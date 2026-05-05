सल्या अडकला लग्नबंधनात; सैराट फेम अरबाज शेखचा निकाह, फोटोंवर कमेंट करत रिंकु राजगुरु म्हणाली….

लग्नाचे फोटो अरबाजने सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. लग्नसोहळ्यात दोधांनी देखील सोनेरी रंगाचे पारंपरिक कपडे परिधान केले होते. या लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत अरबाजने Just Us असं कॅप्शन दिलं. अरबाजच्या या फोटोंवर नेटकऱ्यांनी देखील अभिनंदनाचा वर्षाव केला आहे. मात्र या सगळ्यात आर्चीची म्हणजे अभिनेत्री रिंकु राजगुरु ही कमेंट चर्चेत आली आहे. रिंकुने अरबाजच्या फोटोंवर रेड हार्टची इमोजी पोस्ट केली.
सैराट सिनेमातील सल्या या व्यक्तीरेखेने अरबाजला खऱ्या अर्थाने ओळख मिळवून दिली. त्यानंतर यारी, संघर्ष योद्धा जरांगे पाटील, मुसंडी, घर बंदूक बिरयानी, झुंड, एकदम कडक अशा अनेक चित्रपटात त्याने भूमिका साकारल्या. इतकंच नाही तर प्राइम व्हिडीओवर अलीकडेच आलेल्या ‘मटका किंग’ या विजय वर्माच्या सीरिजमध्येही अरबाज झळकला. अरबाज अभिनया व्यतिरिक्त देखील एक उत्तम व्यावसायिक देखील आहे. पुण्यातील वडगाव बुद्रुक, सिंहगड इन्स्टिट्यूट जवळ ‘बेक बडीज’ या नावाने केक आणि कॅफे सुरू केला होता.
