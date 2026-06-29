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एनटीआर-त्रिविक्रम श्रीनिवास पुन्हा एकत्र; भव्य पौराणिक सिनेमॅटिक स्पेक्टॅकलची अधिकृत घोषणा

Updated On: Jun 29, 2026 | 05:36 PM IST
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सारांश

'अरविंदा समेथा वीरा राघव'नंतर एनटीआर आणि त्रिविक्रम श्रीनिवास पुन्हा एकत्र आले आहेत. भव्य पौराणिक सिनेमॅटिक स्पेक्टॅकलची अधिकृत घोषणा करण्यात आली असून, अनिरुद्ध रविचंदर संगीत देणार आहेत.

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

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विस्तार

दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेता-दिग्दर्शक जोड्यांपैकी एक असलेले मॅन ऑफ मासेस एनटीआर आणि त्रिविक्रम श्रीनिवास पुन्हा एकदा एकत्र येत आहेत. अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर आणि चाहत्यांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चांनंतर अखेर त्यांच्या नव्या चित्रपटाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. ‘अरविंदा समेथा वीरा राघव’ या सुपरहिट चित्रपटानंतर ही जोडी पुन्हा एकदा भव्य सिनेमॅटिक प्रवासासाठी सज्ज झाली आहे.

एनटीआर यांनी त्यांच्या X (पूर्वीचे ट्विटर) अकाउंटवरून या चित्रपटाची घोषणा केली. पोस्टरमध्ये त्रिशूळ आणि भाला डीएनएच्या प्रतीकाशी एकरूप होताना दिसत असून, त्यावर “One Spear, One Purpose… One Divine Reckoning” ही प्रभावी टॅगलाइन पाहायला मिळते. या एका पोस्टरनेच चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला पोहोचवली आहे.

निर्मात्यांच्या माहितीनुसार, हा चित्रपट भव्य पौराणिक सिनेमॅटिक स्पेक्टॅकल असणार असून, भारतीय पौराणिक कथांपासून प्रेरित कथानकावर आधारित असेल. दैवी संकल्पना, भावनिक संघर्ष, दमदार अॅक्शन आणि नेत्रदीपक व्हिज्युअल्स यांचा संगम या चित्रपटात पाहायला मिळणार आहे.

या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी उत्कृष्ट तांत्रिक टीमही एकत्र आली आहे. लोकप्रिय संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर चित्रपटाला संगीत देणार असून, त्यांच्या संगीतामुळे चित्रपटाचा भव्यपणा आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे.

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चित्रपटाची निर्मिती एस. राधाकृष्ण (चायना बाबू) यांच्या हारिका अँड हासिनी क्रिएशन्स या बॅनरखाली, नंदमुरी कल्याण राम यांच्या NTR Artsच्या सहकार्याने केली जात आहे. त्रिविक्रम श्रीनिवास यांनी चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन केले असून, या दोन मोठ्या निर्मिती संस्थांच्या पाठबळामुळे हा चित्रपट भारतीय सिनेमातील सर्वात भव्य प्रकल्पांपैकी एक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

एनटीआर आणि त्रिविक्रम श्रीनिवास यांच्या पुनर्मिलनामुळे चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्साह असून, या चित्रपटाकडून मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत.

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Web Title: Ntr and trivikram srinivas reunite for a grand mythological cinematic spectacle official announcement out

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Published On: Jun 29, 2026 | 05:36 PM

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