉपर्टीजचा समावेश करण्यात आला आहे. भारतातील ८६८ शहरांतील १२,३३० हून अधिक प्रॉपर्टीज या उपक्रमाशी जोडल्या गेल्या असून, उर्वरित ३९ देशांतील १३४ लोकप्रिय पर्यटनस्थळांवरील १,०४६ प्रॉपर्टीज नेटवर्कचा भाग आहेत. भारतीय पर्यटकांच्या प्रवासाच्या सवयी लक्षात घेऊन हा कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. देशांतर्गत पर्यटनाबरोबरच परदेशात प्रवास करणाऱ्या भारतीयांनाही एकाच रिवॉर्ड्स प्लॅटफॉर्मचा लाभ मिळावा, हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे भारतात मिळालेले रिवॉर्ड पॉइंट्स परदेशातील सहभागी हॉटेलमध्ये वापरणे शक्य होणार आहे.
वनसर्कलमध्ये लक्झरी हॉटेल्स, प्रीमियम प्रॉपर्टीज, बजेट हॉटेल्स, होमस्टे, व्हिला तसेच पर्यायी निवास सुविधांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रवाशांना त्यांच्या बजेटनुसार आणि गरजेनुसार विविध पर्याय निवडण्याची सुविधा उपलब्ध होईल. व्यवसायासाठी प्रवास करणारे, कौटुंबिक सहली करणारे, विकेंड ट्रिपची योजना आखणारे तसेच लांब मुक्काम करणारे अशा सर्व प्रकारच्या ग्राहकांसाठी हा कार्यक्रम उपयुक्त ठरेल, असा कंपनीचा दावा आहे. या योजनेतील सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे प्रत्येक बुकिंगवर मिळणारे रिवॉर्ड पॉइंट्स. निवासासाठी केलेल्या खर्चाच्या किमान १० टक्के मूल्याचे पॉइंट्स ग्राहकांच्या खात्यात जमा केले जातील. हे पॉइंट्स नेटवर्कमधील कोणत्याही सहभागी प्रॉपर्टीमध्ये पुढील बुकिंगवेळी वापरता येतील. त्यामुळे वारंवार प्रवास करणाऱ्या ग्राहकांना अधिक बचत होण्यास मदत होणार आहे.
मेकमायट्रिपने सांगितले की, या नेटवर्कमध्ये सहभागी होणाऱ्या प्रॉपर्टीजची निवड केवळ संख्येच्या आधारावर करण्यात आलेली नाही. ग्राहकांचे रेटिंग, कंपनीच्या सप्लाय टीमने केलेले प्रत्यक्ष मूल्यांकन आणि प्रॉपर्टी मालकांची या कार्यक्रमात सहभागी होण्याची तयारी अशा विविध निकषांच्या आधारे अंतिम निवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना दर्जेदार सेवा मिळेल, असा विश्वास कंपनीने व्यक्त केला आहे. वनसर्कल प्रोग्रामचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे टियर-२ आणि टियर-३ शहरांवर देण्यात आलेला भर. कंपनीच्या माहितीनुसार, या नेटवर्कमधील दर चार प्रॉपर्टीजपैकी तीन प्रॉपर्टीज या छोट्या शहरांमधील आहेत. त्यामुळे देशांतर्गत पर्यटनाला चालना मिळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. कमी प्रसिद्ध पर्यटनस्थळे, धार्मिक केंद्रे, समुद्रकिनारे, हिल स्टेशन आणि निसर्गरम्य भागांतील हॉटेल्सनाही या माध्यमातून अधिक ग्राहक मिळू शकतात.
प्रॉपर्टींच्या संख्येनुसार गुरुग्राम, बेंगळुरू आणि जयपूर ही शहरे सर्वाधिक प्रॉपर्टीजसह आघाडीवर आहेत. राज्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्र, राजस्थान आणि केरळ यांनी अग्रस्थान मिळवले आहे. या राज्यांमधील पर्यटनाला वर्षभर मोठी मागणी असल्यामुळे नेटवर्कमध्ये त्यांचा मोठा सहभाग असल्याचे कंपनीने नमूद केले आहे. मेकमायट्रिपचे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर आणि ग्रुप सीईओ राजेश मागोव यांनी या उपक्रमाबद्दल बोलताना सांगितले की, वनसर्कल हा केवळ रिवॉर्ड्स प्रोग्राम नसून प्रवासी आणि हॉटेल भागीदार यांच्यात दीर्घकालीन संबंध निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. प्रत्येक मुक्काम ग्राहकासाठी अधिक फायदेशीर व्हावा आणि प्रत्येक भागीदार प्रॉपर्टीला व्यवसाय वाढविण्याची संधी मिळावी, या संकल्पनेवर हा कार्यक्रम आधारित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यांच्या मते, देशांतर्गत असो किंवा आंतरराष्ट्रीय प्रवास, प्रत्येक मुक्कामातून ग्राहकांना अतिरिक्त मूल्य मिळाले पाहिजे. त्याचवेळी हॉटेल्सना नव्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याबरोबरच जुन्या ग्राहकांना पुन्हा आकर्षित करण्यासाठीही हा कार्यक्रम प्रभावी ठरू शकतो. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमाला सुरुवातीपासूनच ग्राहकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. वाढत्या डिजिटल बुकिंग संस्कृतीमध्ये ग्राहकांना अधिक मूल्य देणाऱ्या लॉयल्टी प्रोग्राम्सची मागणी वाढत असल्याचेही कंपनीने नमूद केले.
गुंतवणूकदारांची चांदी! तब्बल 100% प्रीमियमसह 3 नवे IPO बाजारात धडकणार; कोणत्या कंपनीचा किती आहे GMP?
भारतात ऑनलाइन ट्रॅव्हल बुकिंग क्षेत्रात स्पर्धा वाढत असताना ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी विविध कंपन्या लॉयल्टी प्रोग्राम्स, कॅशबॅक आणि रिवॉर्ड्स योजना राबवत आहेत. अशा परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर हॉटेल्सचे नेटवर्क आणि देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वापरता येणारे रिवॉर्ड पॉइंट्स या वैशिष्ट्यांमुळे वनसर्कल हा मेकमायट्रिपसाठी महत्त्वाचा उपक्रम ठरू शकतो. प्रवाशांना एका प्लॅटफॉर्मवर विविध प्रकारच्या निवास पर्यायांची सुविधा, रिवॉर्ड्सचा लाभ आणि भविष्यातील बुकिंगमध्ये बचत यांचा एकत्रित अनुभव देण्याचा कंपनीचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे आगामी काळात भारतीय प्रवाशांमध्ये या कार्यक्रमाला किती प्रतिसाद मिळतो, याकडे पर्यटन आणि ऑनलाइन ट्रॅव्हल उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.