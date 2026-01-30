‘येथे कोणताही जाती, धर्मावरून भेदभाव नाही…’, A. R. Rahmanच्या वक्तव्यावर राणी मुखर्जी स्पष्टच बोलली

राणी मुखर्जीचा ‘मर्दानी ३’ हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगलाच धुमाकूळ घालत आहे.अभिनेत्रीने अलिकडेच ए.आर. रहमान यांच्या विधानावर टीका केली, ज्यात त्यांनी कामाच्या कमतरतेसाठी बॉलिवूडला दोष दिला होता.
ए.आर. रहमान यांच्या विधानामुळे खळबळ उडाली आहे. त्यांनी बॉलिवूडमध्ये काम नसल्याबद्दल चित्रपट उद्योगालाही जबाबदार धरले. ए.आर. रहमान म्हणतात की गेल्या आठ वर्षांपासून त्यांना काम मिळू शकलेले नाही कारण चित्रपट उद्योगातील सत्ता सर्जनशील नसलेल्यांच्या हातात केंद्रित झाली आहे. या विधानासाठी रहमान यांना बरीच टीका सहन करावी लागली आहे. दरम्यान, “मर्दानी ३” ची अभिनेत्री राणी मुखर्जीनेही तिचे मौन सोडले आहे. राणीने ए.आर. रहमान यांच्या विधानावर आक्षेप घेतला आहे.
डीडी न्यूजशी बोलताना, राणी मुखर्जीने रहमानच्या विधानावर प्रतिक्रिया दिली. अभिनेत्री म्हणाली, “बॉलीवूड हे सर्वात धर्मनिरपेक्ष ठिकाण आहे. मला त्यावर पूर्ण विश्वास आहे. येथे जाती किंवा धर्माच्या आधारावर कोणताही भेदभाव केला जात नाही. मी ३० वर्षांपासून इंडस्ट्रीमध्ये आहे आणि मला कधीही अशा गोष्टीचा सामना करावा लागला नाही. मला इंडस्ट्री आवडते आणि त्यामुळेच मी आज जी आहे ते बनली आहे.”
Mardaani 3 Review: राणी मुखर्जीच्या दहशतीने घाबरले लोक, ‘अम्मा’ च्या अभिनयाने वेधले लक्ष; प्रेक्षकांच्या समोर आल्या प्रतिक्रिया
राणी म्हणाली, “कठोर परिश्रम आणि प्रतिभा हे यशस्वी होण्याचे सर्वोत्तम मार्ग आहेत. मी हे माझ्या मनापासून बोलते. तुमचे काम खूप काही सांगते आणि त्यामुळेच तुमचे प्रेक्षक तुमच्याशी जोडले जातात. माझ्यासाठी, चित्रपट उद्योग हे सर्वात धर्मनिरपेक्ष आणि सर्वोत्तम ठिकाण आहे.”
Daldal X Review: भूमी पेडणेकरच्या थ्रिलर वेब सिरीजने वेधले लक्ष; प्रेक्षकांना विचारात पडणारा आहे कथेतील सस्पेन्स
जेव्हा राणीला चित्रपटसृष्टीत सुरू असलेल्या लॉबिंगबद्दल विचारण्यात आले तेव्हा तिने उत्तर दिले, “मी या सर्वांपासून दूर राहते. मी नेहमीच माझ्या चित्रपटांवर लक्ष केंद्रित करते. माझ्या आयुष्यातील या टप्प्यावर, माझी प्राथमिकता माझी मुलगी आणि कुटुंब आहे.” राणी मुखर्जीचा २०२६ चा सर्वात अपेक्षित चित्रपट, “मर्दानी ३”, चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. सोशल मीडियावर या चित्रपटाचे मोठ्या प्रमाणात कौतुक होत आहे. तो किती कमाई करतो हे पाहणे बाकी आहे.