Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Pushpa 2 Premiere Stampede Case Chargesheet Filed Against Allu Arjun Fir Registered Against 23 People After One Year

‘Pushpa 2 ’ प्रीमियर चेंगराचेंगरी प्रकरण: Allu Arjun विरोधात आरोपपत्र, वर्षभरानंतर 23 जणांवर गुन्हा दाखल

‘Pushpa 2 ’ प्रीमियर चेंगराचेंगरी प्रकरणात अभिनेता अल्लू अर्जुनला मोठा धक्का बसला आहे.या प्रकरणात अभिनेत्यासह 23 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Updated On: Dec 28, 2025 | 12:50 PM
(फोटो सौजन्य -इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य -इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

४ डिसेंबर २०२४ रोजी, अल्लू अर्जुनच्या “पुष्पा २: द रूल” या चित्रपटाच्या प्रीमियर दरम्यान हैदराबादमधील संध्या थिएटरमध्ये चेंगराचेंगरी झाली. या घटनेमुळे एका महिलेचा मृत्यू झाला आणि तिचा ८ वर्षांचा मुलगा गंभीर जखमी झाला. या घटनेमुळे वाद निर्माण झाला आणि तपास सुरू करण्यात आला. हैदराबाद पोलिसांनी आता त्यांचा तपास पूर्ण केला आहे. त्यांनी १०० पानांचे आरोपपत्र दाखल केले आहे, ज्यामध्ये अल्लू अर्जुनसह २४ जणांना आरोपी म्हणून घोषित केले आहे. आरोपींमध्ये अल्लू अर्जुनचे कर्मचारी आणि बाउन्सर तसेच संध्या थिएटरचे व्यवस्थापक आणि व्यवस्थापक यांचा समावेश आहे.

दैनिक भास्करमधील एका वृत्तानुसार, चिक्कडपल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रात अल्लू अर्जुनचे नाव ए-११ आहे, म्हणजेच तो आरोपी क्रमांक ११ आहे. त्याचे तीन व्यवस्थापक, आठ बाउन्सर आणि खाजगी सुरक्षा कर्मचारी देखील आहेत. पोलिसांनी थिएटर व्यवस्थापनाला मुख्य आरोपी म्हणून नाव दिले आहे. आरोपपत्रात भारतीय दंड संहिता च्या कलम १०५, ११८(१) आणि सार्वजनिक सुरक्षितता धोक्यात आणण्याचा एक आरोप समाविष्ट आहे. थिएटर मालकावर कलम ३०४-अ अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आला आहे.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की ४ डिसेंबर २०२४ रोजी हैदराबादमधील आरटीसी एक्स रोडवरील संध्या थिएटरमध्ये “पुष्पा २” चा प्रीमियर झाला होता. अल्लू अर्जुनची एक झलक पाहण्यासाठी मोठी गर्दी जमली होती. अचानक चेंगराचेंगरी झाली, त्यात रेवती नावाच्या ३५ वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाला आणि तिचा ८ वर्षांचा मुलगा श्रीतेज गंभीर जखमी झाला. चेंगराचेंगरीच्या नवव्या दिवशी, १३ डिसेंबर रोजी अल्लू अर्जुनला अटक करण्यात आली होती, परंतु एका दिवसानंतर त्याला जामीन मंजूर करण्यात आला.


जामीन मंजूर झाल्यानंतर, ३१ डिसेंबर रोजी पोलिसांनी अल्लू अर्जुनची चेंगराचेंगरी प्रकरणासंदर्भात चौकशी केली. ही चौकशी तीन तासांहून अधिक काळ चालली. चौकशीदरम्यान अल्लू अर्जुनने पोलिसांना सांगितले की त्याला दुसऱ्या दिवशी महिलेच्या मृत्यूची माहिती मिळाली. त्यानंतर त्याने पत्रकार परिषद घेतली आणि सांगितले की तो चेंगराचेंगरीच्या ठिकाणी उपस्थित नव्हता आणि त्याचा या घटनेशी थेट संबंध नव्हता. त्याने असेही सांगितले की तो मृत महिलेच्या आणि तिच्या कुटुंबासोबत उभा आहे आणि सर्वतोपरी मदत करेल. नंतर, “पुष्पा २” टीमने चेंगराचेंगरीत मृत्युमुखी पडलेल्या महिलेच्या कुटुंबाला २ कोटीदान केले. अल्लू अर्जुनच्या वडिलांनी १ कोटीदान केले, तर “पुष्पा” आणि “पुष्पा २” च्या संचालकांनी आणि मैत्रेयी प्रॉडक्शन हाऊसने प्रत्येकी ५० लाख कुटुंबाला दिले.

