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सुप्रसिद्ध अभिनेत्याने अल्पवयीन मुलीला केली मारहाण! ‘या’ मालिकांमध्ये झळकला होता चेहरा, आता तुरुंगाआड

Updated On: Jul 11, 2026 | 06:33 PM IST
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सारांश

हिंदी मालिकांमधील अभिनेता रोहित चंदेलला १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा छळ, पाठलाग आणि मारहाण केल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी अटक केली आहे. दहिसर येथे घडलेल्या या प्रकरणात अभिनेत्याविरुद्ध पॉक्सो (POCSO) आणि भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • या विकृतीची झोत मुंबईतही पोहचली आहे, ते ही थेट मनोरंजनसृष्टीत!
  • दरम्यान, त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
  • मुलीचा जवाबही नोंदवण्यात येणार आहे.
जगामध्ये विकृतीला मर्यादा राहिली नाहीये. अर्थातच, ज्या कृत्यांना मर्यादा नसते त्यालाच विकृती म्हंटलं जातं. कलियुगाची साक्ष देणारे अनेक प्रसंग दररोजच्या जीवनात ऐकायला मिळत आहेत, पाहायला मिळत आहेत तर काही दुर्भागी लोकं या गोष्टी अनुभवतही आहेत. सियाने आपल्या प्रियकरासाठी एका आईच्या निष्पाप जीवाला लोहगडावरून फेकून दिले. अशामध्ये आणखीन एक घटना समोर आली ज्यात 7 लेखांसाठी मुलीने आपल्या आईला बळीवर चढवले. या विकृतीची झोत मुंबईतही पोहचली आहे, ते ही थेट मनोरंजनसृष्टीत!

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विविध हिंदी मालिकांमध्ये झळकणारा रोहित चंदेल हा 29 वर्षीय चेहरा आता तुरुंगांआड आहे. एका अल्पवयीन मुलीचा छळ केल्यामुळे त्याला अटक करण्यात आली आहे. फक्त छळ नव्हे तर या 16 वर्षांच्या मुलीने त्यावर पाठलाग केल्याचा आणि मारहाण केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. सदर घटना मुंबईच्या दहिसर भागामध्ये घडली असून आरोपी अभिनेत्यावर pocso आणि भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रकरण नेमकं काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. 10 जुलै 2026 रोजी, अभिनेत्याला न्यायालयात आणण्यात आले होते. दरम्यान, त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

नक्की काय आहे मुद्दा?

तक्रार अशी आहे की 16 वर्षीय मुलगी आणि 29 वर्षीय तरुण अभिनेता रोहित चंदेल एकमेकांच्या परिचयाचे आहेत. दोघांमध्ये 5 जुलै रोजी वाद झाला. रोहितने तिला वारंवार कॉल केला पण मुलीने मात्र ते उचलले नाही. त्यामुळे तापलेल्या रोहितने इतर क्रमांकावरून कॉल करण्यास सुरुवात केली. वादावेळी, रोहितने मुलीला वाटेत अडवलं, ओरडला आणि तिचा पाठलागही केला. त्यामुळे मुलीने जवळील पोलीस स्थानकात जाऊन रोहितविरोधात तक्रार नोंदवली. पुढील प्रक्रियेत पोलीस अधिक माहितीसाठी CCTV Footage पाहणार आहेत तसेच मुलीचा जवाबही नोंदवण्यात येणार आहे.

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‘या’ मालिकांमध्ये झळकला होता अभिनेता!

अभिनेता रोहित चंदेल याने बहुतेक हिंदी मालिकांमध्ये मुख्य भूमिका साकारल्या आहेत. सैराब, यम है हम, पांड्या स्टोअर तसेच काशीबाई बाजीराव बल्लाळ या मालिकांमध्ये अभिनेता झळकला होता. परंतु, अल्पवयीन मुलीचा छळ केल्यामुळे अभिनेता सध्या वादात असून देशभरातून बदनामी होत आहे.

Web Title: Actor rohit chandel is in police custody

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Published On: Jul 11, 2026 | 05:36 PM

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