Rishabh Sawhney Birthday: ‘फायटर’मधील डेंजर्स खलनायकापासून ते ‘नागाबंधम’मधील मेगा व्हिलनपर्यंत, ऋषभ साहनीचा पडद्यावर दमदार अंदाज

काही कलाकार असे असतात की त्यांच्या एका दमदार अभिनयामुळेच संपूर्ण इंडस्ट्रीचे लक्ष त्यांच्याकडे वेधले जाते आणि ऋषभ साहनीसाठी ‘फायटर’ हा तसाच महत्त्वाचा टप्पा ठरला. ‘अझहर अख्तर’ या भूमिकेत त्यांनी भारतीय चित्रपटसृष्टीतील मोठ्या स्टार्ससोबत स्क्रीन शेअर करतानाही स्वतःची वेगळी छाप उमटवली. त्यांची प्रभावी स्क्रीन उपस्थिती, सशक्त अभिनयकौशल्य आणि महत्त्वाच्या दृश्यांमध्ये स्वतःला ठामपणे सादर करण्याच्या शैलीने प्रेक्षक आणि चित्रपट निर्मात्यांचे लक्ष वेधून घेतले. त्यांच्या या अभिनयातून ते भविष्यात आणखी मोठी मजल मारू शकतात, याचे स्पष्ट संकेत मिळाले.
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आता ३ जुलै रोजी पॅन-इंडिया स्तरावर प्रदर्शित होणाऱ्या ‘नागाबंधम’मधून ऋषभ आपल्या कारकिर्दीतील आणखी एका मोठ्या झेपेसाठी सज्ज झाले आहेत. या चित्रपटात ते अहमद शाह अब्दालीची भूमिका साकारताना दिसणार आहेत. ही अशी भूमिका आहे ज्यासाठी भव्य सादरीकरण, शारीरिक क्षमता आणि भावनिक खोलीची गरज असते. विशेष म्हणजे, अशा प्रकारच्या भूमिका एखाद्या कलाकाराच्या कारकिर्दीला नवी दिशा देऊ शकतात, जर त्या प्रभावीपणे साकारल्या गेल्या तर, ऋषभ यासाठी सज्ज असल्याचं आता पाहायला मिळतं आहे.
माध्यमांतील वृत्तांनुसार, युद्धदृश्ये अधिक वास्तववादी वाटावीत यासाठी ऋषभ यानी तब्बल एका वर्षाहून अधिक काळ तलवारबाजीचे प्रशिक्षण घेतले. त्यांच्या समर्पणाची आणि मेहनतीची ही साक्ष आहे, जी आजच्या काळात क्वचितच पाहायला मिळते.
त्यांची तयारी केवळ शारीरिक बदलांपुरती मर्यादित नव्हती. असेही सांगितले जाते की त्यांनी पश्तो भाषा शिकण्याबरोबरच अहमद शाह अब्दाली यांच्या इतिहासाचा आणि व्यक्तिमत्त्वाचा सखोल अभ्यास केला. त्यांचा उद्देश फक्त एका मोठ्या खलनायकाची भूमिका साकारणे नव्हता, तर त्या ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वाला खऱ्या अर्थाने समजून घेणे हा होता.
त्यांच्या मेहनतीचे आणखी एक मोठे उदाहरण चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान पाहायला मिळाले. वृत्तांनुसार, शूटिंगदरम्यान त्यांच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली होती. मात्र, त्यानंतरही त्यांनी चित्रपटाचे चित्रीकरण सुरूच ठेवले. यावरून या प्रकल्पाविषयीची त्यांची जिद्द आणि बांधिलकी स्पष्टपणे दिसून येते.
‘फायटर’मधील प्रभावी सुरुवातीपासून ते ‘नागाबंधम’मध्ये इतिहासातील सर्वात शक्तिशाली आणि चर्चित व्यक्तिमत्त्वांपैकी एक असलेल्या अहमद शाह अब्दालीची भूमिका साकारण्यापर्यंत, ऋषभ साहनी यांचा प्रवास एका अशा कलाकाराची कहाणी सांगतो जो कधीही सोपा मार्ग निवडण्यावर विश्वास ठेवत नाही. जर ‘फायटर’ने त्यांना एक उदयोन्मुख आणि प्रतिभावान अभिनेता म्हणून ओळख मिळवून दिली असेल, तर ‘नागाबंधम’ त्यांना येत्या काळातील सर्वात रोमांचक आणि चर्चेत राहणाऱ्या कलाकारांच्या यादीत स्थान मिळवून देऊ शकतो.
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