कोट्यवधी फॉलोअर्स, तरीही अस्वस्थता; ‘ही’ लोकप्रिय अभिनेत्री सोशल मीडिया सोडण्याच्या तयारीत

आलिया भट्ट ही बॉलिवूडमधील सर्वात यशस्वी आणि प्रिय अभिनेत्रींपैकी एक आहे. तिने २०१२ मध्ये बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले आणि १३ वर्षांहून अधिक काळ इंडस्ट्रीमध्ये आहे, तिने अनेक यशस्वी चित्रपटांद्वारे तिच्या अभिनय कौशल्याची सिद्धता सिद्ध केली आहे. आलिया तिच्या व्यावसायिक आणि वैयक्तिक आयुष्यासाठी चर्चेत राहिली आहे. २०१२ मध्ये तिने रणबीर कपूरशी लग्न केले आणि त्याच वर्षी त्यांची लाडकी मुलगी राहा हिचे जगात स्वागत केले. आलियाने अलीकडेच खुलासा केला की आई होण्याने तिच्या आयुष्यात अनेक बदल घडले आहेत. तिने सोशल मीडियावर तिचे विचार देखील शेअर केले आणि सांगितले की ती यातून दूर जाऊ इच्छिते.
एक्सक्वायर इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत आलिया भट्टने सोशल मीडियाबद्दलचे तिचे विचार शेअर केले. आलियाच्या मते, तिला कधीकधी असे वाटते की तिने सोशल मीडियापासून दूर जावे आणि फक्त तिच्या कामावर लक्ष केंद्रित करावे. ती म्हणाली की, एक अभिनेत्री म्हणून तिला कधीकधी असे वाटते की तिने सोशल मीडियावर नव्हे तर फक्त अभिनयावर लक्ष केंद्रित करावे कारण अभिनय हा तिचा खरा व्यवसाय आहे.
आलिया म्हणते की ऑनलाइन सक्रिय राहण्याचा दबाव कधीकधी थकवणारा असू शकतो. ती म्हणते की तिला कधीकधी तिच्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून सर्वकाही डिलीट करावे आणि फक्त एक अभिनेत्री म्हणून जगावेसे वाटते. तिने पुढे म्हटले की जेव्हा तिचे वैयक्तिक आयुष्य उघड करण्याची वेळ येते तेव्हा तिला कठीण वाटते. “माझ्या वैयक्तिक आयुष्याचा विचार केला तर ते इतके वैयक्तिक झाले आहे की आता ते कठीण झाले आहे. माझा फोटो अल्बम राहाच्या फोटोंनी भरलेला आहे, पण जेव्हा माझ्या स्वतःच्या फोटोंचा विचार केला जातो तेव्हा मला ते काढण्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागते. आई बनल्याने माझ्यात खूप बदल झाला आहे.”
आलिया भट्टच्या आगामी चित्रपटांबद्दल बोलायचे झाले तर, ती संजय लीला भन्साळींच्या “लव्ह अँड वॉर” मध्ये दिसणार आहे, ज्यामध्ये रणबीर कपूर आणि विकी कौशल यांच्यासोबत काम करणार आहे. ती यशराज फिल्म्सच्या “अल्फा” मध्ये देखील दिसणार आहे, ज्यामध्ये शर्वरी वाघ आणि बॉबी देओल यांच्यासोबत काम करणार आहे. आलिया “डोंट बी शाय” हा आणखी एक चित्रपट तयार करत आहे, जो प्राइम व्हिडिओवर प्रदर्शित होणार आहे.
