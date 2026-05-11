Thane : वाढती महागाई, इंधन दरवाढविरोधात जितेंद्र आव्हाडांचा महायुतीला टोला

“जय मोदी करत आता गाय, घोडे आणि गाढवावरून प्रवास करावा लागणार,” अशी टीका करत विरोधकांनी केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर निशाणा साधला आहे. वाढती महागाई, इंधन दरवाढ आणि सामान्य नागरिकांवरील आर्थिक ताण यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था ढासळत असल्याचा आरोप करण्यात आला. “जनतेचा गळा दाबला जात असून या संकटातून सुटका होणं कठीण आहे,” असे म्हणत सरकारच्या निर्णयांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चांना उधाण आले आहे.
