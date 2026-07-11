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Moshi Building Collapse : मोशी दुर्घटनेत मृतांचा आकडा 8 वर; इमारतीतील बचावकार्य संपलं, एक जण कचऱ्याखाली बेपत्ता

Updated On: Jul 11, 2026 | 09:26 PM IST
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सारांश

मोशी येथील वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पातील भीषण दुर्घटनेत 8 जणांचा मृत्यू झाला आहे. इमारतीतील बचावकार्य पूर्ण झाले असले तरी बाहेरील कचऱ्याखाली अडकलेल्या एका व्यक्तीचा शोध सुरू असून निष्काळजीपणाच्या आरोपांनी प्रकरण अधिक गंभीर बनले आहे.

मोशी दुर्घटनेत मृतांचा आकडा 8 वर; इमारतीतील बचावकार्य संपलं, एक जण कचऱ्याखाली बेपत्ता

मोशी दुर्घटनेत मृतांचा आकडा 8 वर; इमारतीतील बचावकार्य संपलं, एक जण कचऱ्याखाली बेपत्ता

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विस्तार
  • मोशी वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्प दुर्घटनेत 8 जणांचा मृत्यू; एका व्यक्तीचा शोध अद्याप सुरू.
  • 23 पैकी 14 जणांना सुखरूप बाहेर काढण्यात यश; इमारतीतील रेस्क्यू ऑपरेशन पूर्ण.
  • दोन दिवस आधी भेगांची तक्रार दिल्याचा आरोप; जबाबदारांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
 

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या (PCMC) मोशी येथील वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पात मुसळधार पावसामुळे कचऱ्याचा प्रचंड ढिगारा घसरून प्रशासकीय इमारतीवर कोसळल्याने झालेल्या भीषण दुर्घटनेत 8 जणांचा मृत्यू झाला आहे. इमारतीतील बचावकार्य पूर्ण झाले असून बाहेरील कचऱ्याखाली अडकलेल्या एका व्यक्तीचा शोध अद्याप सुरू असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी दिली.

दुर्घटनेनंतर ढिगाऱ्याखाली 23 जण अडकले होते. त्यापैकी 14 जणांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले, तर 8 जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात बचाव पथकाला यश आले आहे.

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नेमकं काय घडलं?

8 जुलै 2026 रोजी दुपारी मुसळधार पावसामुळे मोशी येथील PCMC च्या कचरा डेपोतील ‘लेगसी वेस्ट’चा मोठा ढिगारा घसरून वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पाच्या तीन मजली प्रशासकीय इमारतीवर कोसळला. दुर्घटनेनंतर NDRF, अग्निशमन दल, पोलीस आणि इतर आपत्कालीन यंत्रणांनी युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू केले. सततचा पाऊस, अस्थिर इमारत आणि विषारी वायूमुळे बचावकार्यात मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या.

‘दोन दिवस आधी तक्रार केली होती’

दुर्घटनाग्रस्तांच्या नातेवाईकांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, घटनेच्या दोन दिवस आधी इमारतीला पडलेल्या भेगांचे फोटो संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवून तक्रार करण्यात आली होती. मात्र त्यावर कोणतीही प्रभावी कारवाई करण्यात आली नाही.

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नातेवाईकांनी कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याच्या उंचीबाबतच्या नियमांचे उल्लंघन झाले का, याची चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

Web Title: Moshi pcmc waste to energy building collapse 8 dead rescue update

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Published On: Jul 11, 2026 | 09:26 PM

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