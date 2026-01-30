Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • There Is No Discrimination Here Based On Caste Or Religion Rani Mukerji Speaks Out On A R Rahmans Statement

‘येथे कोणताही जाती, धर्मावरून भेदभाव नाही…’, A. R. Rahmanच्या वक्तव्यावर राणी मुखर्जी स्पष्टच बोलली

सध्या सोशल मीडियावर ए.आर. रहमान यांच्या विधानामुळे खळबळ उडाली आहे. त्यांच्या या वक्तव्यावर अभिनेत्री राणी मुखर्जीने प्रतिक्रिया दिली आहे.

Updated On: Jan 30, 2026 | 04:20 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

राणी मुखर्जीचा ‘मर्दानी ३’ हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगलाच धुमाकूळ घालत आहे.अभिनेत्रीने अलिकडेच ए.आर. रहमान यांच्या विधानावर टीका केली, ज्यात त्यांनी कामाच्या कमतरतेसाठी बॉलिवूडला दोष दिला होता.

ए.आर. रहमान यांच्या विधानामुळे खळबळ उडाली आहे. त्यांनी बॉलिवूडमध्ये काम नसल्याबद्दल चित्रपट उद्योगालाही जबाबदार धरले. ए.आर. रहमान म्हणतात की गेल्या आठ वर्षांपासून त्यांना काम मिळू शकलेले नाही कारण चित्रपट उद्योगातील सत्ता सर्जनशील नसलेल्यांच्या हातात केंद्रित झाली आहे. या विधानासाठी रहमान यांना बरीच टीका सहन करावी लागली आहे. दरम्यान, “मर्दानी ३” ची अभिनेत्री राणी मुखर्जीनेही तिचे मौन सोडले आहे. राणीने ए.आर. रहमान यांच्या विधानावर आक्षेप घेतला आहे.

डीडी न्यूजशी बोलताना, राणी मुखर्जीने रहमानच्या विधानावर प्रतिक्रिया दिली. अभिनेत्री म्हणाली, “बॉलीवूड हे सर्वात धर्मनिरपेक्ष ठिकाण आहे. मला त्यावर पूर्ण विश्वास आहे. येथे जाती किंवा धर्माच्या आधारावर कोणताही भेदभाव केला जात नाही. मी ३० वर्षांपासून इंडस्ट्रीमध्ये आहे आणि मला कधीही अशा गोष्टीचा सामना करावा लागला नाही. मला इंडस्ट्री आवडते आणि त्यामुळेच मी आज जी आहे ते बनली आहे.”

Mardaani 3 Review: राणी मुखर्जीच्या दहशतीने घाबरले लोक, ‘अम्मा’ च्या अभिनयाने वेधले लक्ष; प्रेक्षकांच्या समोर आल्या प्रतिक्रिया

राणी म्हणाली, “कठोर परिश्रम आणि प्रतिभा हे यशस्वी होण्याचे सर्वोत्तम मार्ग आहेत. मी हे माझ्या मनापासून बोलते. तुमचे काम खूप काही सांगते आणि त्यामुळेच तुमचे प्रेक्षक तुमच्याशी जोडले जातात. माझ्यासाठी, चित्रपट उद्योग हे सर्वात धर्मनिरपेक्ष आणि सर्वोत्तम ठिकाण आहे.”

Daldal X Review: भूमी पेडणेकरच्या थ्रिलर वेब सिरीजने वेधले लक्ष; प्रेक्षकांना विचारात पडणारा आहे कथेतील सस्पेन्स

जेव्हा राणीला चित्रपटसृष्टीत सुरू असलेल्या लॉबिंगबद्दल विचारण्यात आले तेव्हा तिने उत्तर दिले, “मी या सर्वांपासून दूर राहते. मी नेहमीच माझ्या चित्रपटांवर लक्ष केंद्रित करते. माझ्या आयुष्यातील या टप्प्यावर, माझी प्राथमिकता माझी मुलगी आणि कुटुंब आहे.” राणी मुखर्जीचा २०२६ चा सर्वात अपेक्षित चित्रपट, “मर्दानी ३”, चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. सोशल मीडियावर या चित्रपटाचे मोठ्या प्रमाणात कौतुक होत आहे. तो किती कमाई करतो हे पाहणे बाकी आहे.

