Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

डोंबिवलीतील शासकीय रुग्णालयात डॉक्टर आणि नर्सवर झालेल्या मारहाणीच्या घटनेनंतर भाजपच्या शिष्टमंडळाने रुग्णालयाला भेट देत वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला. डॉक्टर आणि नर्सच्या सुरक्षेसाठी तसेच रुग्णालयातील सुविधा वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे भाजप नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांनी सांगितले.
डोंबिवलीतील शासकीय रुग्णालयात डॉक्टर आणि नर्सवर झालेल्या मारहाणीच्या घटनेनंतर भाजपच्या शिष्टमंडळाने रुग्णालयाला भेट देत वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला. डॉक्टर आणि नर्सच्या सुरक्षेसाठी तसेच रुग्णालयातील सुविधा वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे भाजप नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांनी सांगितले.