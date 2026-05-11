Raigad : रोहा अष्टमी नगरपरिषदेच्या विविध विकासकामांचे सुनेत्रा पवारांच्या हस्ते भूमिपूजन

रोहा अष्टमी नगरपरिषदेच्या विविध विकासकामांचे भूमिपूजन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या हस्ते उत्साहात पार पडले. यावेळी रोहा शहराच्या विकासासाठी हाती घेतलेल्या प्रकल्पांमुळे शहराच्या प्रगतीला नवे बळ मिळणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. भूमिपूजनानंतर डॉ. सी. डी. देशमुख शहर सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात बोलताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या की, “रायगड ही स्वराज्याला राजा देणारी ऐतिहासिक भूमी असून याच भूमीत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संघर्ष केला. कोकण ही कष्टाळू माणसांची भूमी आहे. राज्याच्या विकासाचा विषय निघाला की, अजितदादा नेहमी कोकणाचा उल्लेख करायचे . आज ज्या विकासकामांचे भूमिपूजन करण्यात आले, ती केवळ बांधकामे नसून रोह्याच्या सर्वांगीण विकासाचा मजबूत पाया आहेत.”
रोहा अष्टमी नगरपरिषदेच्या विविध विकासकामांचे भूमिपूजन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या हस्ते उत्साहात पार पडले. यावेळी रोहा शहराच्या विकासासाठी हाती घेतलेल्या प्रकल्पांमुळे शहराच्या प्रगतीला नवे बळ मिळणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. भूमिपूजनानंतर डॉ. सी. डी. देशमुख शहर सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात बोलताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या की, “रायगड ही स्वराज्याला राजा देणारी ऐतिहासिक भूमी असून याच भूमीत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संघर्ष केला. कोकण ही कष्टाळू माणसांची भूमी आहे. राज्याच्या विकासाचा विषय निघाला की, अजितदादा नेहमी कोकणाचा उल्लेख करायचे . आज ज्या विकासकामांचे भूमिपूजन करण्यात आले, ती केवळ बांधकामे नसून रोह्याच्या सर्वांगीण विकासाचा मजबूत पाया आहेत.”