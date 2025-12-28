‘Pushpa 2 ’ प्रीमियर चेंगराचेंगरी प्रकरण: Allu Arjun विरोधात आरोपपत्र, वर्षभरानंतर 23 जणांवर गुन्हा दाखल

४ डिसेंबर २०२४ रोजी, अल्लू अर्जुनच्या “पुष्पा २: द रूल” या चित्रपटाच्या प्रीमियर दरम्यान हैदराबादमधील संध्या थिएटरमध्ये चेंगराचेंगरी झाली. या घटनेमुळे एका महिलेचा मृत्यू झाला आणि तिचा ८ वर्षांचा मुलगा गंभीर जखमी झाला. या घटनेमुळे वाद निर्माण झाला आणि तपास सुरू करण्यात आला. हैदराबाद पोलिसांनी आता त्यांचा तपास पूर्ण केला आहे. त्यांनी १०० पानांचे आरोपपत्र दाखल केले आहे, ज्यामध्ये अल्लू अर्जुनसह २४ जणांना आरोपी म्हणून घोषित केले आहे. आरोपींमध्ये अल्लू अर्जुनचे कर्मचारी आणि बाउन्सर तसेच संध्या थिएटरचे व्यवस्थापक आणि व्यवस्थापक यांचा समावेश आहे.
दैनिक भास्करमधील एका वृत्तानुसार, चिक्कडपल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रात अल्लू अर्जुनचे नाव ए-११ आहे, म्हणजेच तो आरोपी क्रमांक ११ आहे. त्याचे तीन व्यवस्थापक, आठ बाउन्सर आणि खाजगी सुरक्षा कर्मचारी देखील आहेत. पोलिसांनी थिएटर व्यवस्थापनाला मुख्य आरोपी म्हणून नाव दिले आहे. आरोपपत्रात भारतीय दंड संहिता च्या कलम १०५, ११८(१) आणि सार्वजनिक सुरक्षितता धोक्यात आणण्याचा एक आरोप समाविष्ट आहे. थिएटर मालकावर कलम ३०४-अ अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आला आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की ४ डिसेंबर २०२४ रोजी हैदराबादमधील आरटीसी एक्स रोडवरील संध्या थिएटरमध्ये “पुष्पा २” चा प्रीमियर झाला होता. अल्लू अर्जुनची एक झलक पाहण्यासाठी मोठी गर्दी जमली होती. अचानक चेंगराचेंगरी झाली, त्यात रेवती नावाच्या ३५ वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाला आणि तिचा ८ वर्षांचा मुलगा श्रीतेज गंभीर जखमी झाला. चेंगराचेंगरीच्या नवव्या दिवशी, १३ डिसेंबर रोजी अल्लू अर्जुनला अटक करण्यात आली होती, परंतु एका दिवसानंतर त्याला जामीन मंजूर करण्यात आला.
VIDEO | Telangana: A large crowd gathers at Sandhya Theatre in Hyderabad as Allu Arjun (@alluarjun) arrives for the premiere of his movie ‘Pushpa 2’. ‘Pushpa 2’, set to hit the screens Tomorrow, is directed by Sukumar and also features returning stars Mandanna and Fahadh Faasil.… pic.twitter.com/uDTAcM5o5E — Press Trust of India (@PTI_News) December 4, 2024
जामीन मंजूर झाल्यानंतर, ३१ डिसेंबर रोजी पोलिसांनी अल्लू अर्जुनची चेंगराचेंगरी प्रकरणासंदर्भात चौकशी केली. ही चौकशी तीन तासांहून अधिक काळ चालली. चौकशीदरम्यान अल्लू अर्जुनने पोलिसांना सांगितले की त्याला दुसऱ्या दिवशी महिलेच्या मृत्यूची माहिती मिळाली. त्यानंतर त्याने पत्रकार परिषद घेतली आणि सांगितले की तो चेंगराचेंगरीच्या ठिकाणी उपस्थित नव्हता आणि त्याचा या घटनेशी थेट संबंध नव्हता. त्याने असेही सांगितले की तो मृत महिलेच्या आणि तिच्या कुटुंबासोबत उभा आहे आणि सर्वतोपरी मदत करेल. नंतर, “पुष्पा २” टीमने चेंगराचेंगरीत मृत्युमुखी पडलेल्या महिलेच्या कुटुंबाला २ कोटीदान केले. अल्लू अर्जुनच्या वडिलांनी १ कोटीदान केले, तर “पुष्पा” आणि “पुष्पा २” च्या संचालकांनी आणि मैत्रेयी प्रॉडक्शन हाऊसने प्रत्येकी ५० लाख कुटुंबाला दिले.