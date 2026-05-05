Raja Shivaji Box Office Collection : 4 दिवसांत फतेह केला चौथा क्रमांक! Highest Grossing च्या यादीत हे सिनेमे सोडले मागे

पहिल्या दिवसाची कमाई पाहता, सिनेमाने 12.40 कोटींचा Box Office Collection अगदी पहिल्याच दिवशी केला आहे. ही रक्कम मराठी व हिंदी दोन्ही भाषांची एकूण बेरीज आहे तर पहिल्या दिवसाची मराठी भाषेतील कमाई पाहता, आकडा दहा कोटींच्या वरती आहे. मराठी सिनेविश्वातील दहा कोटींच्या पुढे Opening करणारा ‘Raja Shivaji’ हा पहिला चित्रपट आहे. सिनेमाच्या दुसऱ्या दिवशीच्या Box Office Collection मध्ये थोडी घसरण दिसून आली. दुसऱ्या दिवशी सिनेमाने 11.50 कोटींची कमाई केली.
तिसरा दिवस Weekend असल्याने, तज्ज्ञांनी आधीच Collection मध्ये वाढ दिसून येण्याचे अनुमान बांधले आणि अर्थातच ते खरे ठरले. सिनेमाने 13.10 कोटींची कमाई केली. चौथा दिवस सोमवार असल्याने, कामाचा पहिला दिवस! या दिवशी सिनेमाने एकूण 6.20 कोटींची कमाई केली. एकंदरीत, सिनेमाने आतापर्यंत एकूण 43.20 कोटींची रक्कम गाठली आहे.
Raja Shivaji Movie Box Office Collection :
राजा शिवाजी चित्रपटाने गाठले चौथे क्रमांक!
Highest Grossing Marathi Cinemas ची यादी पाहिली तर आजवर मराठी सिनेविश्वातील सगळ्यात जास्त कमाई करणारा सिनेमा म्हणून सैराटकडे पाहिले जाते. 100 कोटींचा पल्ला गाठणारा, सैराट सिनेमा हा एकटाच आहे. त्यांनतर ‘बाईपण भारी देवा’ सिनेमाचा क्रमांक येतो तसेच त्याखाली ‘वेड’ने तिसरे क्रमांक गाठले आहे. पण, Raja Shivaji च्या Entry ने या यादीत बदल झाले आहे. आधी चौथ्या क्रमांकवर असणारे ‘नटसम्राट’ आता पाचव्या स्थानी गेले आहे कारण Raja Shivaji चे आता पर्यंतची कमाई पाहता, 43.20 कोटींसह, Raja Shivaji या सिनेमाने Highest Grossing Marathi Cinemas च्या यादीत चौथे स्थान मिळवले आहे.