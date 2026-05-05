Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Raja Shivaji Box Office Collection : 4 दिवसांत फतेह केला चौथा क्रमांक! Highest Grossing च्या यादीत हे सिनेमे सोडले मागे

Raja Shivaji Box Office Collection : Raja Shivaji या चित्रपटाने अवघ्या ४ दिवसांत ४३.२० कोटींची कमाई करत मोठा विक्रम केला आहे. दिग्दर्शक Riteish Deshmukh यांच्या या सिनेमाला प्रेक्षकांचा जोरदार प्रतिसाद मिळत आहे.

Updated On: May 05, 2026 | 03:39 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • 4 दिवसांत सिनेमाने Highest Grossing Marathi Cinemas च्या यादीत चौथ्या स्थानी जागा मिळवली
  • चौथा दिवस सोमवार असल्याने, कामाचा पहिला दिवस!
  • सिनेमाने आतापर्यंत एकूण 43.20 कोटींची रक्कम गाठली आहे.
रितेश देशमुख दिग्दर्शित सिनेमा राजा शिवाजी सिनेमागृहात गर्दीचे कारण ठरत आहे. सिनेमापाहण्यासाठी राज्यातील लाखो छत्रपती शिवाजी महाराज प्रेमी जवळील थिएटरमध्ये गर्दी करत आहेत. सिनेमाने अगदी पहिल्याच दिवसात मराठी सिनेविश्वात विक्रम केला आहे. सिनेमाने Highest Opening For Marathi Cinema हा Title काबीज केला आहे. दरम्यान, सिनेमाच्या गेल्या 4 दिवसांच्या Box Office Collection ची यादी पाहता, 4 दिवसांत सिनेमाने Highest Grossing Marathi Cinemas च्या यादीत चौथ्या स्थानी जागा मिळवली आहे. सिनेमाने अनेक गाजलेल्या मराठी चित्रपटांना अगदी वाऱ्याच्या वेगात मागे सोडले आहे.

Ranabaali चित्रपटातील O Mere Saajan गाण्याचा जलवा, Social Media वर धुमाकूळ, तब्बल 100K+ Reels!

पहिल्या दिवसाची कमाई पाहता, सिनेमाने 12.40 कोटींचा Box Office Collection अगदी पहिल्याच दिवशी केला आहे. ही रक्कम मराठी व हिंदी दोन्ही भाषांची एकूण बेरीज आहे तर पहिल्या दिवसाची मराठी भाषेतील कमाई पाहता, आकडा दहा कोटींच्या वरती आहे. मराठी सिनेविश्वातील दहा कोटींच्या पुढे Opening करणारा ‘Raja Shivaji’ हा पहिला चित्रपट आहे. सिनेमाच्या दुसऱ्या दिवशीच्या Box Office Collection मध्ये थोडी घसरण दिसून आली. दुसऱ्या दिवशी सिनेमाने 11.50 कोटींची कमाई केली.

तिसरा दिवस Weekend असल्याने, तज्ज्ञांनी आधीच Collection मध्ये वाढ दिसून येण्याचे अनुमान बांधले आणि अर्थातच ते खरे ठरले. सिनेमाने 13.10 कोटींची कमाई केली. चौथा दिवस सोमवार असल्याने, कामाचा पहिला दिवस! या दिवशी सिनेमाने एकूण 6.20 कोटींची कमाई केली. एकंदरीत, सिनेमाने आतापर्यंत एकूण 43.20 कोटींची रक्कम गाठली आहे.

Raja Shivaji Movie Box Office Collection :

  • 1st Day (1st May) : 12.40 कोटी
  • 2nd Day : 11.50 कोटी
  • 3rd Day : 13.10 कोटी
  • 4th Day : 6.20 कोटी
एकूण रक्कम : 43.20 कोटी

“गर्भपातासाठी पपई खायचे…”, ‘या’ अभिनेत्रीने उघड केलं नात्यातील काळं सत्य; चुलत भावाविरुद्ध गंभीर आरोप

राजा शिवाजी चित्रपटाने गाठले चौथे क्रमांक!

Highest Grossing Marathi Cinemas ची यादी पाहिली तर आजवर मराठी सिनेविश्वातील सगळ्यात जास्त कमाई करणारा सिनेमा म्हणून सैराटकडे पाहिले जाते. 100 कोटींचा पल्ला गाठणारा, सैराट सिनेमा हा एकटाच आहे. त्यांनतर ‘बाईपण भारी देवा’ सिनेमाचा क्रमांक येतो तसेच त्याखाली ‘वेड’ने तिसरे क्रमांक गाठले आहे. पण, Raja Shivaji च्या Entry ने या यादीत बदल झाले आहे. आधी चौथ्या क्रमांकवर असणारे ‘नटसम्राट’ आता पाचव्या स्थानी गेले आहे कारण Raja Shivaji चे आता पर्यंतची कमाई पाहता, 43.20 कोटींसह, Raja Shivaji या सिनेमाने Highest Grossing Marathi Cinemas च्या यादीत चौथे स्थान मिळवले आहे.

Web Title: Raja shivaji 4th day box office collection

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 05, 2026 | 03:39 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Riteish Deshmukh : अभिनेत्याने नावात एक्स्ट्रा ‘I’ टाकण्यामागे अर्थ काय? ‘या’ कारणामुळे रितेशने बदलली नावाची स्पेलिंग
1

Riteish Deshmukh : अभिनेत्याने नावात एक्स्ट्रा ‘I’ टाकण्यामागे अर्थ काय? ‘या’ कारणामुळे रितेशने बदलली नावाची स्पेलिंग

Raja Shivaji Movie : बस काही पाऊले आणखीन! सैराटचा Record तुटणार का? 14 दिवसांचे Box Office Collection
2

Raja Shivaji Movie : बस काही पाऊले आणखीन! सैराटचा Record तुटणार का? 14 दिवसांचे Box Office Collection

Raja Shivaji : 100 कोटींच्या नजीकच! ‘जेवढं ओतलं तेवढं परत कमावलं’ 12 दिवसांत केली मोठी कमाई
3

Raja Shivaji : 100 कोटींच्या नजीकच! ‘जेवढं ओतलं तेवढं परत कमावलं’ 12 दिवसांत केली मोठी कमाई

जेव्हा Abhishek Bachchan ला ‘शंभू राजे’ म्हणून हाक मारली जाते… अभिनेत्याने शेअर केला सिग्नलवरचा ‘तो’ किस्सा
4

जेव्हा Abhishek Bachchan ला ‘शंभू राजे’ म्हणून हाक मारली जाते… अभिनेत्याने शेअर केला सिग्नलवरचा ‘तो’ किस्सा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

May 17, 2026 | 08:38 PM
Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

May 17, 2026 | 08:13 PM
Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

May 17, 2026 | 08:05 PM
Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

May 17, 2026 | 07:57 PM
“महाराष्ट्राच्या इतिहासात कुठल्याच सरकारने एवढं केलं नसेल,” जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावरून फडणवीसांचे खडेबोल

“महाराष्ट्राच्या इतिहासात कुठल्याच सरकारने एवढं केलं नसेल,” जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावरून फडणवीसांचे खडेबोल

May 17, 2026 | 07:49 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM