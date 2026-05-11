Sindhudurg : इंधन समस्या मोठी समस्या आहे त्यासाठी अधिकारी, लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेणं गरजेच !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन बचतीसाठी केलेले आवाहन योग्य असल्याची प्रतिक्रिया विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे. वाढते इंधन दर आणि जागतिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर इंधन बचत ही देशापुढील मोठी गरज असल्याचे मत मांडले जात आहे. यासाठी केवळ सामान्य नागरिकांनीच नव्हे, तर अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनीही पुढाकार घेणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. पर्यायी वाहतूक व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहनाचा वापर आणि ऊर्जा बचतीबाबत जनजागृती करण्यावर भर देण्याची गरज व्यक्त करण्यात येत आहे.
