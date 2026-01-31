Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

परदेशी व्यक्तीबरोबर लग्न केलं अन् 36 मुलांची झाली आई…; आता ही अभिनेत्री इंडस्ट्रीपासून राहते लांब…, आहे तरी कोण?

ही बॉलिवूड अभिनेत्री 36 मुलांची आई असून ही ३१ जानेवारी रोजी तिचा ५१ वा वाढदिवस साजरा करत आहे. कोण आहे ही अभिनेत्री जाणून घेऊया

Updated On: Jan 31, 2026 | 06:46 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

लोकप्रिय बॉलीवूड अभिनेत्री प्रीती झिंटा तिच्या उत्कृष्ट अभिनय आणि सौंदर्याने प्रेक्षकांना मोहित करते. ती अनेकदा कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चेत असते. प्रीती झिंटा ३१ जानेवारी रोजी तिचा ५१ वा वाढदिवस साजरा करत आहे. तिचे चाहते आवडत्या अभिनेत्रीला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत आहेत. ही अभिनेत्री ३६ मुलांची आई आहे, त्यापैकी ३४ लग्नापूर्वीची आहेत.

२००९ मध्ये प्रीती झिंटाने तिचा ३४ वा वाढदिवस साजरा केला. या खास प्रसंगी तिने खूप खास काहीतरी केले. खरं तर, या वाढदिवशी प्रीती झिंटाने ३४ अनाथ मुलींना दत्तक घेतले.

जेव्हा प्रीती झिंटाने या मुलींना दत्तक घेतले तेव्हा तिने त्यांची संपूर्ण जबाबदारी घेण्याचे वचन दिले. ती त्यांना ऋषिकेशला भेटायलाही जाईल. लग्नाआधीच प्रीती झिंटाने हे उदात्त काम केले.

अशाप्रकारे प्रीती झिंटा लग्न न करता ३४ मुलींची आई बनली. त्यानंतर अभिनेत्रीने २०१६ मध्ये परदेशी जीन गुडइनफशी लग्न केले. २०२१ मध्ये या जोडप्याने जुळ्या मुलांचे स्वागत केले. यामुळे प्रीती झिंटाच्या एकूण मुलांची संख्या ३६ झाली आहे. जीन गुडइनफशी लग्न केल्यानंतर प्रीती झिंटा भारत सोडून गेली. प्रीती झिंटा तिच्या पती आणि दोन मुलांसह अमेरिकेत राहते. ती खास प्रसंगी भारताला भेट देते.

Salman Khan: ISPL सीझन 3 मध्ये सलमान खानच्या उपस्थितीने रंगत, चाहत्यांना ऑटोग्राफ देताना दिसला अभिनेता

अभिनेत्री प्रीती झिंटाने तिच्या कारकिर्दीत अनेक सुपरहिट चित्रपट दिले आहेत. दिल से या चित्रपटातून बॉलीवूडमध्ये एन्ट्री करत तिने चाहत्यांची मने जिंकली होती. यानंतर तिने कल हो ना हो, कभी अलविदा ना कहना, कोई मिल गया, सलाम नमस्ते यांसारखे अनेक चित्रपट गाजवले आहेत. प्रीती झिंटा केवळ तिच्या कामामुळेच नव्हे तर तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे देखील चर्चेत राहिली आहे. यंदा ती तिचा ५१ वा वाढदिवस साजरा करत आहे. भारतीय लष्कराचे अधिकारी दुर्गानंद झिंटा यांची सुपुत्री प्रीती झिंटाचे बालपण अत्यंत हालपेष्टांमध्ये गेले आहे. १३ वर्षांची असतानाचा तिने आपल्या वडिलांना कार अपघातात गमावले होते.

Birthday Special: ‘देवखेळ’ ते ‘डबल सीट’ अंकुश चौधरींच्या अभिनयातील बहुआयामीपण दाखवणाऱ्या 5 must-watch भूमिका