Web Title: There is no discrimination here based on caste or religion rani mukerji speaks out on a r rahmans statement

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 30, 2026 | 04:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘मी माझं दुसरं बाळ गमावलं…’ Rani Mukerjiचा गर्भपातावर धक्कादायक खुलासा, सांगितली वेदनादायक कहाणी
1

‘मी माझं दुसरं बाळ गमावलं…’ Rani Mukerjiचा गर्भपातावर धक्कादायक खुलासा, सांगितली वेदनादायक कहाणी

हॉलीवूडला जमलं मग बॉलिवूडला का नाही? पर्यावरणाची गोष्ट सांगायला बॉलिवूड तयार आहे का?
2

हॉलीवूडला जमलं मग बॉलिवूडला का नाही? पर्यावरणाची गोष्ट सांगायला बॉलिवूड तयार आहे का?

”मी गरोदर आहे…”, दुसऱ्यांदा आई होणार Rubina Dilaik, व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली,…
3

”मी गरोदर आहे…”, दुसऱ्यांदा आई होणार Rubina Dilaik, व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली,…

Jennifer Winget पुन्हा संसार थाटणार? घटस्फोटानंतर 12 वर्षांनी अभिनेत्री पुन्हा ‘करण’च्या प्रेमात? लग्नाच्या चर्चांना उधाण
4

Jennifer Winget पुन्हा संसार थाटणार? घटस्फोटानंतर 12 वर्षांनी अभिनेत्री पुन्हा ‘करण’च्या प्रेमात? लग्नाच्या चर्चांना उधाण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘येथे कोणताही जाती, धर्मावरून भेदभाव नाही…’, A. R. Rahmanच्या वक्तव्यावर राणी मुखर्जी स्पष्टच बोलली

‘येथे कोणताही जाती, धर्मावरून भेदभाव नाही…’, A. R. Rahmanच्या वक्तव्यावर राणी मुखर्जी स्पष्टच बोलली

Jan 30, 2026 | 04:20 PM
उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

Jan 30, 2026 | 04:11 PM
Indian Politics: पश्चिम बंगालमध्ये ‘दीदीं’ची सत्ता जाणार? ‘या’ सर्व्हेने उडाली खळबळ, भाजपला फायदा…

Indian Politics: पश्चिम बंगालमध्ये ‘दीदीं’ची सत्ता जाणार? ‘या’ सर्व्हेने उडाली खळबळ, भाजपला फायदा…

Jan 30, 2026 | 04:08 PM
Dharashiv Zilla Parishad: धाराशिवमध्ये शेवटच्या क्षणी राजकीय उलथापालथ; उमेदवारी माघारीने बदलले निवडणुकीचे चित्र

Dharashiv Zilla Parishad: धाराशिवमध्ये शेवटच्या क्षणी राजकीय उलथापालथ; उमेदवारी माघारीने बदलले निवडणुकीचे चित्र

Jan 30, 2026 | 04:07 PM
परे, मरे, विद्यार्थी क्रीडा केंद्राला विजेतेपद! शेवटपर्यंत दिली झुंज

परे, मरे, विद्यार्थी क्रीडा केंद्राला विजेतेपद! शेवटपर्यंत दिली झुंज

Jan 30, 2026 | 04:04 PM
प्रजासत्ताक दिनानिमित्त क्लासिक लेजेंड्सच्या ‘नोमॅड्स’ राईडमध्ये देशभरातील २,००० हून अधिक रायडर्स सहभागी

प्रजासत्ताक दिनानिमित्त क्लासिक लेजेंड्सच्या ‘नोमॅड्स’ राईडमध्ये देशभरातील २,००० हून अधिक रायडर्स सहभागी

Jan 30, 2026 | 03:58 PM
Bangladesh Election: इतिहासात पहिल्यांदाच घडलं! जमात-ए-इस्लामीने हिंदू नेत्याला दिले निवडणुकीचे तिकीट; भारताची रणनीतीच गुपित

Bangladesh Election: इतिहासात पहिल्यांदाच घडलं! जमात-ए-इस्लामीने हिंदू नेत्याला दिले निवडणुकीचे तिकीट; भारताची रणनीतीच गुपित

Jan 30, 2026 | 03:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Jan 30, 2026 | 03:52 PM
Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Jan 30, 2026 | 03:46 PM
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM
Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Jan 29, 2026 | 07:50 PM
Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:33 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:21 PM
Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Jan 29, 2026 | 07:14 PM