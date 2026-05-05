Peddi Movie : Countdown सुरु! उरले फक्त 30 दिवस; राम चरणचा दमदार पोस्टर रिलीज! चाहत्यांमध्ये वाढली उत्सुकता

Peddi या बहुप्रतीक्षित चित्रपटाचा ३० दिवसांचा काउंटडाउन सुरू झाला असून उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. दिग्दर्शक Buchi Babu Sana यांच्या या सिनेमात Ram Charan आणि Janhvi Kapoor मुख्य भूमिकेत आहेत.

Updated On: May 05, 2026 | 04:41 PM
  • Ram Charan आणि Janhvi Kapoor मुख्य भूमिकेत
  • चित्रपटातील पहिले गाणे Chikiri Chikiri, ज्याला A. R. Rahman यांचा खास टच
  • Rai Rai Ra Ra देखील प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरले
फक्त ३० दिवसांचा काउंटडाउन सुरू झाला असून Peddi या बहुप्रतीक्षित चित्रपटाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. दिग्दर्शक Buchi Babu Sana यांच्या या सिनेमात Ram Charan आणि Janhvi Kapoor मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत. ४ जून २०२६ रोजी होणाऱ्या वर्ल्डवाइड रिलीजसाठी निर्मात्यांनी नुकतेच राम चरणचा दमदार पोस्टर रिलीज करत चाहत्यांची उत्सुकता आणखी वाढवली आहे.

नवीन पोस्टरमध्ये राम चरण रिलॅक्स पण इंटेन्स अवतारात दिसत आहेत. रात्रीच्या वातावरणात झाडांमध्ये पडलेले, हातात स्मोक, नाकात नथ आणि चेहऱ्यावर हलकी स्मितरेषा—या लूकमुळे चित्रपटाचा वेगळा आणि आकर्षक मूड समोर येतो. पोस्टरसोबत “त्यांची कथा ३० दिवसांत सुरू होईल” असा कॅप्शन देत #GetReadyForPeddi असा संदेश देण्यात आला आहे.

संगीताच्या बाबतीतही Peddi चर्चेत आहे. चित्रपटातील पहिले गाणे Chikiri Chikiri, ज्याला A. R. Rahman यांचा खास टच आहे, ते रिलीज होताच प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरले. या गाण्याने सर्व प्लॅटफॉर्म्सवर २०० मिलियन व्ह्यूजचा टप्पा पार केला आहे, जे चित्रपटासाठी मोठे यश मानले जाते. यानंतर आलेले दुसरे गाणे Rai Rai Ra Ra देखील प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरले आहे. दमदार बीट्स आणि भन्नाट कोरिओग्राफीमुळे या गाण्याने यूट्यूबवर ६५ मिलियन व्ह्यूज ओलांडले आहेत. या दोन्ही गाण्यांमुळे चित्रपटाची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे.

या चित्रपटात Shiva Rajkumar, Divyendu Sharma आणि Jagapathi Babu यांच्यासारखे दमदार कलाकारही महत्त्वाच्या भूमिकेत आहेत. Vriddhi Cinemas आणि Mythri Movie Makers यांच्या सहकार्याने हा चित्रपट तयार करण्यात आला आहे. एकूणच, पोस्टर्स, गाणी आणि स्टारकास्ट यामुळे Peddi हा २०२६ मधील सर्वात चर्चेत असलेला चित्रपट ठरत आहे. ४ जूनला हा सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर काय कमाल करतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Published On: May 05, 2026 | 04:38 PM

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