Web Title: Pushpa 2 premiere stampede case chargesheet filed against allu arjun fir registered against 23 people after one year

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 28, 2025 | 12:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

टोक्योत अल्लू अर्जुनची जादू! ‘पुष्पा 2’ प्रीमियरमध्ये जपानी भाषेत ऐकवला आयकॉनिक डायलॉग, चाहते चकित
1

टोक्योत अल्लू अर्जुनची जादू! ‘पुष्पा 2’ प्रीमियरमध्ये जपानी भाषेत ऐकवला आयकॉनिक डायलॉग, चाहते चकित

अल्लू अर्जुनच्या नव्या चित्रपटाची घोषणा; ‘या’ दिग्दर्शकासोबत पहिल्यांदाच करणार काम
2

अल्लू अर्जुनच्या नव्या चित्रपटाची घोषणा; ‘या’ दिग्दर्शकासोबत पहिल्यांदाच करणार काम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
India UAE Economic Deal: पाकची उडाली झोप! भारत-यूएई यांच्यात तब्बल २०० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार करार

India UAE Economic Deal: पाकची उडाली झोप! भारत-यूएई यांच्यात तब्बल २०० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार करार

Jan 20, 2026 | 04:05 PM
BMC Mayoral Suspense: आरक्षणाच्या अनिश्चिततेमुळे मुंबईच्या महापौर पदाचा सस्पेन्स कायम

BMC Mayoral Suspense: आरक्षणाच्या अनिश्चिततेमुळे मुंबईच्या महापौर पदाचा सस्पेन्स कायम

Jan 20, 2026 | 04:00 PM
”लग्न नको फक्त बेडवर एक पुरूष..” , तब्बूचे हे विधान खरं की खोटं? पुन्हा वक्तव्य चर्चेत

”लग्न नको फक्त बेडवर एक पुरूष..” , तब्बूचे हे विधान खरं की खोटं? पुन्हा वक्तव्य चर्चेत

Jan 20, 2026 | 03:54 PM
डिझाइन क्षेत्रात करिअरची संधी; ‘बॅचलर ऑफ डिझाइन’ कोर्सकडे विद्यार्थ्यांचा वाढता कल

डिझाइन क्षेत्रात करिअरची संधी; ‘बॅचलर ऑफ डिझाइन’ कोर्सकडे विद्यार्थ्यांचा वाढता कल

Jan 20, 2026 | 03:47 PM
किश्तवाडमध्ये दहशतवाद्यांना घेरलं! Jammu Kashmir मध्ये इंडियन आर्मीने थेट…

किश्तवाडमध्ये दहशतवाद्यांना घेरलं! Jammu Kashmir मध्ये इंडियन आर्मीने थेट…

Jan 20, 2026 | 03:41 PM
बांगड्यांचे ‘हे’ विविध प्रकार कोणत्याही साडी, ड्रेसवर दिसतील शोभून! मराठमोळ्यांनी दागिन्यांनी पडेल सौंदर्यात भर

बांगड्यांचे ‘हे’ विविध प्रकार कोणत्याही साडी, ड्रेसवर दिसतील शोभून! मराठमोळ्यांनी दागिन्यांनी पडेल सौंदर्यात भर

Jan 20, 2026 | 03:40 PM
MI VS DC : हरमन आणि जेमिमाह विजयाच्या शोधात! कोणच्या हाती लागणार सामना? वाचा Match Preview

MI VS DC : हरमन आणि जेमिमाह विजयाच्या शोधात! कोणच्या हाती लागणार सामना? वाचा Match Preview

Jan 20, 2026 | 03:37 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM