Satej Patil On Gokul : ‘गोकुळ’वरून महायुतीवर निशाणा; लोकशाहीत मतदानाचा अधिकार महत्त्वाचा

कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळ दूध संघावर प्रशासक नियुक्त झाल्यानंतर 90 दिवसात निवडणूक घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिलेतं. त्यामुळे गोकुळ दूध संघाशी संलग्न असणाऱ्या अवसायनातील सुनावणी पूर्ण झालेल्या दूध संस्थांचा निकाल तात्काळ द्यावा..आणि अवसायनातील उर्वरित दूध संस्थांची सुनावणी प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करुन सर्वसामान्य दूध उत्पादकांना न्याय द्यावा अशी मागणी काँग्रेस विधानपरिषद गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी केलीये..त्यासाठी आज आमदार सतेज पाटील यांनी दुग्ध विभागाचे सहाय्यक निबंधक कृष्णा ठाकरे यांची भेट घेवून चर्चा केलीये..गोकुळशी संलग्न दूध संस्थाच्यामुळे ग्रामीण भागाचे अर्थकारण अवलंबून आहे.
कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळ दूध संघावर प्रशासक नियुक्त झाल्यानंतर 90 दिवसात निवडणूक घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिलेतं. त्यामुळे गोकुळ दूध संघाशी संलग्न असणाऱ्या अवसायनातील सुनावणी पूर्ण झालेल्या दूध संस्थांचा निकाल तात्काळ द्यावा..आणि अवसायनातील उर्वरित दूध संस्थांची सुनावणी प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करुन सर्वसामान्य दूध उत्पादकांना न्याय द्यावा अशी मागणी काँग्रेस विधानपरिषद गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी केलीये..त्यासाठी आज आमदार सतेज पाटील यांनी दुग्ध विभागाचे सहाय्यक निबंधक कृष्णा ठाकरे यांची भेट घेवून चर्चा केलीये..गोकुळशी संलग्न दूध संस्थाच्यामुळे ग्रामीण भागाचे अर्थकारण अवलंबून आहे.