Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

अयोध्येतील राम मंदिराशी संबंधित कथित गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावर सांगलीत काँग्रेसने ‘रघुपती राघव राजाराम’ सत्याग्रह आंदोलन केले. यावेळी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी संबंधितांवर तातडीने व कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करत, कारवाई न झाल्यास अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला
अयोध्येतील राम मंदिराशी संबंधित कथित गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावर सांगलीत काँग्रेसने ‘रघुपती राघव राजाराम’ सत्याग्रह आंदोलन केले. यावेळी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी संबंधितांवर तातडीने व कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करत, कारवाई न झाल्यास अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला