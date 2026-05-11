Ratnagiri News : उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखालील शेतकरी बागायतदार प्रशासनाच्या बैठकीत निर्णय

नाणार बॉक्साईट उत्खनन प्रकल्पासंदर्भातील प्रस्तावित जनसुनावणी अखेर रद्द करण्यात आली आहे. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकरी, बागायतदार आणि प्रशासन यांच्यात झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. स्थानिक नागरिक आणि शेतकऱ्यांकडून प्रकल्पाला तीव्र विरोध होत असताना प्रशासनाने जनभावनांचा विचार करून ही भूमिका घेतल्याचे सांगितले जात आहे. या निर्णयामुळे परिसरातील शेतकरी आणि बागायतदारांमध्ये समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
