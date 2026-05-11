PBKS Vs DC Live: प्रियांशने रडवले तर Shreyas Iyer ने धू-धू धुतले, दिल्लीला 211 रन्सचे टार्गेट

पंजाब किंग्जची धमाकेदार सुरुवात
प्रियांश आर्य आणि प्रभसिमरनची जबरदस्त भागीदारी
दिल्ली कॅपिटल्सचा प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय
Tata IPL 2026 PBKS Vs DC Live Updates: धर्मशाळा क्रिकेट स्टेडियमवर आज आयपीएलचा 55 वा सामना सुरू आहे. दिल्ली कपिटल्स अन् पंजाब किंग्ज आमनेसामने आले आहेत. दिल्लीचा कर्णधार (DC Vs PBKS) अक्षर पटेलने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. तो निर्णय पंजाबच्या सलामीच्या जोडीने चुकीचा ठरवला. प्रियांश आर्य आणि प्रभसिमरनने तडाखेबंद खेळी केली. अखेर या सामन्यात पंजाबने प्रथम फलंदाजी करून दिल्लीच्या संघाला रन्सचे टार्गेट दिले आहे.
पंजाब किंग्जची फलंदाजी
पंजाब किंग्जने प्रथम फलंदाजी करताना संघाकडून प्रभसिमरन सिंग आणि प्रियांश आर्या मैदानात उतरली. दिल्लीच्या गोलंदाजांची धुलाई या दोन्ही फलंदाजांनी करण्यास सुरुवात केली. या दोन्ही फलंदाजांनी तडाखेबंद खेळी केली. प्रियांश आर्याने शानदार अर्धशतक झळकावले. त्याला प्रभसिमरन सिंगने चांगली सुरुवात केली.
प्रियांश आर्य 56 रन्सची खेळी करून आउट झाला. तर प्रभसिमरन सिंग केवळ 18 रन्स करून आउट झाला. त्यानंतर खेळण्यासाठी कर्णधार श्रेयस अय्यर आणि कूपर कॉनली आले. त्यांनी पंजाबच्या धावसंख्येला आकार दिला. कर्णधार श्रेयस अय्यरने महत्वाची अशी अर्धशतकी खेळी केली. तर कूपर कॉनली 38 रन्स करून आउट झाला. मार्कस स्टॉयनीस 1 रन करून आउट झाला. तर शशांक सिंग शून्यावर आउट झाला.
दिल्ली कॅपिटल्सची गोलंदाजी
दिल्ली कॅपिटल्सच्या गोलंदाजांना पॉवर प्ले मध्ये पंजाब किंग्जविरुद्ध एकही विकेट मिळवता आली नाही. त्यानंतर मात्र अखेर दिल्लीला माधव तिवारीने प्रियांश आर्य आउट करून पहिली विकेट प्राप्त करून दिली. तर पाठोपाठ मुकेश कुमारने प्रभसिमरन सिंगला आउट केले. माधव तिवारीने कर्णधार कॉपर कॉनलीला आउट केले. मिशेल स्टार्कने शशांक सिंग आणि स्टॉयनीसची विकेट घेतली.
श्रेयस अय्यर (कर्णधार), प्रियांश आर्य, हरनूर सिंग, प्रभसिमरन सिंग, मिचेल ओवेन, विष्णू विनोद, निहाल वढेरा, अजमतुल्ला उमरझाई, मार्को जॅनसेन, मुशीर खान, शशांक सिंग, मार्कस स्टॉइनिस, सूर्यांश शेडगे, अर्शदीप सिंग, झेवियर लोप्रीट, युज्वेर चॅलेट, युवेंद्र चॅलेट, युजर्सन लो. ब्रार, विजयकुमार वैशाक, यश ठाकूर, कूपर कोनोली, बेन द्वारशुईस, प्रवीण दुबे, पायला अविनाश आणि विशाल निषाद.
अभिषेक पोरेल, लोकेश राहुल, नितीश राणा, समीर रिझवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, विपराज निगम, मिचेल स्टार्क, त्रिपुराणा विजय, डेव्हिड मिलर, आकिब नबी दार, पथुम नबी दार, पथुम निलगि, लुकान प्रिन्स, के. जेमिसन, अजय जाधव मंडल, माधव तिवारी, साहिल पारख, करुण नायर, टी नटराजन.