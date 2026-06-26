Sanju Rathodचं ‘गुलाबी साडी’ आता नव्या अंदाजात; ‘गुलाबी रंग’ गाण्याचा टीझर रिलीज, रितेशसोबत थिरकली ‘ही’ अभिनेत्री

टीझरमध्ये अभिनेत्री अंजली गुलाबी रंगाच्या आकर्षक साडीत तर अभिनेता रितेश देशमुख पांढऱ्या रंगाच्या पारंपरिक आउटफिटमध्ये दिसत आहे. दोघांची ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री आणि दमदार डान्स मूव्ह्ज चाहत्यांचं लक्ष वेधून घेत आहेत.
विशेष म्हणजे, या गाण्यात संजू राठोड स्वतःही झळकणार आहे. ‘गुलाबी साडी’च्या प्रचंड यशानंतर तयार करण्यात आलेलं ‘गुलाबी रंग’ हे गाणं आगामी ‘धमाल ४’ चित्रपटात पाहायला मिळणार आहे.
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टीझर प्रदर्शित होताच सोशल मीडियावर त्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. ‘गुलाबी साडी’प्रमाणेच ‘गुलाबी रंग’ हे गाणंदेखील प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आता संपूर्ण गाणं कधी प्रदर्शित होणार, याकडे चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे.
संजू राठोडचं ‘गुलाबी साडी’ हे गाणं २०२४ मध्ये प्रचंड गाजलं होतं. या गाण्याने सोशल मीडियावर अक्षरशः धुमाकूळ घातला होता. आजही तरुणाईमध्ये या गाण्याची लोकप्रियता कायम असून, इंस्टाग्राम आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लाखो रील्स या गाण्यावर तयार करण्यात आल्या आहेत. केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देश-विदेशातही ‘गुलाबी साडी’या गाण्याने लोकांना वेड लावलं होते.