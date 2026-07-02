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Shraddha Kapoor Fees for Eetha: विठाबाई नारायणगावकरांच्या भूमिकेसाठी श्रद्धाने घेतलं तब्बल ‘इतकं’ मानधन, रक्कम ऐकून व्हाल थक्क

Updated On: Jul 02, 2026 | 01:03 PM IST
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सारांश

Shraddha Kapoor Fees for Eetha: 'ईठा' चित्रपटात विठाबाई नारायणगावकरांची भूमिका साकारणाऱ्या श्रद्धा कपूरने तब्बल इतके कोटी रुपये मानधन घेतल्याची चर्चा आहे. जाणून घ्या संपूर्ण माहिती.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

Shraddha Kapoor Fees for Eetha: २०२६ मधील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या चित्रपटांपैकी एक असलेला ‘ईठा’ पुढील महिन्यात प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. महाराष्ट्राच्या लावणीसम्राज्ञी विठाबाई नारायणगावकर यांच्या जीवनावर आधारित या बायोपिकमध्ये अभिनेत्री श्रद्धा कपूर मुख्य भूमिका साकारत असून, तिच्या मानधनाची सध्या जोरदार चर्चा रंगली आहे.

‘ईठा’ चित्रपटासाठी तब्बल इतके कोटी
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, श्रद्धा कपूरने ‘ईठा’ चित्रपटासाठी तब्बल १५ कोटी रुपये मानधन घेतल्याचे सांगितले जात आहे. यापूर्वी तिने ‘स्त्री २’साठी सुमारे ५ कोटी रुपये, तर ‘तू झूठी मैं मक्कार’साठी ७ कोटी रुपये मानधन घेतल्याची चर्चा होती. त्यामुळे ‘ईठा’साठी तिच्या मानधनात मोठी वाढ झाल्याचे मानले जात आहे.

चित्रपटाचे निर्माते दिनेश विजन यांना श्रद्धा कपूरच्या या भूमिकेवर मोठा विश्वास असून, हा चित्रपट तिच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, असे मानले जात आहे. त्यामुळे हे मानधन योग्य असल्याचेही बोलले जात आहे.

लक्ष्मण उतेकर दिग्दर्शित ‘ईठा’ हा चित्रपट २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. श्रद्धा कपूरसोबत रणदीप हुडा आणि मोहम्मद झीशान अय्युब यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत.

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दरम्यान, चित्रपटाच्या शीर्षकावरून वादही निर्माण झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या चित्रपट आणि सांस्कृतिक विभागाने ‘ईठा’ या नावाला आक्षेप घेत, चित्रपटाचे नाव ‘विठा’ किंवा ‘विठाबाई’ ठेवण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, सध्याचे शीर्षक विठाबाई नारायणगावकर यांच्या वारशाला न्याय देणारे नाही.

या मागणीला विठाबाई नारायणगावकर यांचे पुत्र कैलाश नारायणगावकर, राजेश नारायणगावकर आणि नातू मोहित नारायणगावकर यांनीही पाठिंबा दिला आहे.

चित्रपटातील अभिनेता अनंत व्ही. जोशी यांनी या वादावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, भविष्यातील कायदेशीर गुंतागुंत टाळण्यासाठी थेट नाव वापरण्यात आले नाही. मात्र, कुटुंबाची हरकत नसती तर मूळ नाव वापरल्याने चित्रपट अधिक वास्तववादी वाटला असता, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

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Web Title: Shraddha kapoor who plays the role of vithabai narayangaonkar in the film eetha has reportedly charged a hefty fee of 15 crore for the project

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Published On: Jul 02, 2026 | 01:03 PM

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