‘मला तुझं शरीर बघायचं आहे’, फोटोग्राफरने केली आक्षेपार्ह मागणी; अभिनेत्रीने स्वत:च केला धक्कादायक खुलासा, म्हणाली…

दक्षिणेतील अभिनेत्री ऐश्वर्या राजेश तिच्या दमदार अभिनयासाठी आणि पडद्यावर दमदार उपस्थितीसाठी ओळखली जाते. इंडस्ट्रीमध्ये स्वतःचे नाव कमवणे सोपे नव्हते. तिच्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीला, अभिनेत्रीला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला, ज्यामध्ये अनेक वेळा छळाचा सामना करावा लागला. अभिनेत्री ऐश्वर्या राजेशने तिच्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळातील एक धक्कादायक घटना शेअर केली आहे.
ऐश्वर्या राजेशने तिच्या चाहत्यांना इंडस्ट्रीतील अनेक महत्त्वाच्या अभिनेत्रींना भेडसावणाऱ्या काळ्या सत्यांबद्दल सांगितले आहे. निखिल विजयेंद्र सिम्हा यांच्या पॉडकास्टमध्ये, ऐश्वर्या राजेशने एका फोटोग्राफबद्दल धक्कादायक खुलासा केला. ऐश्वर्या म्हणाली की ती त्यावेळी इंडस्ट्रीमध्ये ती खूप तरुण होती आणि नवीन होती. तिने तिच्या भावाला शूटवर सोबत नेले होते, पण तिथे जे घडले ते तिला पूर्णपणे हादरवून टाकणारे होते.
ऐश्वर्या म्हणाली, “मी खूप लहान होते. मी माझ्या भावासोबत गेली होती. फोटोग्राफरने माझ्या भावाला बाहेर बसण्यास सांगितले आणि नंतर मला आत बोलावले. त्याने मला घालायला अंडरवेअर दिले आणि म्हणाला, ‘मला तुझे शरीर पहायचे आहे.’
Salman Khan: ISPL सीझन 3 मध्ये सलमान खानच्या उपस्थितीने रंगत, चाहत्यांना ऑटोग्राफ देताना दिसला अभिनेता
त्या भयानक दृश्याची आठवण करून देत, अभिनेत्री पुढे म्हणाली, “त्या वयात मला इंडस्ट्रीबद्दल फारसे काही समजले नव्हते. आयुष्य असेच चालते. मी जवळजवळ सहमत झाले, पण पूर्णपणे नाही. मला अचानक काहीतरी चूक झाल्याचे जाणवले.”
ऐश्वर्याने स्पष्ट केले की तिने नंतर फोटोग्राफरला सांगितले की तिला तिच्या भावाची परवानगी हवी आहे आणि त्यामुळे ती बाहेर पडू शकली. अभिनेत्री म्हणाली की तिने तिच्या भावाला याबद्दल कधीही सांगितले नाही, परंतु तिला जाणीव झाली की इतर किती मुली यातून जात असतील.
Birthday Special: ‘देवखेळ’ ते ‘डबल सीट’ अंकुश चौधरींच्या अभिनयातील बहुआयामीपण दाखवणाऱ्या 5 must-watch भूमिका