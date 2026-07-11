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Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Updated On: Jul 11, 2026 | 03:56 PM IST
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सारांश

अयोध्येतील राम मंदिराशी संबंधित कथित गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावर सांगलीत काँग्रेसने ‘रघुपती राघव राजाराम’ सत्याग्रह आंदोलन केले. यावेळी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी संबंधितांवर तातडीने व कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करत, कारवाई न झाल्यास अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला

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अयोध्येतील राम मंदिराशी संबंधित कथित गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावर सांगलीत काँग्रेसने ‘रघुपती राघव राजाराम’ सत्याग्रह आंदोलन केले. यावेळी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी संबंधितांवर तातडीने व कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करत, कारवाई न झाल्यास अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला

Follow Us:
विस्तार

 

अयोध्येतील राम मंदिराशी संबंधित कथित गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावर सांगलीत काँग्रेसने ‘रघुपती राघव राजाराम’ सत्याग्रह आंदोलन केले. यावेळी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी संबंधितांवर तातडीने व कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करत, कारवाई न झाल्यास अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला

Web Title: Sangli congress takes an aggressive stance on the ram mandir issue launches satyagraha protest

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Published On: Jul 11, 2026 | 03:56 PM

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